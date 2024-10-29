Рада продлила срок военного положения и мобилизации на Украине - Гончаренко*
© Фото : соцсетиАлексей Гончаренко
© Фото : соцсети
Верховная Рада Украины 29 октября поддержала продление сроков мобилизации и военного положения. Об этом сообщил украинский депутат Алексей Гончаренко* в своем телеграм-канале
"Рада продлила военное положение на 90 дней - с 10 ноября 2024 года по 7 февраля 2025 года включительно", - написал Гончаренко.
С февраля 2022 года на Украине ввели режим военного положения, тогда же Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор действие неоднократно продлевалось.
Накануне Зеленский внес в парламент законопроекты о продлении срока действия военного положения и общей мобилизации еще на 90 дней.
О бунтах против мобилизации на Украине - в материале Сопротивление мобилизации: 56-летний житель Ивано-Франковска избил военкома, выдававшего повестки на сайте Украина.ру.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.