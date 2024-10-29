Долг экс-министра транспорта, успехи ВС РФ, "аутотренинг" властей. Главное на Украине на утро 29 октября - 29.10.2024 Украина.ру
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Долг экс-министра транспорта, успехи ВС РФ, "аутотренинг" властей. Главное на Украине на утро 29 октября
Долг экс-министра транспорта, успехи ВС РФ, "аутотренинг" властей. Главное на Украине на утро 29 октября - 29.10.2024 Украина.ру
Долг экс-министра транспорта, успехи ВС РФ, "аутотренинг" властей. Главное на Украине на утро 29 октября
Экс-министр транспорта и связи Украины Рудьковский задолжал в РФ миллионы. Российские военные уничтожают противника и его технику. Рогов и Балицкий высмеяли заявления об украинских укреплениях в Запорожской области
2024-10-29T09:00
2024-10-29T09:07
хроники
спецоперация
эксклюзив
россия
украина
киев
владимир рогов
евгений балицкий
николай рудьковский
вооруженные силы украины
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Бывший министр транспорта и связи Украины Николай Рудьковский задолжал в России более 5,7 миллиона рублей.Согласно документам, с которыми ознакомилось РИА Новости, долг значится за ущерб, причиненный преступлением физическим или юридическим лицам.В 2019 году Рудьковский был осужден в России. Бывшему слуге народа вменялось участие в нападении на служебные помещения и транспортные средства российских дипломатов "с целью осложнить международные отношения".Сам же инцидент, ставший поводом для уголовного дела, произошел 14 июня 2014 года: радикалы забросали российское посольство в Киеве яйцами, краской и кусками брусчатки.В Следственном комитете России установили, что Рудьковский, который тогда был депутатом Верховной Рады, бросил в посольство камень, после чего скрылся. Ущерб зданию и автомобилям оценивался почти в 14 миллионов рублей.Рудьковский был заочно арестован Басманным судом столицы в мае 2016 года, в октябре 2018 года его задержали на территории России и поместили в следственный изолятор.В ходе одного из заседаний экс-депутат извинился за то, что "бросил предмет под давлением толпы".Рудьковский - бывший министр транспорта и связи Украины, народный депутат нескольких созывов Рады, неоднократно как предприниматель попадал в рейтинги богатейших людей страны.Успехи ВС РФВ ночь на вторник воздушную тревогу объявили в Киеве, Киевской, Сумской, Полтавской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Ровненской, Кировоградской, Хмельницкой областях, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.Украинские СМИ информировали о взрывах в Киеве, а также в Сумах и Кривом Роге.Накануне сообщалось о взрывах в Харькове. Мэр Игорь Терехов тогда рассказывал о пожаре в центре города.Во вторник глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заверил, что в Харькове были повреждены административные здания. Он не уточнил, о каких именно объектах идет речь.Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев рассказал, что российские военные нанесли удар по военной академии в Харькове, где у ВСУ был военный штаб, предположительно, с "иностранными консультантами".По его словам, зафиксировано три "прилета" в центре Харькова в понедельник вечером.Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал, что российские войска прорвали оборону Вооруженных сил Украины севернее Работино на Ореховском направлении запорожской линии фронта."Активизировался участок фронта севернее Работино. На протяжении последних суток развивается атака наших войск. Началась она по флангам, а затем усилилась бронетехникой и фронтовой авиацией. Оборона противника была прорвана, продвижение наших войск составило более километра севернее Работино, ширина участка нашего продвижения до 10 километров. То есть освобождена территория до 10 квадратных километров", - сказал Рогов.По его словам, продвижение украинских войск на этом участке за всё время прошлогоднего "контрнаступления" сведено на ноль, а многотысячные потери ВСУ оказались напрасны."На сегодня все отбито и освобождено. Инициатива находится в руках русской армии. Наши войска постепенно продвигаются в сторону Новоданиловки и Малой Токмачки", - сказал Рогов.Работино - село на линии фронта на Ореховском направлении в Запорожской области. Киевские власти преподносили его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на Запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В середине мая группировка войск "Днепр" полностью освободила Работино, что открывает путь к оккупированным ВСУ Новоданиловке и городу Орехов.Несмотря на провалы, ВСУ не оставляют попыток атаковать территории РФ. Так, за прошедшие сутки они 28 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Семь обстрелов - на Донецком направлении. Двадцать один обстрел – на Горловском направлении", - перечислили в представительстве.Всего было выпущено 96 боеприпасов.Также киевский режим пытался совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа. Однако российские средства ПВО уничтожили за ночь семь украинских беспилотников: два над территорией Белгородской области, два над территорией Брянской области, два над территорией Курской области и один – над акваторией Черного моря, перечислили в Минобороны России.Турецкий аналитик Энгин Озер считает, что успехи России могут побудить посредников по урегулированию конфликта склонить Киев к началу переговоров до конца года."Аутотренинг" властей по обороне в ЗапорожьеНакануне назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил, что строительство фортификационных сооружений в подконтрольной ВСУ части региона почти закончено: "вторая линия уже закончена на 99,9%, а третью завершат в ближайшие недели".