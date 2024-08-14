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"Циничный вандализм" - МИД РФ о варварском сносе памятников на Украине

"Циничный вандализм" - МИД РФ о варварском сносе памятников на Украине - 14.08.2024 Украина.ру

"Циничный вандализм" - МИД РФ о варварском сносе памятников на Украине

Переименование улиц и разрушения памятников на Украине не помогут украинским неонацистам, при этом подтверждая актуальность целей и задач специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Об этом 14 августа заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2024-08-14T17:06

2024-08-14T17:06

2024-08-14T17:06

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украинский неонацизм

вандализм

декоммунизация

украинские националисты

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"Практически ежедневно мы видим сообщения о новых случаях варварских разрушений радикальными националистами памятников советским воинам-освободителям на Украине. Так, очередной монумент на братской могиле солдат и офицеров уничтожен в селе Слободка Ивано-Франковской области. Киевский горсовет принял решение демонтировать бюст одного из организаторов партизанского движения, дважды героя Советского Союза С.А.Ковпака в парке Вечной Славы. Голоса возмущенных этими циничными актами вандализма жителей остаются неуслышанными", - сказано в опубликованном комментарии официального представителя МИД России.Там также отмечено, что одновременно "на Украине семимильными шагами идет переименование улиц, названных в честь советских и связанных с Россией известных борцов с фашизмом и деятелей культуры". Топонимы меняют неспроста – идёт "повсеместное "увековечение" имен нацистских коллаборационистов", отметила Захарова.Она обратила внимание, как за последние недели соответствующие улицы появились в Чернигове, Борисполе, Погребище, Бар Винницком, селе Выдерта, посёлке Глеваха. По мнению МИД РФ, такая "стратегия не поможет украинским неонацистам предать забвению подлинную историю и имена истинных героев, которые остаются в сердцах и памяти их потомков"."Все перечисленное, включая атаки ВСУ на территорию России при соучастии натовских покровителей, полностью подтверждают актуальность целей и задач специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины, которые обязательно будут выполнены", - подчеркнула Захарова.Подробности борьбы с топонимикой и другими проявлениями вандализма в обзоре Украина.ру Западная Украина за минувшую неделю: Убийство Фарион и противоречивая "декоммунизация"

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