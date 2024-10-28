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ВСУ нанесли большой ущерб исторической усадьбе в Курской области

ВСУ нанесли большой ущерб исторической усадьбе в Курской области - 28.10.2024 Украина.ру

ВСУ нанесли большой ущерб исторической усадьбе в Курской области

Усадьба помещика Викторова, известная как "Дворец для любимой" в селе Сафоновка Кореневского района Курской области сильно пострадала от боевых действий в результате вторжения в Россию украинской армии. Об этом сообщает телеграм-канал "Абзац"

2024-10-28T14:33

2024-10-28T14:33

2024-10-28T14:33

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"Боевики ВСУ серьёзно повредили объект культурного наследия в Курской области", - отмечено в публикации.Усадьба в стиле средневековых немецких замков построена по заказу помещика Иосифа Тимофеевича Викторова. Она символизировала его любовь к молодой немке. В этом дворце хозяин принимал гостей. В 1930-е годы в усадьбе открылась школа, проработавшая много десятилетий и закрывшаяся лишь недавно.Ранее министр по государственной охране объектов культурного наследия Ирина Мусьял сообщала, что в Курской области из-за атак ВСУ повреждено 18 объектов культурного наследия. В частости, стены остались от "Здания больницы М.И. Терещенко" в Глушково, где находились краеведческий музей и детская школа искусств.Как сообщалось ранее, СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа. Государства-члены НАТОодобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Ранее на тему государственного вандализма на Украине: "Циничный вандализм" - МИД РФ о варварском сносе памятников на Украине Также на тему тренда вандализма в покровительствующем Киеву Евросоюзе: Российский дипломат раскритиковал Эстонию за вандализм и ревизионизм

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