Второй том мертвых душ "написали" в ВСУ: пленный рассказал об украинских ротах-призраках - 31.10.2024 Украина.ру
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Второй том мертвых душ "написали" в ВСУ: пленный рассказал об украинских ротах-призраках
Второй том мертвых душ "написали" в ВСУ: пленный рассказал об украинских ротах-призраках - 31.10.2024 Украина.ру
Второй том мертвых душ "написали" в ВСУ: пленный рассказал об украинских ротах-призраках
В рядах Вооруженных сил Украины есть роты с мертвыми душами. Причина тому - большие потери и коррупция. Об этом изданию РИА Новости 31 октября рассказал мобилизованный украинский заключенный, бывший офицер украинской полиции, военнопленный Роберт Погорелов
2024-10-31T09:27
2024-10-31T09:29
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Пленный уточнил, что в батальоне было 120 человек, в роте – восемь, но ее состав искусственно раздували, параллельно списывая оружие под последующую реализацию. При этом пропавших без вести, которых было много, не признавали таковыми, чтобы была возможность манипулировать документацией.К слову, накануне Владимир Зеленский заявил, что украинский фронт рассыпается из-за нехватки войск."Когда я получаю информацию, что на одном направлении количество войск составляет 1 к 8, когда становится выбор: остаться и погибнуть - то, конечно, отходите, ребята, спасайте солдат, спасайте людей", - сказал он.На днях Верховная Рада Украины поддержала продление сроков мобилизации и военного положения еще на 90 дней, то есть до 7 февраля 2025 года.По последним данным Минобороны РФ потери ВСУ за весь период СВО перевалили за 500 тысяч человек. И каждый день с фронта приходят все новые и новые сообщения о ликвидации украинских военных на поле боя.Еще по теме: "И ему выдают оружие": пленный рассказал о мобилизации в ВСУ людей с ВИЧ и психическими болезнями.
https://ukraina.ru/20241030/1058490375.html
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новости, украина, россия, вооруженные силы украины, верховная рада, потери всу
Новости, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада, потери ВСУ

Второй том мертвых душ "написали" в ВСУ: пленный рассказал об украинских ротах-призраках

09:27 31.10.2024 (обновлено: 09:29 31.10.2024)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкЭкс-бойцы ВСУ, вступившие в отряд имени Максима Кривоноса
Экс-бойцы ВСУ, вступившие в отряд имени Максима Кривоноса - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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В рядах Вооруженных сил Украины есть роты с мертвыми душами. Причина тому - большие потери и коррупция. Об этом изданию РИА Новости 31 октября рассказал мобилизованный украинский заключенный, бывший офицер украинской полиции, военнопленный Роберт Погорелов
Пленный уточнил, что в батальоне было 120 человек, в роте – восемь, но ее состав искусственно раздували, параллельно списывая оружие под последующую реализацию. При этом пропавших без вести, которых было много, не признавали таковыми, чтобы была возможность манипулировать документацией.
"Офицеры, конечно, умалчивают, особенно те, кто в теме, и в доле, скажем так, мертвые души, реально - второй том мертвых душ", - сказал Погорелов, резюмировав, что таким образом командиры зарабатывают, получая зарплату за тех, кто лишился жизни на поле боя.
К слову, накануне Владимир Зеленский заявил, что украинский фронт рассыпается из-за нехватки войск.
"Когда я получаю информацию, что на одном направлении количество войск составляет 1 к 8, когда становится выбор: остаться и погибнуть - то, конечно, отходите, ребята, спасайте солдат, спасайте людей", - сказал он.
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