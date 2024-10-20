https://ukraina.ru/20241020/1058209188.html

Цифры недели. Что сказал Зеленский 72 раза и кто планирует войну на Украине на 10 лет

Цифры недели. Что сказал Зеленский 72 раза и кто планирует войну на Украине на 10 лет - 20.10.2024 Украина.ру

Цифры недели. Что сказал Зеленский 72 раза и кто планирует войну на Украине на 10 лет

Что происходило на этой неделе на Украине и около неё? Посмотрим на события, факты и занимательные цифры, которые обсуждают эксперты, общество, обычные граждане Украины в прямом эфире, в интернете и дома на кухнях.

2024-10-20T07:40

2024-10-20T07:40

2024-10-20T07:40

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сша

россия

владимир зеленский

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прокурор

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В какой стране они бы сейчас не жили, все говорят, пишут и спорят о тех тревожных "звоночках", которые поступают с Украины.Итак, Украина в цифрах.72 разаОсновное, что обсуждается - знаменитый "план победы", в котором нет ничего, кроме новых желаний Зеленского.72 раза Зеленский сказал слова "план победы" в своём выступлении в Раде, которое и было посвящено этому самому плану.Депутаты встретили его "бурными, продолжительными аплодисментами".3 месяцаСтолько якобы дал Зеленский "союзникам" на принятие положений своего "плана победы".За три месяца план "победы" превратится в план капитуляции (и собственно, это происходит прямо сейчас).Тем временем в США тоже говорят о 3 месяцах, но до начала другого события.3-4 месяцаСтолько времени дает Дональд Трамп до возможного начала мировой войны:"Я беспокоюсь насчёт следующих трёх-четырёх месяцев в том плане, что мы окажемся в состоянии мировой войны из-за людей, которые у нас есть в правительстве".Всё это непосредственно касается Украины, которая судя по действиям Зеленского, собирается воевать и дальше.300-400 тысячСтолько человек хочет мобилизовать в армию Зеленский.Бывший премьер министр Украины Николай Янович Азаров:"Зеленскому поставлена задача подготовить такое-то количество бригад. Для этого надо мобилизовать порядка 300-400 тысяч человек. И он это выполняет совершенно спокойно.Он принял закон о мобилизации, который не оставляет ни одному человеку мужского пола на Украине возможности избавиться от направления на фронт."27 процентовСтолько территории Украины потеряно по состоянию на октябрь 2024 года. До Зеленского было потеряно 5 процентов территории (иногда называют 7 процентов). В любом случае, при Зеленском территория Украины уменьшилась примерно на 20 процентов, и продолжает уменьшаться дальше.В 5,5 разНастолько больше территорий освобождено от нацистов Вооруженными силам РФ за август и сентябрь 2024, чем за весь 2023 год.В Киеве - паника. Эта цифра всех приводит в шок и уныние.Панические настроения пытается купировать Офис президента. Но без особого результата.300 тысяч или все-таки 1 000 000По сведениям депутатов Рады 300 тысяч школьников выехали с Украины перед началом нового учебного года. Есть и другая цифра: полмиллиона подростков покинули Украину с июля по сентябрь. Сразу после того как на воинский учёт стали ставить при получении паспорта.На самом деле - их больше миллиона. Об этом 18 октября заявила глава образовательно-воспитательного совета всемирного конгресса украинцев Любовь Любчик.По ее словам с начала военных действий именно столько школьников выехали за границу. "Названная цифра в 300 тысяч украинских школьников, которые по тем или иным причинам выехали за пределы страны. Однако по нашим неофициальным данным - их больше миллиона", - сказала в эфире телеканала "Мы Украина" Любчик.Поступать в вузы и начинать взрослую жизнь эти подростки будут за рубежом. И большинство из них на Украину уже не вернется.Но сбежать пытаются не только дети.20 процентовТакое число украинских деятелей культуры, которые выезжают за рубеж, назад на Украину не возвращаются. Это сообщил министр культуры Николай Точицкий.Недавно, кстати, так не вернулся на Украину симфонический оркестр одной из украинских филармоний в полном составе.Деятелей культуры вполне можно понять. Ими движет банальное желание выжить.А другими мужчинами на Украине в то же время движет банальное желание получить льготы и деньги.48 прокуроров и 6 миллионовСтолько прокуроров в Хмельницкой области Украины оказались инвалидами. Они оформили инвалидность в той самой медицинской комиссии, главой которой была Татьяна Крупа. Та самая, у которой дома нашли 6 миллионов долларов просто в тумбочках. Муж которой, лежа на кровати во время обыска беззастенчиво гладил пачки денег, предвкушая разлуку с тем, что было нажито "непосильным" коррупционным трудом.Представьте себе, 48 прокуроров в областной прокуратуре инвалиды! Включая руководителя прокуратуры.Прокуроры Хмельницка, чтоб вы не думали, не так просты, они активно защищаются и отстаивают свою инвалидность. И ведь точно отстоят. Во всяком случае о возбуждении 48 уголовных дел о незаконной инвалидности ничего не слышно.150 местоТакое место заняла Украина в ежегодном рейтинге экономической свободы стран мира. Всего в рейтинге 165 стран и территорий. Составляет этот рейтинг Институт Фрейзера (Канада).И таким образом Украина очевидно входит в число самых несвободных стран в мире.Год назад Украина находилась на 113 месте.Эфиопия, Ирак, Ливан, Мали, Нигер и Сомали - отдыхают, поскольку выше Украины по этому рейтингу.59 процентовТакие цифры приводит социологическая служба Украины Киевского Международного института социологии. Якобы такова поддержка Зеленского в украинском обществе сейчас.Цифра эта вызывает только кривые улыбки у социологов как в самой Украине так и за ее пределами, да и у всех, кто примерно представляет себе настроения на Украине. Конечно же, настоящий рейтинг Зеленского намного ниже. Но придворным социологам, видимо, на правду наплевать.Но какой он, рейтинг Зеленского? В условиях войны и при том, что около 10 миллионов человек находится за рубежом, и несколько сот тысяч - на фронте, выяснить это невозможно.Кроме того, сами социологи на Украине говорят, что очень много людей просто отказываются отвечать на вопросы. Мало ли что. В "демократичнейшем" государстве Зеленского лучше молчать.А вот на выборах можно будет увидеть реальный результат. Если их в конце концов объявят.80-60-40По сведениям бывшего советника Офиса президента Алексея Арестовича:Украина на 80% зависит от западной помощи60% - это помощь американская40% всей помощи разворовывается10 лет войны и призыв женщинКак рассуждает украинский журналист Виталий Портников?"Если война продлится ещё 2-3 года, тогда уменьшат призывной возраст. А если 10 лет, то будут призывать женщин."Многие украинские эксперты говорят о том, что общество на Украине специально к чему-то готовят, активируют темы о долгой войне и о почти тотальной мобилизации.Чтобы "подготовить к принятию капитуляции". Капитуляция, дескать, лучше, чем призыв женщин в армию и война на 10 лет вперёд.Но может быть, что готовят и к затяжной войне.А пока что люди "голосуют ногами", покидая Украину.С 1991 годаЕсли говорить серьезно, все эти цифры говорят о главном - ужасающем положении страны, в которое погрузили Украину ее власти. И началось это не 22 февраля 2022 года. А много раньше.С того самого 1991 года, когда Украина получила "незалежность" и украинские власти стали ей, этой независимостью, активно торговать.

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Елена Мурзина

эксклюзив, украина, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, алексей арестович, рада, офис президента, прокурор