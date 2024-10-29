https://ukraina.ru/20241029/1058437062.html

Цифры недели. 11 триллионов "Блэк Рок", 100 тысяч в армии людоловов и 2 фальшивых миллиарда Пугачёвой

Цифры недели. 11 триллионов "Блэк Рок", 100 тысяч в армии людоловов и 2 фальшивых миллиарда Пугачёвой - 29.10.2024 Украина.ру

Цифры недели. 11 триллионов "Блэк Рок", 100 тысяч в армии людоловов и 2 фальшивых миллиарда Пугачёвой

О чём говорят сегодня политики, журналисты и обычные люди на Украине и вовне её? Что обсуждают на кухнях и в политических передачах? Какие цифры, факты и события?

2024-10-29T06:23

2024-10-29T06:23

2024-10-29T06:42

эксклюзив

украина

израиль

сша

владимир зеленский

рютте

нато

мвф

максим галкин

алла пугачева

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/13/1058210352_0:44:1280:764_1920x0_80_0_0_04e79af2955e873d44a770e4799c6b97.jpg

На Украине - как всегда, обсуждают мобилизацию.В НАТО, как всегда, обсуждают обещание принять Украину, но когда нибудь потом.Экономисты обсуждают тот интересный факт, что доля США в мировой экономике - уже не более 15 процентов.А доля "Блэк Рок" растёт, и это уже не корпорация, а мега супер гипер государство?И наконец, есть новости из Израиля, где обещают сделать частью Израиля Стамбул.И даже новости культуры - о новых ценителях антикварных ценностей.Но обо всём - по порядку и с цифрами в руках.110 тысяч людоловов УкраиныСтолько человек - уже целая армия! - находятся в составе ТЦК, ловят мужчин на Украине.И среди них что-то не замечено инвалидов, как обещал Зеленский ("там будут ребята с фронта, инвалиды").Как отмечают комментаторы на Украине, чтобы "поймать мужика", физически годного к службе в армии, нужно и самим быть физически годными.Пусть и ловят они одного впятером. Но не инвалиды, это точно.Что будет делать с этой огромной армией профессиональных "загонщиков" Зеленский?На фронт они явно не поедут. К сытной жизни привыкли. Не секрет, что это профессиональные вымогатели - это основная экономическая функция ТЦК.И это - силовая структура, но без соответствующего образования, без привычки к дисциплине, как например, полиция.Это люди, уже развращенные властью, уже привыкшие к тому, что от них зависит жизнь и свобода других.Очень опасная ситуация.Пока что у них нет оружия. Но что, если будет?Это готовая "личная полиция" для любого диктатора. Хоть Зеленского, хоть кого-то другого.Однако эффективность их невысока.4 процента мобилизованныхСтолько мобилизованных ТЦК мужчин попадает на поле боя.Об этом рассказал бывший глава Луганской администрации (украинской) Сергей Гайдай.По его словам, на фронте воюет хорошо если 1 из 25 "бусифицированных".Остальные либо откупаются, либо дезертируют, либо очень быстро погибают.40 языковых полицаевВ Ивано-Франковске привычно продолжается языковое шоу "Их борьба".Уже найдено 40 "языковых полицаев". Они получили наставления мэра Марцинкива и небольшие методички.Будут отлавливать тех, кто говорит "на языке врага". В основном, это, конечно, переселенцы с востока.Неистребимая страсть к стукачеству и желание уничтожить или переделать тех, кто отличается от них - видимо, на западной Украине передаётся по наследству.По крайней мере, это касается мэра Ивано-Франковска и 40 добровольных полицаев и полицаек.Да, это настоящая реальность "йедыной крайины" (единой страны).Украина, собранная по кусочкам из осколков различных империй руками вождей Советского союза, неизбежно распадётся на части.В ситуации отсутствия империи и даже хоть сколько нибудь квалифицированного управления, она уже распадается.Прямо на глазах.Но по прежнему упорно стремится в НАТО.33-й или 34-й членТакое место в НАТО отведено Украине, сказал нынешний глава НАТО Рютте."Мы так решили в Вашингтоне", сказал он.Украина станет 33 или 34 членом организации , потому что, "возможно, перед ней вынырнет кто-то другой."А может ведь, даже два вынырнут? Тогда Украину, конечно, опять легко передвинут.И станет она 35 или 36 член... И так далее.Но "Украина будет членом НАТО в будущем", пообещал Рютте.Это те сказки, которыми кормят Украину последние лет 25.11 триллионов долларовСтало известно, что такова сумма активов, которые находятся в управлении знаменитой и загадочной компании "Блэк Рок".