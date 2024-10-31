"И ему выдают оружие": пленный рассказал о мобилизации в ВСУ людей с ВИЧ и психическими болезнями
Фото: "Думська", украинский военнослужащий
В ВСУ мобилизуют уже не только людей с серьезными заболеваниями, противоречащими выполнению военных задач, но даже с ВИЧ и психическими диагнозами. Об этом журналистам агентства РИА Новости мобилизованный украинский заключенный, бывший офицер украинской полиции, военнопленный Роберт Погорелов
"ВИЧ-инфицированные, там с такими болячками, есть психиатрически нездоровые люди, когда у человека рот открыт и он начинает себя вести иногда, сказать неадекватно - это сказать ничего… и ему выдают оружие, ему выдают форму", - рассказал пленный.
Он привел в пример историю, когда один из таких мобилизованных самовольно ушел закупиться алкоголем, а потом уснул пьяным в лесопосадке, а всё подразделение искало его в течении ночи.
"И командиры кричали: "Пока вы его не найдете, не ложитесь спать", и мы там сутками бегали за каким-то идиотом", - уточнил Погорелов.
На днях Верховная Рада Украины поддержала продление сроков мобилизации и военного положения еще на 90 дней, то есть до 7 февраля 2025 года.
На днях политолог Ростислав Ищенко отметил, что ситуация с населением в сельской местности Украины стала патовой, так как "мужчин начали выгребать на войну подчистую уже давно во многих сёлах мужского населения не осталось в принципе".
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Фронтовые потери ВСУ давно перевалили за 500 тысяч человек, и многие украинцы не хотят оказаться в этом списке. Мужчины призывного возраста идут на самые разнообразные ухищрения, чтобы откосить от службы.
В ход идут подделка документов, подкуп и бегство. Последнее нередко заканчивается гибелью потенциальных призывников. Однако судя по частоте попыток, украинские мужчины готовы к такому исходу.
Вот лишь некоторые примеры таких историй:
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*Признан в РФ террористом и экстремистом.