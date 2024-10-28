https://ukraina.ru/20241028/1058414686.html

Всё для Трампа, всё для победы. Почему снова заговорила Мелания

Всё для Трампа, всё для победы. Почему снова заговорила Мелания - 28.10.2024 Украина.ру

Всё для Трампа, всё для победы. Почему снова заговорила Мелания

Мелания Трамп снова в игре. Впервые в нынешнюю кампанию она выступила на митинге перед сторонниками своего мужа. Поговаривали, что их брак трещит по швам, а сама бывшая первая леди будто и вовсе ушла в оппозицию кандидату от республиканцев. Теперь она вновь уверена, что Америка снова сможет станет великой исключительно благодаря ее мужу

2024-10-28T12:00

2024-10-28T12:00

2024-10-28T12:00

эксклюзив

дональд трамп

жена

сша

президентские выборы

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Надежда АмерикиДо выборов президента Соединенных Штатов остается чуть больше недели. В бой за симпатии избирателей введены, судя по всему, последние резервы. У Трампа это – Мелания Трамп.Роль первой леди в американской политической традиции по-прежнему высока. Потенциальная хозяйка Белого дома не только надежный тыл своего мужа-кандидата, но и важный агитатор, который играет отведенную ей роль в избирательной кампании, как правило вокруг "женского" вопроса, а также тем материнства, детства и т.д.Нынешние президентские выборы в этом смысле не совсем обычные. Во-первых, в случае победы Камалы Харрис у Америки впервые появится первый джентльмен – ее муж Дуглас Эмхофф, а во-вторых, жена главного республиканца Мелания практически никак не была задействована в кампании своего мужа. Вплоть до сегодняшнего дня.В ночь на понедельник, когда в США было еще воскресенье, супруга Дональда Трампа вышла на сцену в Нью-Йорке. Получилось удачно.Кандидат запаздывал аж на два часа (что для него не редкость), поэтому среди прочего держать публику в тонусе отправили Илона Маска, Такера Карлсона и прочих видных сторонников Трампа. Последней в этом ряду появилась Мелания. То ли так совпало, то ли постарались политтехнологи, но в завершении ее речи к ней вышел супруг, обнял ее, поцеловал в щеку и сказал: "Мы рады, что к нам присоединилась моя красавица-жена".Излишне говорить, что такое "воссоединение" семьи (если "разъединение" и наблюдалось) было встречено, как пишет New York Post, "яростными аплодисментами и овациями"."Дональд вернет Америке ее силу, уверенность и стабильность", - заявила она за несколько минут до этого. По ее словам, Трамп должен стать "следующим главнокомандующим", способным вернуть величие Нью-Йорку и стране.Роль Мелании в президентстве ТрампаЗа три недели до своего явления на митинге, супруга Трампа выпустила мемуары под скромным названием "Мелания". На протяжении трех сотен страниц она рассказывает о своей жизни, детстве в Словении, начале карьеры модели, и, конечно же, о своей семейной жизни.Не сказать, что книга стала какой-то сенсацией, но любопытные моменты в ней все же есть. 54-летняя экс-первая леди призналась, что ее супруг напоминает ей отца, с которым тот одного возраста. Она вспомнила историю их знакомства в 1996 году, когда Трамп еще официально состоял в предыдущем браке, но уже год не жил со своей тогдашней женой.Именно Мелании, если верить ее мемуарам, принадлежит решающая роль в том, что бизнесмен Трамп окончательно решил идти в президенты. Трамп не единожды говорил ей, что хочет попробовать свои силы на выборах, однако сомневался в успехе. Тогда его супруга сказала, что ему лучше прекратить эти разговоры, если он не может решиться.Трамп решился. Результат известен – в 2016 году он выиграл у Хиллари Клинтон и стал главой государства, а Мелания стала первой за 200 лет супругой президента США иностранного происхождения (первой была англичанка Луиза Адамс, жена шестого президента Джона Куинси Адамса) и уж точно первой в истории в этой категории, для кого английский был не родным языком.Мелания вспомнила эпизод из 2015-го, когда за год до выборов ее муж откровенно поговорил с телеведущим Билли Бушем. Разговор был не для камер, однако запись диалога утекла в СМИ.Америка застыла в ожидании грандиозного скандала, однако Мелания проявила выдержку и политическую целесообразность. Вместо сцен ревности она посоветовала мужу выступить публично с объяснениями и принести извинения за неподобающее поведение. Решающим для нее стала близость выборов и нежелание подыгрывать конкурентам супруга.Бунт, окончившийся ничемОхочая до скабрезных деталей желтая пресса еще не раз будет поласкать на своих страницах грязное белье Трампов.Писали, что их любовная лодка едва не пошла ко дну еще в 2016 году, когда пара перезаключила брачный контракт. В нем Мелания выписала себе более солидные "отступные" и алименты на содержание их общего сына Беррона. Но ничего такого не случилось, жена Трампа заверила, что по-прежнему сильно любит мужа, а их союз прочен как никогда.Слухи о распаде семьи снова активизировались после ухода Трампа с поста главы государства. Пару стали редко видеть вместе, а Мелания практически перешла в режим тишины для журналистов. Действительно, пишет в мемуарах бывшая первая леди, у нее с мужем есть расхождения во взглядах.Так, Мелания Трамп выступает за право женщин на аборты, в то время как ее супруг во время своего президентства добился права штатов устанавливать табу на прерывание беременности."Фундаментальное право женщины на личную свободу, на свою жизнь дает ей право прервать беременность, если она этого желает. Крайне важно гарантировать женщинам право решать, желают ли они иметь детей, исходя из собственных убеждений, без вмешательства или давления со стороны правительства", - написала она в книге.Там же Мелания заявила, что не согласна с жесткой антимиграционной риторикой Трампа, так как сама она не местная и махать шашкой в таком вопросе представляется ей ошибочным.После выхода мемуаров заговорили, что идейные расхождения в семье Трампов и стали причиной того, что на этих выборах Мелания практически никак не агитировала за своего мужа. Даже после июльского покушения на него она не выступила публично, ограничившись лишь заявлением.Тем не менее, выход Мелании на сцену республиканского митинга в Нью-Йорке все эти утверждения будто бы сводит на нет. Экс-модель явно не сильно хочет снова взваливать на себя ношу президентской жены, однако снова готова содействовать тому, чтобы ее муж снова переехал в Белый дом.В нынешней ситуации легкая фронда с ее стороны даже в чем-то полезна республиканцу. Своего рода игра в хорошего и плохого полицейского. Смотрите, моя жена за аборты и мигрантов, а значит не такой уж я и страшный, как меня малюют демократы.Мелания Трамп - не единственная из семьи экс-президента США, кто играл и продолжает играть большую роль в его политической карьере. О том, кто такой Джаред Кушнер и зачем он Дональду Трампу - в материале издания Украина.ру Связной с Израилем. Какую роль уготовил Трамп для своего зятя Кушнера.

https://ukraina.ru/20241027/1058375347.html

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Павел Котов

эксклюзив, дональд трамп, жена, сша, президентские выборы