Цифры недели. Что сказал Зеленский 72 раза и кто планирует войну на Украине на 10 лет - 20.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241020/1058209188.html
Цифры недели. Что сказал Зеленский 72 раза и кто планирует войну на Украине на 10 лет
Цифры недели. Что сказал Зеленский 72 раза и кто планирует войну на Украине на 10 лет - 20.10.2024 Украина.ру
Цифры недели. Что сказал Зеленский 72 раза и кто планирует войну на Украине на 10 лет
Что происходило на этой неделе на Украине и около неё? Посмотрим на события, факты и занимательные цифры, которые обсуждают эксперты, общество, обычные граждане Украины в прямом эфире, в интернете и дома на кухнях.
2024-10-20T07:40
2024-10-20T07:40
эксклюзив
украина
сша
россия
владимир зеленский
дональд трамп
алексей арестович
рада
офис президента
прокурор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/13/1058210352_0:44:1280:764_1920x0_80_0_0_04e79af2955e873d44a770e4799c6b97.jpg
В какой стране они бы сейчас не жили, все говорят, пишут и спорят о тех тревожных "звоночках", которые поступают с Украины.Итак, Украина в цифрах.72 разаОсновное, что обсуждается - знаменитый "план победы", в котором нет ничего, кроме новых желаний Зеленского.72 раза Зеленский сказал слова "план победы" в своём выступлении в Раде, которое и было посвящено этому самому плану.Депутаты встретили его "бурными, продолжительными аплодисментами".3 месяцаСтолько якобы дал Зеленский "союзникам" на принятие положений своего "плана победы".За три месяца план "победы" превратится в план капитуляции (и собственно, это происходит прямо сейчас).Тем временем в США тоже говорят о 3 месяцах, но до начала другого события.3-4 месяцаСтолько времени дает Дональд Трамп до возможного начала мировой войны:"Я беспокоюсь насчёт следующих трёх-четырёх месяцев в том плане, что мы окажемся в состоянии мировой войны из-за людей, которые у нас есть в правительстве".Всё это непосредственно касается Украины, которая судя по действиям Зеленского, собирается воевать и дальше.300-400 тысячСтолько человек хочет мобилизовать в армию Зеленский.Бывший премьер министр Украины Николай Янович Азаров:"Зеленскому поставлена задача подготовить такое-то количество бригад. Для этого надо мобилизовать порядка 300-400 тысяч человек. И он это выполняет совершенно спокойно.Он принял закон о мобилизации, который не оставляет ни одному человеку мужского пола на Украине возможности избавиться от направления на фронт."27 процентовСтолько территории Украины потеряно по состоянию на октябрь 2024 года. До Зеленского было потеряно 5 процентов территории (иногда называют 7 процентов). В любом случае, при Зеленском территория Украины уменьшилась примерно на 20 процентов, и продолжает уменьшаться дальше.В 5,5 разНастолько больше территорий освобождено от нацистов Вооруженными силам РФ за август и сентябрь 2024, чем за весь 2023 год.В Киеве - паника. Эта цифра всех приводит в шок и уныние.Панические настроения пытается купировать Офис президента. Но без особого результата.300 тысяч или все-таки 1 000 000По сведениям депутатов Рады 300 тысяч школьников выехали с Украины перед началом нового учебного года. Есть и другая цифра: полмиллиона подростков покинули Украину с июля по сентябрь. Сразу после того как на воинский учёт стали ставить при получении паспорта.На самом деле - их больше миллиона. Об этом 18 октября заявила глава образовательно-воспитательного совета всемирного конгресса украинцев Любовь Любчик.По ее словам с начала военных действий именно столько школьников выехали за границу. "Названная цифра в 300 тысяч украинских школьников, которые по тем или иным причинам выехали за пределы страны. Однако по нашим неофициальным данным - их больше миллиона", - сказала в эфире телеканала "Мы Украина" Любчик.Поступать в вузы и начинать взрослую жизнь эти подростки будут за рубежом. И большинство из них на Украину уже не вернется.Но сбежать пытаются не только дети.20 процентовТакое число украинских деятелей культуры, которые выезжают за рубеж, назад на Украину не возвращаются. Это сообщил министр культуры Николай Точицкий.Недавно, кстати, так не вернулся на Украину симфонический оркестр одной из украинских филармоний в полном составе.Деятелей культуры вполне можно понять. Ими движет банальное желание выжить.А другими мужчинами на Украине в то же время движет банальное желание получить льготы и деньги.48 прокуроров и 6 миллионовСтолько прокуроров в Хмельницкой области Украины оказались инвалидами. Они оформили инвалидность в той самой медицинской комиссии, главой которой была Татьяна Крупа. Та самая, у которой дома нашли 6 миллионов долларов просто в тумбочках. Муж которой, лежа на кровати во время обыска беззастенчиво гладил пачки денег, предвкушая разлуку с тем, что было нажито "непосильным" коррупционным трудом.Представьте себе, 48 прокуроров в областной прокуратуре инвалиды! Включая руководителя прокуратуры.Прокуроры Хмельницка, чтоб вы не думали, не так просты, они активно защищаются и отстаивают свою инвалидность. И ведь точно отстоят. Во всяком случае о возбуждении 48 уголовных дел о незаконной инвалидности ничего не слышно.150 местоТакое место заняла Украина в ежегодном рейтинге экономической свободы стран мира. Всего в рейтинге 165 стран и территорий. Составляет этот рейтинг Институт Фрейзера (Канада).И таким образом Украина очевидно входит в число самых несвободных стран в мире.Год назад Украина находилась на 113 месте.Эфиопия, Ирак, Ливан, Мали, Нигер и Сомали - отдыхают, поскольку выше Украины по этому рейтингу.59 процентовТакие цифры приводит социологическая служба Украины Киевского Международного института социологии. Якобы такова поддержка Зеленского в украинском обществе сейчас.Цифра эта вызывает только кривые улыбки у социологов как в самой Украине так и за ее пределами, да и у всех, кто примерно представляет себе настроения на Украине. Конечно же, настоящий рейтинг Зеленского намного ниже. Но придворным социологам, видимо, на правду наплевать.Но какой он, рейтинг Зеленского? В условиях войны и при том, что около 10 миллионов человек находится за рубежом, и несколько сот тысяч - на фронте, выяснить это невозможно.Кроме того, сами социологи на Украине говорят, что очень много людей просто отказываются отвечать на вопросы. Мало ли что. В "демократичнейшем" государстве Зеленского лучше молчать.А вот на выборах можно будет увидеть реальный результат. Если их в конце концов объявят.80-60-40По сведениям бывшего советника Офиса президента Алексея Арестовича:Украина на 80% зависит от западной помощи60% - это помощь американская40% всей помощи разворовывается10 лет войны и призыв женщинКак рассуждает украинский журналист Виталий Портников?"Если война продлится ещё 2-3 года, тогда уменьшат призывной возраст. А если 10 лет, то будут призывать женщин."Многие украинские эксперты говорят о том, что общество на Украине специально к чему-то готовят, активируют темы о долгой войне и о почти тотальной мобилизации.Чтобы "подготовить к принятию капитуляции". Капитуляция, дескать, лучше, чем призыв женщин в армию и война на 10 лет вперёд.Но может быть, что готовят и к затяжной войне.А пока что люди "голосуют ногами", покидая Украину.С 1991 годаЕсли говорить серьезно, все эти цифры говорят о главном - ужасающем положении страны, в которое погрузили Украину ее власти. И началось это не 22 февраля 2022 года. А много раньше.С того самого 1991 года, когда Украина получила "незалежность" и украинские власти стали ей, этой независимостью, активно торговать.
украина
сша
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Елена Мурзина
Елена Мурзина
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/13/1058210352_102:0:1178:807_1920x0_80_0_0_8ee84e63fabaff4921fd22a446fca486.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, алексей арестович, рада, офис президента, прокурор
Эксклюзив, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Алексей Арестович, Рада, Офис президента, прокурор

Цифры недели. Что сказал Зеленский 72 раза и кто планирует войну на Украине на 10 лет

07:40 20.10.2024
 
© Украина.ру / Серафима ТимохинаЦифры Украины. Коллаж
Цифры Украины. Коллаж - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© Украина.ру / Серафима Тимохина
Читать в
Елена Мурзина
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что происходило на этой неделе на Украине и около неё? Посмотрим на события, факты и занимательные цифры, которые обсуждают эксперты, общество, обычные граждане Украины в прямом эфире, в интернете и дома на кухнях.
В какой стране они бы сейчас не жили, все говорят, пишут и спорят о тех тревожных "звоночках", которые поступают с Украины.
Итак, Украина в цифрах.
72 раза
Основное, что обсуждается - знаменитый "план победы", в котором нет ничего, кроме новых желаний Зеленского.
72 раза Зеленский сказал слова "план победы" в своём выступлении в Раде, которое и было посвящено этому самому плану.
Депутаты встретили его "бурными, продолжительными аплодисментами".
3 месяца
Столько якобы дал Зеленский "союзникам" на принятие положений своего "плана победы".
За три месяца план "победы" превратится в план капитуляции (и собственно, это происходит прямо сейчас).
Тем временем в США тоже говорят о 3 месяцах, но до начала другого события.
3-4 месяца
Столько времени дает Дональд Трамп до возможного начала мировой войны:
"Я беспокоюсь насчёт следующих трёх-четырёх месяцев в том плане, что мы окажемся в состоянии мировой войны из-за людей, которые у нас есть в правительстве".
Всё это непосредственно касается Украины, которая судя по действиям Зеленского, собирается воевать и дальше.
300-400 тысяч
Столько человек хочет мобилизовать в армию Зеленский.
Бывший премьер министр Украины Николай Янович Азаров:
"Зеленскому поставлена задача подготовить такое-то количество бригад. Для этого надо мобилизовать порядка 300-400 тысяч человек. И он это выполняет совершенно спокойно.
Он принял закон о мобилизации, который не оставляет ни одному человеку мужского пола на Украине возможности избавиться от направления на фронт."
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Дмитро Савченкомобилизация заключённых на Украине
мобилизация заключённых на Украине - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Дмитро Савченко
мобилизация заключённых на Украине
27 процентов
Столько территории Украины потеряно по состоянию на октябрь 2024 года. До Зеленского было потеряно 5 процентов территории (иногда называют 7 процентов). В любом случае, при Зеленском территория Украины уменьшилась примерно на 20 процентов, и продолжает уменьшаться дальше.
В 5,5 раз
Настолько больше территорий освобождено от нацистов Вооруженными силам РФ за август и сентябрь 2024, чем за весь 2023 год.
В Киеве - паника. Эта цифра всех приводит в шок и уныние.
Панические настроения пытается купировать Офис президента. Но без особого результата.
300 тысяч или все-таки 1 000 000
По сведениям депутатов Рады 300 тысяч школьников выехали с Украины перед началом нового учебного года.
Есть и другая цифра: полмиллиона подростков покинули Украину с июля по сентябрь. Сразу после того как на воинский учёт стали ставить при получении паспорта.
На самом деле - их больше миллиона. Об этом 18 октября заявила глава образовательно-воспитательного совета всемирного конгресса украинцев Любовь Любчик.
По ее словам с начала военных действий именно столько школьников выехали за границу.
"Названная цифра в 300 тысяч украинских школьников, которые по тем или иным причинам выехали за пределы страны. Однако по нашим неофициальным данным - их больше миллиона", - сказала в эфире телеканала "Мы Украина" Любчик.
Поступать в вузы и начинать взрослую жизнь эти подростки будут за рубежом. И большинство из них на Украину уже не вернется.
Но сбежать пытаются не только дети.
20 процентов
Такое число украинских деятелей культуры, которые выезжают за рубеж, назад на Украину не возвращаются. Это сообщил министр культуры Николай Точицкий.
Недавно, кстати, так не вернулся на Украину симфонический оркестр одной из украинских филармоний в полном составе.
Деятелей культуры вполне можно понять. Ими движет банальное желание выжить.
А другими мужчинами на Украине в то же время движет банальное желание получить льготы и деньги.
48 прокуроров и 6 миллионов
Столько прокуроров в Хмельницкой области Украины оказались инвалидами. Они оформили инвалидность в той самой медицинской комиссии, главой которой была Татьяна Крупа. Та самая, у которой дома нашли 6 миллионов долларов просто в тумбочках. Муж которой, лежа на кровати во время обыска беззастенчиво гладил пачки денег, предвкушая разлуку с тем, что было нажито "непосильным" коррупционным трудом.
Представьте себе, 48 прокуроров в областной прокуратуре инвалиды! Включая руководителя прокуратуры.
Прокуроры Хмельницка, чтоб вы не думали, не так просты, они активно защищаются и отстаивают свою инвалидность. И ведь точно отстоят. Во всяком случае о возбуждении 48 уголовных дел о незаконной инвалидности ничего не слышно.
150 место
Такое место заняла Украина в ежегодном рейтинге экономической свободы стран мира. Всего в рейтинге 165 стран и территорий. Составляет этот рейтинг Институт Фрейзера (Канада).
И таким образом Украина очевидно входит в число самых несвободных стран в мире.
Год назад Украина находилась на 113 месте.
Эфиопия, Ирак, Ливан, Мали, Нигер и Сомали - отдыхают, поскольку выше Украины по этому рейтингу.
59 процентов
Такие цифры приводит социологическая служба Украины Киевского Международного института социологии. Якобы такова поддержка Зеленского в украинском обществе сейчас.
Цифра эта вызывает только кривые улыбки у социологов как в самой Украине так и за ее пределами, да и у всех, кто примерно представляет себе настроения на Украине. Конечно же, настоящий рейтинг Зеленского намного ниже. Но придворным социологам, видимо, на правду наплевать.
Но какой он, рейтинг Зеленского? В условиях войны и при том, что около 10 миллионов человек находится за рубежом, и несколько сот тысяч - на фронте, выяснить это невозможно.
Кроме того, сами социологи на Украине говорят, что очень много людей просто отказываются отвечать на вопросы. Мало ли что. В "демократичнейшем" государстве Зеленского лучше молчать.
А вот на выборах можно будет увидеть реальный результат. Если их в конце концов объявят.
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Алексей Арестович
- РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Алексей Арестович
80-60-40
По сведениям бывшего советника Офиса президента Алексея Арестовича:
Украина на 80% зависит от западной помощи
60% - это помощь американская
40% всей помощи разворовывается
10 лет войны и призыв женщин
Как рассуждает украинский журналист Виталий Портников?
"Если война продлится ещё 2-3 года, тогда уменьшат призывной возраст. А если 10 лет, то будут призывать женщин."
Многие украинские эксперты говорят о том, что общество на Украине специально к чему-то готовят, активируют темы о долгой войне и о почти тотальной мобилизации.
Чтобы "подготовить к принятию капитуляции". Капитуляция, дескать, лучше, чем призыв женщин в армию и война на 10 лет вперёд.
Но может быть, что готовят и к затяжной войне.
А пока что люди "голосуют ногами", покидая Украину.
С 1991 года
Если говорить серьезно, все эти цифры говорят о главном - ужасающем положении страны, в которое погрузили Украину ее власти. И началось это не 22 февраля 2022 года. А много раньше.
С того самого 1991 года, когда Украина получила "незалежность" и украинские власти стали ей, этой независимостью, активно торговать.
 
ЭксклюзивУкраинаСШАРоссияВладимир ЗеленскийДональд ТрампАлексей АрестовичРадаОфис президентапрокурор
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:30Евгений Норин: Если США сыграют в рулетку с пятью пулями в барабане, Россия заглушит все украинские АЭС
08:10Сергей Михеев: Пока США поставили на паузу ядерную войну из-за Украины, Россия успеет сделать важную вещь
08:00Третья звезда Амет-Хана
07:50План отчаяния. Украинские эксперты о том, когда русские возьмут Киев и грозящей стране катастрофе
07:40Цифры недели. Что сказал Зеленский 72 раза и кто планирует войну на Украине на 10 лет
07:30Грозин: Порох надо держать сухим, потому что Запад может сказать "так не доставайся же ты никому"
07:20Предупреждала о мировой войне и издавала детские книги. Как живет бывшая советница Януковича Анна Герман
07:12Западная Украина за минувшую неделю: Прокуроры-"инвалиды" ​​и атака застройщиков на центр Львова
07:00Борисов назвал год, в который Европа и НАТО готовят нападение на Россию
06:54До последнего украинца: потери и мобилизационный потенциал ВСУ
06:50Эксперт: Украина пойдет на переговоры с Россией за 15 минут до сдачи Харькова
06:40Команда для ракетных ударов по России будет дана, так как мобилизация Украину уже не спасает — Клинцевич
06:10Выдрин: Казахстан использует стратегию кочевников, а Россия жертвует стратегией ради выживания
05:50Ермаков: Если мы разберемся с Украиной, то вкатимся в глобальный конфликт, к которому Запад уже готовится
05:30Суслов: Казахстан не тянет одеяло в одну сторону, чтобы в итоге не оказаться крайним
05:10Прежде чем объединиться, нам нужно размежеваться. Эксперт про смысл присоединения Казахстана к БРИКС
04:20Двойное дно от немцев. Эксперт рассказал, как Германия маскирует помощь Украине
04:10Клинцевич: Богатые дяди Америки долго не протянут. Байден уже испугался и предлагает свой “Мирный план”
03:30Инструктор БПЛА: Россия уже использует новый дрон-камикадзе, на который не действует РЭБ Украины
03:22Ищенко: Клубок "Зеленский-генералы-нацисты" начинает конфликтовать и все больше запутываться
Лента новостейМолния