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ВСУ нанесли большой ущерб исторической усадьбе в Курской области
ВСУ нанесли большой ущерб исторической усадьбе в Курской области - 28.10.2024 Украина.ру
ВСУ нанесли большой ущерб исторической усадьбе в Курской области
Усадьба помещика Викторова, известная как "Дворец для любимой" в селе Сафоновка Кореневского района Курской области сильно пострадала от боевых действий в результате вторжения в Россию украинской армии. Об этом сообщает телеграм-канал "Абзац"
2024-10-28T14:33
2024-10-28T14:33
2024-10-28T14:33
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"Боевики ВСУ серьёзно повредили объект культурного наследия в Курской области", - отмечено в публикации.Усадьба в стиле средневековых немецких замков построена по заказу помещика Иосифа Тимофеевича Викторова. Она символизировала его любовь к молодой немке. В этом дворце хозяин принимал гостей. В 1930-е годы в усадьбе открылась школа, проработавшая много десятилетий и закрывшаяся лишь недавно.Ранее министр по государственной охране объектов культурного наследия Ирина Мусьял сообщала, что в Курской области из-за атак ВСУ повреждено 18 объектов культурного наследия. В частости, стены остались от "Здания больницы М.И. Терещенко" в Глушково, где находились краеведческий музей и детская школа искусств.Как сообщалось ранее, СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа. Государства-члены НАТОодобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Ранее на тему государственного вандализма на Украине: "Циничный вандализм" - МИД РФ о варварском сносе памятников на Украине Также на тему тренда вандализма в покровительствующем Киеву Евросоюзе: Российский дипломат раскритиковал Эстонию за вандализм и ревизионизм
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, курская область, россия, украина, вооруженные силы украины, ес, всу, вандализм, культура, культурное наследие, русская культура
Новости, Курская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, ЕС, ВСУ, вандализм, культура, культурное наследие, русская культура
ВСУ нанесли большой ущерб исторической усадьбе в Курской области
Усадьба помещика Викторова, известная как "Дворец для любимой" в селе Сафоновка Кореневского района Курской области сильно пострадала от боевых действий в результате вторжения в Россию украинской армии. Об этом сообщает телеграм-канал "Абзац"
"Боевики ВСУ серьёзно повредили объект культурного наследия в Курской области", - отмечено в публикации.
Усадьба в стиле средневековых немецких замков построена по заказу помещика Иосифа Тимофеевича Викторова. Она символизировала его любовь к молодой немке. В этом дворце хозяин принимал гостей. В 1930-е годы в усадьбе открылась школа, проработавшая много десятилетий и закрывшаяся лишь недавно.
Ранее министр по государственной охране объектов культурного наследия Ирина Мусьял сообщала, что в Курской области из-за атак ВСУ повреждено 18 объектов культурного наследия. В частости, стены остались от "Здания больницы М.И. Терещенко" в Глушково, где находились краеведческий музей и детская школа искусств.
Как сообщалось ранее, СК
РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ
в Курскую область, начавшегося утром 6 августа. Государства-члены НАТО
одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях
объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).