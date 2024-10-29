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Рада продлила срок военного положения и мобилизации на Украине - Гончаренко*

Рада продлила срок военного положения и мобилизации на Украине - Гончаренко* - 29.10.2024 Украина.ру

Рада продлила срок военного положения и мобилизации на Украине - Гончаренко*

Верховная Рада Украины 29 октября поддержала продление сроков мобилизации и военного положения. Об этом сообщил украинский депутат Алексей Гончаренко* в своем телеграм-канале

2024-10-29T14:56

2024-10-29T14:56

2024-10-29T14:56

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"Рада продлила военное положение на 90 дней - с 10 ноября 2024 года по 7 февраля 2025 года включительно", - написал Гончаренко.С февраля 2022 года на Украине ввели режим военного положения, тогда же Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор действие неоднократно продлевалось.Накануне Зеленский внес в парламент законопроекты о продлении срока действия военного положения и общей мобилизации еще на 90 дней.О бунтах против мобилизации на Украине - в материале Сопротивление мобилизации: 56-летний житель Ивано-Франковска избил военкома, выдававшего повестки на сайте Украина.ру.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

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новости, украина, алексей гончаренко, владимир зеленский, россия, верховная рада, рада