Владимир Рогов назвал эти заявления украинских властей мантрой для самовнушения.При этом, по его словам, недооценивать строящуюся линию обороны не стоит, но она не поможет ВСУ сохранить за собой город Запорожье."Легкой прогулкой для наших войск это, конечно, не будет, но город Запорожье - это русский город, первый город Новороссии, и он будет освобожден от западной оккупации в форме украинских нацистов. На сегодня по строящейся линии обороны ВСУ наша армия систематически наносит превентивные удары фронтовой авиацией, артиллерией и РСЗО", - сказал Рогов.В свою очередь губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в телеграм-канале назвал заверения киевских властей пустыми словами, а сами укрепления - средством отмыва и освоения денег."Мы, конечно, знаем, что значит украинское "99,9" и "будет закончено в ближайшую неделю". Это пустые слова для легковерных, все их укрепления и обороны – это классика отмыва и осваивания денег. Более четырех миллиардов долларов уже освоили те, кто заседает в Запорожье и более года пытается выстроить какие-то сооружения. Всем понятно, куда ушли эти деньги. Мы знаем, что их так называемые фортификационные сооружения за год изменились только на один ряд противотанковых надолбов. Видимо, отливали их в самой Европе", – написал Балицкий.Он отметил, что при украинской коррупции один противотанковый ёж оплачивают десятком жизней простых украинцев.Депутат Верховной Рады Михаил Бондарь в июне заявлял, что на Украине заведено около 30 уголовных дел в связи с растратами средств при строительстве укреплений на общую сумму в 20 миллиардов гривен (более 483 миллионов долларов).Подробнее о коррупции в стране - в материале Офис Зеленского вводит цензуру, чтобы дипломаты не рассказывали о коррупции - депутат ВР на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20241028/1058416715.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
хроники, спецоперация, эксклюзив, россия, украина, киев, владимир рогов, евгений балицкий, николай рудьковский, вооруженные силы украины, верховная рада, следственный комитет, пво, беспилотники, атака, донецкая народная республика
Хроники, Спецоперация, Эксклюзив, Россия, Украина, Киев, Владимир Рогов, Евгений Балицкий, Николай Рудьковский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада, Следственный комитет, ПВО, беспилотники, атака, Донецкая Народная Республика

Долг экс-министра транспорта, успехи ВС РФ, "аутотренинг" властей. Главное на Украине на утро 29 октября

09:00 29.10.2024 (обновлено: 09:07 29.10.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Котенко / Перейти в фотобанкНиколай Рудьковский
Николай Рудьковский - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости . Евгений Котенко
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Сергей Зуев
Все материалы
Экс-министр транспорта и связи Украины Рудьковский задолжал в РФ миллионы. Российские военные уничтожают противника и его технику. Рогов и Балицкий высмеяли заявления об украинских укреплениях в Запорожской области
Бывший министр транспорта и связи Украины Николай Рудьковский задолжал в России более 5,7 миллиона рублей.
Согласно документам, с которыми ознакомилось РИА Новости, долг значится за ущерб, причиненный преступлением физическим или юридическим лицам.
В 2019 году Рудьковский был осужден в России. Бывшему слуге народа вменялось участие в нападении на служебные помещения и транспортные средства российских дипломатов "с целью осложнить международные отношения".
Сам же инцидент, ставший поводом для уголовного дела, произошел 14 июня 2014 года: радикалы забросали российское посольство в Киеве яйцами, краской и кусками брусчатки.
В Следственном комитете России установили, что Рудьковский, который тогда был депутатом Верховной Рады, бросил в посольство камень, после чего скрылся. Ущерб зданию и автомобилям оценивался почти в 14 миллионов рублей.
Подготовка новобранцев 1430 гвардейского полка на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
Вчера, 13:01
Освобождение Цукурино, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 28 октябряРоссийская армия освободила Цукурино, что в ДНР. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Рудьковский был заочно арестован Басманным судом столицы в мае 2016 года, в октябре 2018 года его задержали на территории России и поместили в следственный изолятор.
В ходе одного из заседаний экс-депутат извинился за то, что "бросил предмет под давлением толпы".
Рудьковский - бывший министр транспорта и связи Украины, народный депутат нескольких созывов Рады, неоднократно как предприниматель попадал в рейтинги богатейших людей страны.
Успехи ВС РФ
В ночь на вторник воздушную тревогу объявили в Киеве, Киевской, Сумской, Полтавской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Ровненской, Кировоградской, Хмельницкой областях, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Украинские СМИ информировали о взрывах в Киеве, а также в Сумах и Кривом Роге.
Накануне сообщалось о взрывах в Харькове. Мэр Игорь Терехов тогда рассказывал о пожаре в центре города.
Во вторник глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заверил, что в Харькове были повреждены административные здания. Он не уточнил, о каких именно объектах идет речь.
Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев рассказал, что российские военные нанесли удар по военной академии в Харькове, где у ВСУ был военный штаб, предположительно, с "иностранными консультантами".
По его словам, зафиксировано три "прилета" в центре Харькова в понедельник вечером.