Эта сумма больше чем ВВП Китая, Индии и России вместе.По значимости для мира и для капсистемы "Блэк Рок" уже сравнивают с британской Ост-Индской компанией.Имена её владельцев неизвестны, а разглашать их запрещено законодательством.Немного странная ситуация, не так ли? И даже очень странная. И какая-то зловещая.В мире существует экономический игрок, который равен трем крупнейшим мировым державам, и никто не знает - кто это? Кто стоит за этими триллионами?А вы говорите - рептилоиды, инопланетяне, масоны.Как говорит известнейший наш американист Дмитрий Дробницкий, "самое страшное то, что никаких рептилоидов не существует".Тем временем Польша вооружается. И бьёт одновременно по рукам Украину.1000 танков, 900 САУ и 48 истребителейСтолько военной техники купила Польша у Южной Кореи.И Зеленский привычно протянул руку, но не тут то было.Польский президент Дуда сообщил, что:Между тем, прямо сейчас на севере Европы проходят масштабные учения -"Стойкий полдень"60 военных самолётов из 14 стран принимают участие в ядерных учениях НАТО на Севере Европы. Бельгия, Нидерланды, Великобритания и Северное море - территория, на которой проходят эти учения.Учения называются "Стойкий полдень", будут идти 2 недели. Будет задействовано 8 авиабаз и самолёты, которые способны нести ядерное оружие"Важно, чтобы наши противники знали, что блок НАТО готов и способен ответить на любую угрозу," - сказал глава НАТО Рютте.Надо попытаться вспомнить, когда и где кто-то нападал на НАТО?Список же стран, на которые нападало НАТО, настолько велик, что его трудно здесь привести.В этих учениях не предполагается использовать ядерное оружие. Но будет, возможно, "имитация ядерных ударов по Европе".США располагают в Европе и Турции арсеналом из 100 ядерных авиабомб.Тем временем доля США в мировой экономике неуклонно снижается.Доля США - 15 процентовВернее, даже ниже 15 процентов - такова сегодня доля США в мировой экономике. Это сообщили МВФ и Мировой банк.Как напоминает экономист Михаил Хазин, СССР в пике развития (1985-1986 годы) владел 25 процентов мировой экономики.У США в 1944 году было 50 процентов мировой экономики.Вот тогда и начались Бреттон-Вудская система и печатание долларов как мировой валюты.И вот - 15 процентов мировой экономики. Гегемон уже не совсем, мягко говоря, гегемон. Но возможностей у него по прежнему очень много. По крайней мере, пока действует та самая Бреттон-Вудская система.Потрясающие новости приходят также из Израиля.7 стран для Израиля"Я хочу, чтобы еврейское государство включало Иорданию, Ливан и части Египта, Сирии, Ирака и Саудовской Аравии. Согласно нашим величайшим мудрецам, Иерусалиму суждено простираться до Дамаска. Я говорю туркам, что Стамбул скоро станет столицей евреев."Эту воинственную тираду изрёк министр финансов Израиля Бецалель Смотрич.Да, не только Зеленский мечтает развязать Третью мировую. У него есть активнейшие конкуренты.И наконец, поговорим о вечном, об искусстве. И о новых гражданах Израиля, которые оттуда, впрочем, уже сбежали.2 миллиарда рублейВ такую сумму оценили иноагент Галкин и его супруга Пугачёва свои антикварные ценности из замка в деревне Грязь.Для того чтобы вывезти ценности из России понадобилась экспертиза. Её провели. Результат - обескураживающий.Большинство антикварных ценностей оказались современными подделками."Мы, Галкины, сидим дома и молимся на копию за 10-15 тысяч рублей, бьём челом и возносим хвалу "маленьким голландцам", сделанным в Китае, " - сказал коллекционер и адвокат Александр Добровинский.В общем, как та "люстра венецианского стекла" из фильма "Мимино", которая была "изготовлена в Воронеже артелью имени Клары Цеткин и продаётся по розничной цене 37 рублей 46 копеек".Не может же такого быть!Галкин, Пугачева, замок в Грязях и ... китайские подделки?Есть, конечно, вполне обоснованные сомнения. Может, это просто "рабочая схема вывоза" драгоценных антикварных вещей?О других цифрах, характеризующих ситуацию в мире и на Украине - в статье Елены Мурзиной "Цифры недели. Что сказал Зеленский 72 раза и кто планирует войну на Украине на 10 лет"

украина

израиль

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Елена Мурзина

Елена Мурзина

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, украина, израиль, сша, владимир зеленский, рютте, нато, мвф, максим галкин, алла пугачева