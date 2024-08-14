"Циничный вандализм" - МИД РФ о варварском сносе памятников на Украине - 14.08.2024 Украина.ру
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"Циничный вандализм" - МИД РФ о варварском сносе памятников на Украине
"Циничный вандализм" - МИД РФ о варварском сносе памятников на Украине - 14.08.2024 Украина.ру
"Циничный вандализм" - МИД РФ о варварском сносе памятников на Украине
Переименование улиц и разрушения памятников на Украине не помогут украинским неонацистам, при этом подтверждая актуальность целей и задач специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Об этом 14 августа заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2024-08-14T17:06
2024-08-14T17:06
новости
россия
украина
ивано-франковская область
мария захарова
всу
украинский неонацизм
вандализм
декоммунизация
украинские националисты
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"Практически ежедневно мы видим сообщения о новых случаях варварских разрушений радикальными националистами памятников советским воинам-освободителям на Украине. Так, очередной монумент на братской могиле солдат и офицеров уничтожен в селе Слободка Ивано-Франковской области. Киевский горсовет принял решение демонтировать бюст одного из организаторов партизанского движения, дважды героя Советского Союза С.А.Ковпака в парке Вечной Славы. Голоса возмущенных этими циничными актами вандализма жителей остаются неуслышанными", - сказано в опубликованном комментарии официального представителя МИД России.Там также отмечено, что одновременно "на Украине семимильными шагами идет переименование улиц, названных в честь советских и связанных с Россией известных борцов с фашизмом и деятелей культуры". Топонимы меняют неспроста – идёт "повсеместное "увековечение" имен нацистских коллаборационистов", отметила Захарова.Она обратила внимание, как за последние недели соответствующие улицы появились в Чернигове, Борисполе, Погребище, Бар Винницком, селе Выдерта, посёлке Глеваха. По мнению МИД РФ, такая "стратегия не поможет украинским неонацистам предать забвению подлинную историю и имена истинных героев, которые остаются в сердцах и памяти их потомков"."Все перечисленное, включая атаки ВСУ на территорию России при соучастии натовских покровителей, полностью подтверждают актуальность целей и задач специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины, которые обязательно будут выполнены", - подчеркнула Захарова.Подробности борьбы с топонимикой и другими проявлениями вандализма в обзоре Украина.ру Западная Украина за минувшую неделю: Убийство Фарион и противоречивая "декоммунизация"
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новости, россия, украина, ивано-франковская область, мария захарова, всу, украинский неонацизм, вандализм, декоммунизация, украинские националисты, история украины, топонимы, переименование, памятник, кладбище, коллаборационизм, сидор ковпак, великая отечественная война, ревизионизм, киев, денацификация, сво
Новости, Россия, Украина, Ивано-Франковская область, Мария Захарова, ВСУ, украинский неонацизм, вандализм, декоммунизация, украинские националисты, история Украины, топонимы, переименование, памятник, кладбище, коллаборационизм, Сидор Ковпак, Великая Отечественная война, Ревизионизм, Киев, денацификация, СВО

"Циничный вандализм" - МИД РФ о варварском сносе памятников на Украине

17:06 14.08.2024
 
В Ровно со смехом разрушили памятник советским солдатам
В Ровно со смехом разрушили памятник советским солдатам
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Переименование улиц и разрушения памятников на Украине не помогут украинским неонацистам, при этом подтверждая актуальность целей и задач специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Об этом 14 августа заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
"Практически ежедневно мы видим сообщения о новых случаях варварских разрушений радикальными националистами памятников советским воинам-освободителям на Украине. Так, очередной монумент на братской могиле солдат и офицеров уничтожен в селе Слободка Ивано-Франковской области. Киевский горсовет принял решение демонтировать бюст одного из организаторов партизанского движения, дважды героя Советского Союза С.А.Ковпака в парке Вечной Славы. Голоса возмущенных этими циничными актами вандализма жителей остаются неуслышанными", - сказано в опубликованном комментарии официального представителя МИД России.
Там также отмечено, что одновременно "на Украине семимильными шагами идет переименование улиц, названных в честь советских и связанных с Россией известных борцов с фашизмом и деятелей культуры". Топонимы меняют неспроста – идёт "повсеместное "увековечение" имен нацистских коллаборационистов", отметила Захарова.
Она обратила внимание, как за последние недели соответствующие улицы появились в Чернигове, Борисполе, Погребище, Бар Винницком, селе Выдерта, посёлке Глеваха. По мнению МИД РФ, такая "стратегия не поможет украинским неонацистам предать забвению подлинную историю и имена истинных героев, которые остаются в сердцах и памяти их потомков".
"Все перечисленное, включая атаки ВСУ на территорию России при соучастии натовских покровителей, полностью подтверждают актуальность целей и задач специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины, которые обязательно будут выполнены", - подчеркнула Захарова.
Подробности борьбы с топонимикой и другими проявлениями вандализма в обзоре Украина.ру Западная Украина за минувшую неделю: Убийство Фарион и противоречивая "декоммунизация"
 
НовостиРоссияУкраинаИвано-Франковская областьМария ЗахароваВСУукраинский неонацизмвандализмдекоммунизацияукраинские националистыистория УкраинытопонимыпереименованиепамятниккладбищеколлаборационизмСидор КовпакВеликая Отечественная войнаРевизионизмКиевденацификацияСВО
 
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