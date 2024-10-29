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СМИ США отказываются поддержать обоих "российских" кандидатов в президенты, считает Захарова

СМИ США отказываются поддержать обоих "российских" кандидатов в президенты, считает Захарова - 29.10.2024 Украина.ру

СМИ США отказываются поддержать обоих "российских" кандидатов в президенты, считает Захарова

Медиамагнаты США и издания этой страны последовательно отказываются поддержать какого-либо кандидата на президентских выборах. Объяснение этому в своём телеграм-канале представила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2024-10-29T10:25

2024-10-29T10:25

2024-10-29T10:25

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"В этот раз они и не могут никого поддержать, ведь на обоих стоит печать "российский". Трампа американская медиа индустрия сама таковым назначила, вот уже почти 10 лет придумывая небылицы. А кандидатуру Харрис обещал поддержать Путин. Поэтому информационный мейнстрим в Штатах и порвало. Сами загнали себя в тупик", - констатировала Захарова.Она задалась вопросами независимости СМИ в США, резюмируя размышления в античной форме риторических вопросов."Вообще мне всю жизнь было интересно, на каком основании в демократическом обществе, как себя величает Вашингтон, как бы независимые СМИ присягали на верность не действующему президенту, а кандидату? Разве это не ангажированная журналистика? Разве это не бизнес по размещению активов во фьючерсах? Разве это не прямое влияние на аудиторию под видом плюрализма мнений?", - отметила Захарова.Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел ситуацию в публикации Всё для Трампа, всё для победы. Почему снова заговорила Мелания

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новости, сша, россия, вашингтон, мария захарова, дональд трамп, камала харрис, президентские выборы, сми, информационная война