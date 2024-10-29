https://ukraina.ru/20241029/1058441670.html
СМИ США отказываются поддержать обоих "российских" кандидатов в президенты, считает Захарова
СМИ США отказываются поддержать обоих "российских" кандидатов в президенты, считает Захарова - 29.10.2024 Украина.ру
СМИ США отказываются поддержать обоих "российских" кандидатов в президенты, считает Захарова
Медиамагнаты США и издания этой страны последовательно отказываются поддержать какого-либо кандидата на президентских выборах. Объяснение этому в своём телеграм-канале представила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2024-10-29T10:25
2024-10-29T10:25
2024-10-29T10:25
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мария захарова
дональд трамп
камала харрис
президентские выборы
сми
информационная война
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"В этот раз они и не могут никого поддержать, ведь на обоих стоит печать "российский". Трампа американская медиа индустрия сама таковым назначила, вот уже почти 10 лет придумывая небылицы. А кандидатуру Харрис обещал поддержать Путин. Поэтому информационный мейнстрим в Штатах и порвало. Сами загнали себя в тупик", - констатировала Захарова.Она задалась вопросами независимости СМИ в США, резюмируя размышления в античной форме риторических вопросов."Вообще мне всю жизнь было интересно, на каком основании в демократическом обществе, как себя величает Вашингтон, как бы независимые СМИ присягали на верность не действующему президенту, а кандидату? Разве это не ангажированная журналистика? Разве это не бизнес по размещению активов во фьючерсах? Разве это не прямое влияние на аудиторию под видом плюрализма мнений?", - отметила Захарова.Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел ситуацию в публикации Всё для Трампа, всё для победы. Почему снова заговорила Мелания
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, россия, вашингтон, мария захарова, дональд трамп, камала харрис, президентские выборы, сми, информационная война
Новости, США, Россия, Вашингтон, Мария Захарова, Дональд Трамп, Камала Харрис, президентские выборы, СМИ, информационная война
СМИ США отказываются поддержать обоих "российских" кандидатов в президенты, считает Захарова
Медиамагнаты США и издания этой страны последовательно отказываются поддержать какого-либо кандидата на президентских выборах. Объяснение этому в своём телеграм-канале представила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова