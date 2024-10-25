"На шее противника затягивается кураховская петля": военкор раскрыл, как ВС РФ выбивают ВСУ из Селидово - 25.10.2024 Украина.ру
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"На шее противника затягивается кураховская петля": военкор раскрыл, как ВС РФ выбивают ВСУ из Селидово
"На шее противника затягивается кураховская петля": военкор раскрыл, как ВС РФ выбивают ВСУ из Селидово - 25.10.2024 Украина.ру
"На шее противника затягивается кураховская петля": военкор раскрыл, как ВС РФ выбивают ВСУ из Селидово
Сейчас противнику приходится выбирать между Красноармейском (Покровском), Селидово и Курахово. И, судя по всему, Селидово враг будет оставлять. Это не значит, что ВСУ оттуда сразу же убегут. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
2024-10-25T06:00
2024-10-25T06:00
новости
селидово
россия
курахово
борис рожин
вооруженные силы украины
покровск/красноармейск
днепропетровская область
оборона
всу
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Наконец-то войска стали применять тактику, которая описана в советских учебниках по боевым действиям. ВС РФ наносят охватывающие удары, отсекающие логистику противника, а потом наносят разрезающий удар вглубь, рассказал военкор.Сейчас противнику приходится выбирать между Красноармейском (Покровском), Селидово и Курахово. И, судя по всему, Селидово враг будет оставлять, констатировал журналист."Это не значит, что ВСУ оттуда сразу же убегут. Они, безусловно, постараются нас там задержать. Но, повторюсь, на шее противника сейчас еще затягивается кураховская петля", — указал эксперт.По-хорошему Украине сейчас надо строить укрепления уже в Днепропетровской области. Но если она за восемь лет ничего не смогла как следует укрепить кроме Авдеевки и Угледара, то и в Днепропетровске тоже ничего не выйдет, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Россия растянула ВСУ между Селидово и Курахово, чтобы загнать их в Покровск и уничтожить на сайте Украина.руО том, как ВС РФ бьют по флангам и повторяют в Селидово сценарий Угледара — в интервью Бориса Рожина об оперативной обстановке на фронте, корейском факторе, предложениях министра обороны Франции на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20241024/1058320502.html
селидово
россия
курахово
покровск/красноармейск
днепропетровская область
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новости, селидово, россия, курахово, борис рожин, вооруженные силы украины, покровск/красноармейск, днепропетровская область, оборона, всу, донбасс, сво, детали, спецоперация
Новости, Селидово, Россия, Курахово, Борис Рожин, Вооруженные силы Украины, Покровск/Красноармейск, Днепропетровская область, оборона, ВСУ, Донбасс, СВО, детали, Спецоперация

"На шее противника затягивается кураховская петля": военкор раскрыл, как ВС РФ выбивают ВСУ из Селидово

06:00 25.10.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Сейчас противнику приходится выбирать между Красноармейском (Покровском), Селидово и Курахово. И, судя по всему, Селидово враг будет оставлять. Это не значит, что ВСУ оттуда сразу же убегут. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
Наконец-то войска стали применять тактику, которая описана в советских учебниках по боевым действиям. ВС РФ наносят охватывающие удары, отсекающие логистику противника, а потом наносят разрезающий удар вглубь, рассказал военкор.
"В Селидово мы дошли до улицы Гоголя — самый центр этого немаленького города. И сейчас все будет зависеть от уличных боев. Но в любом случае мы видим, что наша затея с тактикой нашего командования по растягиванию ВСУ на шпагат приносит свои плоды", — отметил Ермаков.
Сейчас противнику приходится выбирать между Красноармейском (Покровском), Селидово и Курахово. И, судя по всему, Селидово враг будет оставлять, констатировал журналист.
"Это не значит, что ВСУ оттуда сразу же убегут. Они, безусловно, постараются нас там задержать. Но, повторюсь, на шее противника сейчас еще затягивается кураховская петля", — указал эксперт.
По-хорошему Украине сейчас надо строить укрепления уже в Днепропетровской области. Но если она за восемь лет ничего не смогла как следует укрепить кроме Авдеевки и Угледара, то и в Днепропетровске тоже ничего не выйдет, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Россия растянула ВСУ между Селидово и Курахово, чтобы загнать их в Покровск и уничтожить на сайте Украина.ру
О том, как ВС РФ бьют по флангам и повторяют в Селидово сценарий Угледара — в интервью Бориса Рожина об оперативной обстановке на фронте, корейском факторе, предложениях министра обороны Франции на сайте Украина.ру
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НовостиСелидовоРоссияКураховоБорис РожинВооруженные силы УкраиныПокровск/КрасноармейскДнепропетровская областьоборонаВСУДонбассСВОдеталиСпецоперация
 
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