"Удар наносился по Военной Академии, где у бандеровцев был один из военных штабов. Предположительно, во время взрыва в здании были "иностранные консультанты"... После прилета местность вокруг академии оцеплена СБУ, допуск разрешен только специализированным "скорым". Предварительно: кого-то с очень большими погонами накрыли в академии, и не одного", - заявил подпольщик.
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал, что российские войска прорвали оборону Вооруженных сил Украины севернее Работино на Ореховском направлении запорожской линии фронта.
"Активизировался участок фронта севернее Работино. На протяжении последних суток развивается атака наших войск. Началась она по флангам, а затем усилилась бронетехникой и фронтовой авиацией. Оборона противника была прорвана, продвижение наших войск составило более километра севернее Работино, ширина участка нашего продвижения до 10 километров. То есть освобождена территория до 10 квадратных километров", - сказал Рогов.
По его словам, продвижение украинских войск на этом участке за всё время прошлогоднего "контрнаступления" сведено на ноль, а многотысячные потери ВСУ оказались напрасны.
"На сегодня все отбито и освобождено. Инициатива находится в руках русской армии. Наши войска постепенно продвигаются в сторону Новоданиловки и Малой Токмачки", - сказал Рогов.
Работино - село на линии фронта на Ореховском направлении в Запорожской области. Киевские власти преподносили его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на Запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В середине мая группировка войск "Днепр" полностью освободила Работино, что открывает путь к оккупированным ВСУ Новоданиловке и городу Орехов.
атака на спиртзавод в Воронежской области - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
Вчера, 09:48
Атака на спиртзаводы. Главное на Украине на утро 28 октябряУкраинские беспилотники атаковали спиртзаводы в Воронежской области
Несмотря на провалы, ВСУ не оставляют попыток атаковать территории РФ.
Так, за прошедшие сутки они 28 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Семь обстрелов - на Донецком направлении. Двадцать один обстрел – на Горловском направлении", - перечислили в представительстве.
Всего было выпущено 96 боеприпасов.
Также киевский режим пытался совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа. Однако российские средства ПВО уничтожили за ночь семь украинских беспилотников: два над территорией Белгородской области, два над территорией Брянской области, два над территорией Курской области и один – над акваторией Черного моря, перечислили в Минобороны России.
Турецкий аналитик Энгин Озер считает, что успехи России могут побудить посредников по урегулированию конфликта склонить Киев к началу переговоров до конца года.
"Аутотренинг" властей по обороне в Запорожье
Накануне назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил, что строительство фортификационных сооружений в подконтрольной ВСУ части региона почти закончено: "вторая линия уже закончена на 99,9%, а третью завершат в ближайшие недели".
Владимир Рогов назвал эти заявления украинских властей мантрой для самовнушения.
"Слова гауляйтера Зеленского в Запорожье Федорова - это просто мантра для самовнушения, аутотренинг, когда на фронте у них проблемы, но народу, который они держат в заложниках, рассказывают, что всё прекрасно", - сказал Рогов.
При этом, по его словам, недооценивать строящуюся линию обороны не стоит, но она не поможет ВСУ сохранить за собой город Запорожье.
"Легкой прогулкой для наших войск это, конечно, не будет, но город Запорожье - это русский город, первый город Новороссии, и он будет освобожден от западной оккупации в форме украинских нацистов. На сегодня по строящейся линии обороны ВСУ наша армия систематически наносит превентивные удары фронтовой авиацией, артиллерией и РСЗО", - сказал Рогов.
В свою очередь губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в телеграм-канале назвал заверения киевских властей пустыми словами, а сами укрепления - средством отмыва и освоения денег.
"Мы, конечно, знаем, что значит украинское "99,9" и "будет закончено в ближайшую неделю". Это пустые слова для легковерных, все их укрепления и обороны – это классика отмыва и осваивания денег. Более четырех миллиардов долларов уже освоили те, кто заседает в Запорожье и более года пытается выстроить какие-то сооружения. Всем понятно, куда ушли эти деньги. Мы знаем, что их так называемые фортификационные сооружения за год изменились только на один ряд противотанковых надолбов. Видимо, отливали их в самой Европе", – написал Балицкий.
Он отметил, что при украинской коррупции один противотанковый ёж оплачивают десятком жизней простых украинцев.
Депутат Верховной Рады Михаил Бондарь в июне заявлял, что на Украине заведено около 30 уголовных дел в связи с растратами средств при строительстве укреплений на общую сумму в 20 миллиардов гривен (более 483 миллионов долларов).
Подробнее о коррупции в стране - в материале Офис Зеленского вводит цензуру, чтобы дипломаты не рассказывали о коррупции - депутат ВР на сайте Украина.ру.
Президент Владимир Путин провел совещание Совбеза РФ
27 октября, 13:00
Ответ на удары вглубь России, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 27 октябряМинобороны России разрабатывает ответ на удары вглубь РФ. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
 
ХроникиСпецоперацияЭксклюзивРоссияУкраинаКиевВладимир РоговЕвгений БалицкийНиколай РудьковскийВооруженные силы УкраиныВерховная РадаСледственный комитетПВОбеспилотникиатакаДонецкая Народная Республика
 
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