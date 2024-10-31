https://ukraina.ru/20241031/1058484280.html

Оборона Севастополя: черноморский гвоздь в крышку гроба "Барбароссы"

Оборона Севастополя: черноморский гвоздь в крышку гроба "Барбароссы" - 31.10.2024 Украина.ру

Оборона Севастополя: черноморский гвоздь в крышку гроба "Барбароссы"

30 октября 1941 года неожиданно для советского командования началась оборона Севастополя: одно из самых трагичных и кровавых, и при этом одно из самых героических событий Великой Отечественной войны. Она стала одной из причин провала немецкого Drang nach Osten, который через полгода после падения города превратился "драп на вестен"

2024-10-31T08:00

2024-10-31T08:00

2024-10-31T08:00

история

история

история ссср

севастополь

крым

бахчисарай

черноморский флот

чф

1941

великая отечественная война

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Изначально в плане "Барбаросса" Крымский полуостров особо не фигурировал, вероятно, немцы намеревались заблокировать там до поры до времени советский Черноморский флот, и разобраться с ним потом. Но уже с началом Великой Отечественной войны, после того как советская авиация стала бомбить территорию Румынии немецкое командование поняло, что эту угрозу следует устранить.В связи со стремительным продвижением немецких войск вглубь территории, советскому военному руководству уже в августе 1941 года пришлось заняться обороной полуострова – в Крым постепенно стали прибывать военные подразделения, велись инженерные работы на Перекопском перешейке и в районе Чонгарского моста. В Крыму заняли оборону части новосформированной 51-й отдельной армии, в октябре из Одессы стали прибывать части Приморской Армии, были сформированы несколько дивизий ополчения. Неважно обстояли дела с бронетехникой – имелось только 10 Т-34 и 56 лёгких танков. Преимущество немцев, особенно в боеприпасах, было подавляющим – они буквально смели огнем советские войска, те не смогли удержаться у Перекопа..В октябре разыгрались ожесточенные воздушные бои – немцы пытались "захватить небо", навязывая бои советским пилотам. Они показали как превосходство немецких истребителей Bf.109 над советскими И-16 и И-153, так и превосходство немецких летчиков в боевом опыте и тактическом мастерстве. В боях над Крымом участвовали такие асы как Голлоб и Мельдерс (самый результативный на то время пилот). Согласно немецким данным, с 18 по 24 октября немецкие пилоты записали на свой счет 124 советских самолета. Благодаря этому, немецкие бомбардировщики могли беспрепятственно атаковать советские наземные войска.К 26 октября советская оборона в Крыму в районе второй линии – Ишуньских позиций – была полностью прорвана и дивизии 11-й немецкой армии генерала Эриха фон Манштейна устремились к Севастополю. Будущий фельдмаршал был специалистом по маневренной войне – это он планировал операцию "Удар серпом" 1940 года, в результате которой прорыв механизированной группы Хайнца Гудериана заставила французов капитулировать, а англичан, побросав всё тяжёлое вооружение, спешно эвакуироваться из Дюнкерка. Теперь он объединил все имевшиеся в распоряжении его 11-й армии моторизованные и танковые подразделения и бросил их в прорыв вдоль западного побережья Крыма.К тому времени личный состав гарнизона Севастополя насчитывал чуть более 20 тыс. чел, которые имели 63 орудия и 72 миномёта, около сотни самолётов. Главной ударной силой гарнизона Севастополя была морская пехота, в частности 7-я и 8-я бригады, и артиллерия. Начальник артиллерии Приморской армии полковник Николай Кирьякович Рыжи и начальник артиллерии береговой обороны подполковник Борис Эммануилович Файн организовали централизованное управление всей артиллерией – советские артиллеристы могли синхронно наносить массированные удары по участкам скопления немецких войск.30 октября заместитель командующего Черноморским флотом по обороне главной военно-морской базы, контр-адмирал Гавриил Васильевич Жуков, который до середины октября успешно командовал обороной Одесского оборонительного района, приказал частям гарнизона Севастополя любой ценой остановить врага на подступах к главной базе флота. В этот же день по врагу открыла огонь 54-я артбатарея береговой обороны ЧФ (4 102-мм орудия), которой командовал старший лейтенант Иван Иванович Заика. Батарея располагалась у деревни Николаевка в 40 км севернее Севастополя. 31 октября советские корректировщики смогли пробраться во вражеский тыл и корректировали огонь батареи, которая била по колонам 132-й пехотной дивизии вермахта.На помощь к 54-й батарее прибыл эсминец "Бодрый", но его атаковала немецкая авиация и корабль вернулся на базу. 2 ноября немцы разгромили стрелковый батальон, который охранял тылы батареи, обрушили на батарею удары авиации, предприняли несколько штурмов, бросив в бой более 300 чел. Все орудия батареи были выведены из строя, много бойцов получили ранения.Ночью, для эвакуации личного состава батареи прибыли тральщик "Искатель", и сторожевики СКА № 031 и СКА № 061, они отправили к берегу шлюпки. По скрученному телефонному кабелю с обрыва смогли спуститься 28 батарейцев, лейтенант Заика с группой бойцов прикрывали их на берегу. Храбрый офицер-комендор смог пробиться позже к партизанам, прошёл всю войну, умер в 2009 году.В течении трёх дней батарея выпустила 1200 снарядов. По немецким данным были уничтожены более десятка автомобилей, несколько бронетранспортёров и бронемашин.