"И ему выдают оружие": пленный рассказал о мобилизации в ВСУ людей с ВИЧ и психическими болезнями - 31.10.2024 Украина.ру
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"И ему выдают оружие": пленный рассказал о мобилизации в ВСУ людей с ВИЧ и психическими болезнями
"И ему выдают оружие": пленный рассказал о мобилизации в ВСУ людей с ВИЧ и психическими болезнями - 31.10.2024 Украина.ру
"И ему выдают оружие": пленный рассказал о мобилизации в ВСУ людей с ВИЧ и психическими болезнями
В ВСУ мобилизуют уже не только людей с серьезными заболеваниями, противоречащими выполнению военных задач, но даже с ВИЧ и психическими диагнозами. Об этом журналистам агентства РИА Новости мобилизованный украинский заключенный, бывший офицер украинской полиции, военнопленный Роберт Погорелов
2024-10-31T07:41
2024-10-31T07:41
новости
украина
россия
ростислав ищенко
вооруженные силы украины
мобилизация
призыв
потери
заболевание
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Он привел в пример историю, когда один из таких мобилизованных самовольно ушел закупиться алкоголем, а потом уснул пьяным в лесопосадке, а всё подразделение искало его в течении ночи."И командиры кричали: "Пока вы его не найдете, не ложитесь спать", и мы там сутками бегали за каким-то идиотом", - уточнил Погорелов.На днях Верховная Рада Украины поддержала продление сроков мобилизации и военного положения еще на 90 дней, то есть до 7 февраля 2025 года.На днях политолог Ростислав Ищенко отметил, что ситуация с населением в сельской местности Украины стала патовой, так как "мужчин начали выгребать на войну подчистую уже давно во многих сёлах мужского населения не осталось в принципе".Фронтовые потери ВСУ давно перевалили за 500 тысяч человек, и многие украинцы не хотят оказаться в этом списке. Мужчины призывного возраста идут на самые разнообразные ухищрения, чтобы откосить от службы.Украинец записался в сектанты, чтобы избежать мобилизации, но что-то пошло не по плануАлименты животворящие: потенциальный призыв мобилизовал отцов УкраиныВ ход идут подделка документов, подкуп и бегство. Последнее нередко заканчивается гибелью потенциальных призывников. Однако судя по частоте попыток, украинские мужчины готовы к такому исходу.Вот лишь некоторые примеры таких историй:Марш-бросок длиной в 750 километров: украинец попытался бежать в Румынию на двух колесахБолее трех суток бродил по горам: на границе с Румынией поймали обмороженного, но упертого украинского уклониста"Скелет в теплой одежде": в Румынии нашли тело украинца, бежавшего от призываУкраинские уклонисты пожаловались, что бежать в Румынию им мешают снайперы и медведи*Признан в РФ террористом и экстремистом.
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новости, украина, россия, ростислав ищенко, вооруженные силы украины, мобилизация, призыв, потери, заболевание
Новости, Украина, Россия, Ростислав Ищенко, Вооруженные силы Украины, мобилизация, призыв, потери, заболевание

"И ему выдают оружие": пленный рассказал о мобилизации в ВСУ людей с ВИЧ и психическими болезнями

07:41 31.10.2024
 
Фото: "Думська", украинский военнослужащий
Фото: Думська, украинский военнослужащий
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В ВСУ мобилизуют уже не только людей с серьезными заболеваниями, противоречащими выполнению военных задач, но даже с ВИЧ и психическими диагнозами. Об этом журналистам агентства РИА Новости мобилизованный украинский заключенный, бывший офицер украинской полиции, военнопленный Роберт Погорелов

"ВИЧ-инфицированные, там с такими болячками, есть психиатрически нездоровые люди, когда у человека рот открыт и он начинает себя вести иногда, сказать неадекватно - это сказать ничего… и ему выдают оружие, ему выдают форму", - рассказал пленный.

Он привел в пример историю, когда один из таких мобилизованных самовольно ушел закупиться алкоголем, а потом уснул пьяным в лесопосадке, а всё подразделение искало его в течении ночи.
"И командиры кричали: "Пока вы его не найдете, не ложитесь спать", и мы там сутками бегали за каким-то идиотом", - уточнил Погорелов.
На днях Верховная Рада Украины поддержала продление сроков мобилизации и военного положения еще на 90 дней, то есть до 7 февраля 2025 года.
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*Признан в РФ террористом и экстремистом.
 
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