ВСУ нанесли большой ущерб исторической усадьбе в Курской области - 28.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241028/1058418681.html
ВСУ нанесли большой ущерб исторической усадьбе в Курской области
ВСУ нанесли большой ущерб исторической усадьбе в Курской области - 28.10.2024 Украина.ру
ВСУ нанесли большой ущерб исторической усадьбе в Курской области
Усадьба помещика Викторова, известная как "Дворец для любимой" в селе Сафоновка Кореневского района Курской области сильно пострадала от боевых действий в результате вторжения в Россию украинской армии. Об этом сообщает телеграм-канал "Абзац"
2024-10-28T14:33
2024-10-28T14:33
новости
курская область
россия
украина
вооруженные силы украины
ес
всу
вандализм
культура
культурное наследие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/1c/1058418492_0:10:1106:632_1920x0_80_0_0_abf3dac7cfcaf757b8c9071eb0469bc4.jpg.webp
"Боевики ВСУ серьёзно повредили объект культурного наследия в Курской области", - отмечено в публикации.Усадьба в стиле средневековых немецких замков построена по заказу помещика Иосифа Тимофеевича Викторова. Она символизировала его любовь к молодой немке. В этом дворце хозяин принимал гостей. В 1930-е годы в усадьбе открылась школа, проработавшая много десятилетий и закрывшаяся лишь недавно.Ранее министр по государственной охране объектов культурного наследия Ирина Мусьял сообщала, что в Курской области из-за атак ВСУ повреждено 18 объектов культурного наследия. В частости, стены остались от "Здания больницы М.И. Терещенко" в Глушково, где находились краеведческий музей и детская школа искусств.Как сообщалось ранее, СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа. Государства-члены НАТОодобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Ранее на тему государственного вандализма на Украине: "Циничный вандализм" - МИД РФ о варварском сносе памятников на Украине Также на тему тренда вандализма в покровительствующем Киеву Евросоюзе: Российский дипломат раскритиковал Эстонию за вандализм и ревизионизм
курская область
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/1c/1058418492_127:0:980:640_1920x0_80_0_0_410fe6d307d215c09edf16a7acf0fd4b.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, курская область, россия, украина, вооруженные силы украины, ес, всу, вандализм, культура, культурное наследие, русская культура
Новости, Курская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, ЕС, ВСУ, вандализм, культура, культурное наследие, русская культура

ВСУ нанесли большой ущерб исторической усадьбе в Курской области

14:33 28.10.2024
 
Усадьба помещика Викторова в Курской области после вандализма ВСУ
Усадьба помещика Викторова в Курской области после вандализма ВСУ
Читать в
Усадьба помещика Викторова, известная как "Дворец для любимой" в селе Сафоновка Кореневского района Курской области сильно пострадала от боевых действий в результате вторжения в Россию украинской армии. Об этом сообщает телеграм-канал "Абзац"
"Боевики ВСУ серьёзно повредили объект культурного наследия в Курской области", - отмечено в публикации.
Усадьба в стиле средневековых немецких замков построена по заказу помещика Иосифа Тимофеевича Викторова. Она символизировала его любовь к молодой немке. В этом дворце хозяин принимал гостей. В 1930-е годы в усадьбе открылась школа, проработавшая много десятилетий и закрывшаяся лишь недавно.
Ранее министр по государственной охране объектов культурного наследия Ирина Мусьял сообщала, что в Курской области из-за атак ВСУ повреждено 18 объектов культурного наследия. В частости, стены остались от "Здания больницы М.И. Терещенко" в Глушково, где находились краеведческий музей и детская школа искусств.
Как сообщалось ранее, СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа. Государства-члены НАТОодобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).
Ранее на тему государственного вандализма на Украине: "Циничный вандализм" - МИД РФ о варварском сносе памятников на Украине
Также на тему тренда вандализма в покровительствующем Киеву Евросоюзе: Российский дипломат раскритиковал Эстонию за вандализм и ревизионизм
 
НовостиКурская областьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныЕСВСУвандализмкультуракультурное наследиерусская культура
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:35Суд Хельсинки арестовал активы России по иску "Нафтогаза Украины"
15:02Орбан отправился в Грузию не в качестве представителя ЕС - Еврокомиссия
15:00Лавров объяснил, зачем Западу нужна была северокорейская "истерия"
14:36Суды начали наказывать украинцев за видеозаписи силовой мобилизации – СМИ
14:33ВСУ нанесли большой ущерб исторической усадьбе в Курской области
14:33Самый мирный президент США? Западные СМИ раскрыли, что Трамп сделает с Украиной
14:30Удалось ли России донести свою позицию по Украине на БРИКС и где там очень тонкая грань - Алимусаев
14:19"Настоящая инклюзивность". Киселев о результатах саммита БРИКС
14:13СК РФ разыскивает грузинского наёмника Беруашвили
14:02Зеленский внес в Раду предложение уволить генпрокурора Украины
13:35Казаки России на защите Родины: Украина.ру в гостях у добровольческой бригады "Терек". Наш спецрепортаж
13:24Кремль отреагировал на рейтинг сильнейших армий мира
13:08Кабмин Украины решил, кто будет выполнять функции оскандалившейся Центральной МСЭК
13:06Власти Запорожья пытаются сделать из города "фортецю"
13:01Освобождение Цукурино, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 28 октября
12:29Во Владивостоке открыли стену памяти лётчиков СВО
12:21Опаснее любых других движений ВС РФ: "Страна.ua" о том, чем обернется для ВСУ потеря Селидово и Горняка
12:21Зеленский попытался надавить на Моди, чтобы тот вредил России
12:04Канада отправила для ВСУ первый десяток медицинских "Супер Бизонов"
12:00Всё для Трампа, всё для победы. Почему снова заговорила Мелания
Лента новостейМолния