Несмотря на героическое сопротивление артчастей и подразделений морской пехоты, немцы достигли внешнего оборонительного рубежа города с севера, захватили Бахчисарай и попытались прорваться к Севастополю вдоль шоссе Симферополь-Севастополь, бросив на этом участке на штурм несколько рот и десять штурмовых орудий.Основные наши силы в Крыму оказались отрезанными от главной военно-морской базы ЧФ, которая могла защищаться только своими силами. Они вступили в бой, сдерживая врага, пока наши войска длинным кружным путём через Крымские горы отходили к Севастополю.2 ноября немецкие части вели бои с подразделениями морской пехоты, которых поддерживали 4 203-мм орудия береговой батареи №10 и подвижная батарея № 724, вооружённая четырьмя 152-мм орудиями. Главный урон врагу наносили 305-мм орудия 30-й береговой бронебашенной батареи, командовал которой капитан Георгий Александрович Александер.Настоящий подвиг совершили бойцы 5-го батальона 7-й бригады морской пехоты, которые на подступах к селу Приятное (неподалеку Симферополя) попали под удары 121-го пехотного полка 50-й пехотной дивизии. Примерно 300 морпехов вступили в бой с более 500 немцами – в начале боя советские бойцы потеряли единственное 76-мм орудие, был убит комбат, капитан Михаил Дьячков и командование принял политрук Алексей Турулин. Бойцы отбили 18 атак. К Севастополю пробились только 37 морских пехотинцев.3 ноября в Севастополе смог собраться весь отвечавший за оборону города комсостав: командующий Приморской армией генерал Петров, комфлота вице-адмирал Октябрьский, командующий войсками Крыма вице-адмирал Левченко, командующий обороной Севастополя контр-адмирал Жуков. Ситуация была настолько сложной, что Левченко даже дал войскам указание продержаться 7-10 дней, пока не эвакуируют имущество базы, но Петров посоветовал побыстрее перебросить в город части Приморской армии. Для этого последней пришлось продвигаться по долине реки Кача, под носом у врага. Чтобы немцы не наносили по частям Приморской армии удары на марше, морпехи атаковали их у Бахчисарая, отвлекая внимание на себя.4 ноября был Создан Севастопольский оборонительный район. Немецкие войска в ожесточённых боях 4-6 ноября овладели Черкез-Керменским опорным пунктом. Вместо того, чтобы нанести массированный удар на одном из направлений, Манштейн решил нанести удар с двух направлений и окружить Севастополь – части 72-й пехотной дивизии были нацелены на Балаклаву, а части 54-го корпуса – на Ялту.7 ноября части 8-й бригады морской пехоты смогли атаковать в районе плато Каратау с тыла 132-ю немецкую пехотную дивизию. Но немцы смогли захватить кордон Мекензию, приблизившись на расстояние пяти километров к Сапун-горе. Дальнейшее продвижение врага сдержали батарея №35, две зенитных батареи и взвод НКВД.9 ноября части 7-й бригады морской пехоты, совместно с 3-м полком морской пехоты и 16-м батальоном курсантов нанесли мощный контрудар по немцам у Мекензии, пользуясь небывалой артподдержкой: по врагу били две бронебашенные батареи, 30-я и 35-я, 265-й корпусной артполк, крейсер "Красный Крым" и бронепоезд "Железняков". Несмотря на это, советские части, которые были сильно обескровлены в предыдущих боях, так и не смогли ликвидировать глубокий прорыв немецких войск.9 ноября Севастопольский оборонительный район разделили на четыре сектора, которые возглавили хорошо зарекомендовавшие себя командиры дивизий. Подразделения морской пехоты вливались в состав стрелковых дивизий, сооружались новые дзоты и доты. По секторам распределили и артиллерию.Поняв, что с наскока Севастополь захватить не удастся, 9 ноября Манштейн приостановил наступление, чтобы подтянуть тылы, улучшить логистику, привести перегруппировку. Контрудары морской пехоты заставили немецкое командование перебросить часть сил с ялтинского направления под Севастополь. К этому времени к Севастополю пробились главные части потрёпанной Приморской армии, которая имела более 30 тыс. чел., более 150 орудий (30 45-мм), более 230 миномётов, 10 танков и прочую технику. Артиллерийский парк защитников Севастополя вырос до 432 стволов, что давало в среднем по 10,8 стволов на километр, а на некоторых участках – 20-30.Немцы, понимая, что ЧФ играет важную роль в отражении их натисков на суше, обрушили на его корабли свою авиацию. Были потоплены крейсер "Червона Украина" и транспорт "Армения" (считается, что на его борту погибло более 5 тыс. чел., что является существенным преувеличением), получили повреждения крейсер "Ворошилов", эсминцы "Совершенный" и "Беспощадный". Основные силы флота пришлось отвести в Новороссийск. Но немцы так и не смогли выбить из Севастополя советскую авиацию – город прикрывали 59 самолетов, из которых исправными были 39.11 ноября немцы возобновили наступление, бросили на позиции Севастопольского оборонительного района 72-ю, 50-ю, 132-ю и 22-ю пехотные дивизии. За десять дней боёв на отдельных участках немецкие войска вклинились на 3-4 км. В конце концов, вымотавшиеся и обескровленные немецкие дивизии были вынуждены остановить наступление и возобновили его лишь в декабре. Они потеряли до 2 тыс. чел., много боевой техники. К этому времени гарнизон Севастополя вырос до более чем 62 тыс. чел.Впоследствии оборона Севастополя затянулась на целых 250 дней. Советские войска сковали крупные силы противника, много артиллерии, что не позволили применить потом эти силы на других участках фронта и повлияло на исход всей войны. Но начиналось всё в последние числа октября и первые ноября 1941 года, когда Черноморский флот не дал Манштейну захватить Севастополь с наскока.

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