Российский дипломат раскритиковал Эстонию за вандализм и ревизионизм - 22.09.2024 Украина.ру
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Российский дипломат раскритиковал Эстонию за вандализм и ревизионизм
Российский дипломат раскритиковал Эстонию за вандализм и ревизионизм - 22.09.2024 Украина.ру
Российский дипломат раскритиковал Эстонию за вандализм и ревизионизм
Проводимые в Эстонии раскопки могил красноармейцев и их эксгумация является актом вандализма, направленным на пересмотр итогов Второй мировой войны. Об этом 22 сентября временный поверенный в делах России в Эстонии Ленар Салимуллин
2024-09-22T19:03
2024-09-22T19:43
новости
эстония
россия
тарту
адольф гитлер
мид
красная армия
ревизионизм
вандализм
гуманитарный кризис
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Выступая на по случаю 80-летия освобождения Таллина от фашистской оккупации, российский дипломат с сожалением констатировал: нынешнее эстонское правительство, которое возглавляет Кристен Михал, стремится "избавиться от монументов красноармейцам, ценой собственных жизней подаривших свободу нынешнему поколению эстоноземельцев"."Кроме того, тенденцией последнего времени стала эксгумация останков нашедших здесь упокоение борцов с коричневой чумой. Новости о подобных бесчинствах появляются с прискорбной регулярностью", — заявил Салимуллин.Он также отметил, что в постсоветской прибалтийской республике "власти покусились даже на Таллинское военное кладбище, где в мае этого года была проведена расчистка площади перед монументом участникам "Освободительной войны" 1918-1920 годов, прах 38 захороненных там военнослужащих Советской Армии был кощунственно поднят из-под земли, а плиты с их именами демонтированы".Салимуллин напомнил об аналогичных работах, начавшихся на прошлой неделе в отношении могил в парке Ильматсалу города Тарту, сообщает РИА "Новости"."Решительно осуждаем подобные выходки гробокопателей, рассматриваем их как акты государственного вандализма, направленные на пересмотр итогов Второй мировой войны. Тем более что позорное глумление над павшими воинами происходит на фоне подчеркнуто уважительного отношения к памятникам нацистским коллаборационистам. Местные власти не только тщательно охраняют имеющиеся монументы в честь эстонских легионеров 20-й дивизии "Ваффен-СС", но и позволяют устанавливать новые — в конце июля этого года в городе Йыхви состоялась торжественная церемония открытия мемориала в честь служивших в этом подразделении пособников Гитлера", — заявил российский дипломат.До этого российские дипломаты направили в МИД Эстонии ноту, в которой отреагировали на демонтаж советских надгробий в Техумарди на острове Сааремаа и эксгумацию останков воинов Красной Армии.Также известно о намерении властей острова Сааремаа провести раскопки на территории мемориального комплекса у деревни Техумарди и перезахоронить останки советских солдат на кладбище. При этом запланировано демонтировать 90 могильных камней с пятиконечными звездами.Ранее в новостях: Многие эстонцы чтят подвиг красноармейцев, освободивших Таллин - российский дипломат Также на тему гуманитарной ситуации в Эстонии: Российское посольство заступилось за журналистку Бурцеву: рекомендуем заняться серьезными проблемами
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новости, эстония, россия, тарту, адольф гитлер, мид, красная армия, ревизионизм, вандализм, гуманитарный кризис, гуманитарная политика, международное право, кладбище, ес, великая отечественная война, постсоветское пространство, прибалтика, бывший ссср, ркка, вторая мировая война
Новости, Эстония, Россия, Тарту, Адольф Гитлер, МИД, Красная Армия, Ревизионизм, вандализм, гуманитарный кризис, гуманитарная политика, международное право, кладбище, ЕС, Великая Отечественная война, постсоветское пространство, Прибалтика, бывший СССР, РККА, Вторая мировая война

Российский дипломат раскритиковал Эстонию за вандализм и ревизионизм

19:03 22.09.2024 (обновлено: 19:43 22.09.2024)
 
© AP / Pavel Golovkin
- РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© AP / Pavel Golovkin
Читать в
Проводимые в Эстонии раскопки могил красноармейцев и их эксгумация является актом вандализма, направленным на пересмотр итогов Второй мировой войны. Об этом 22 сентября временный поверенный в делах России в Эстонии Ленар Салимуллин
Выступая на по случаю 80-летия освобождения Таллина от фашистской оккупации, российский дипломат с сожалением констатировал: нынешнее эстонское правительство, которое возглавляет Кристен Михал, стремится "избавиться от монументов красноармейцам, ценой собственных жизней подаривших свободу нынешнему поколению эстоноземельцев".
"Кроме того, тенденцией последнего времени стала эксгумация останков нашедших здесь упокоение борцов с коричневой чумой. Новости о подобных бесчинствах появляются с прискорбной регулярностью", — заявил Салимуллин.
Он также отметил, что в постсоветской прибалтийской республике "власти покусились даже на Таллинское военное кладбище, где в мае этого года была проведена расчистка площади перед монументом участникам "Освободительной войны" 1918-1920 годов, прах 38 захороненных там военнослужащих Советской Армии был кощунственно поднят из-под земли, а плиты с их именами демонтированы".
Салимуллин напомнил об аналогичных работах, начавшихся на прошлой неделе в отношении могил в парке Ильматсалу города Тарту, сообщает РИА "Новости".
"Решительно осуждаем подобные выходки гробокопателей, рассматриваем их как акты государственного вандализма, направленные на пересмотр итогов Второй мировой войны. Тем более что позорное глумление над павшими воинами происходит на фоне подчеркнуто уважительного отношения к памятникам нацистским коллаборационистам. Местные власти не только тщательно охраняют имеющиеся монументы в честь эстонских легионеров 20-й дивизии "Ваффен-СС", но и позволяют устанавливать новые — в конце июля этого года в городе Йыхви состоялась торжественная церемония открытия мемориала в честь служивших в этом подразделении пособников Гитлера", — заявил российский дипломат.
- РИА Новости, 1920, 23.04.2024
23 апреля, 17:46
Власти Эстонии грозят закрытием монастырям за отказ от выхода из РПЦГлава Министерства внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс пригрозил закрыть монастыри, которые откажутся выйти из подчинения Московского патриархата Русской православной церкви. Его слова приводит Эстонское национальное телерадиовещание (ERR)
До этого российские дипломаты направили в МИД Эстонии ноту, в которой отреагировали на демонтаж советских надгробий в Техумарди на острове Сааремаа и эксгумацию останков воинов Красной Армии.
Также известно о намерении властей острова Сааремаа провести раскопки на территории мемориального комплекса у деревни Техумарди и перезахоронить останки советских солдат на кладбище. При этом запланировано демонтировать 90 могильных камней с пятиконечными звездами.
Ранее в новостях: Многие эстонцы чтят подвиг красноармейцев, освободивших Таллин - российский дипломат
Также на тему гуманитарной ситуации в Эстонии: Российское посольство заступилось за журналистку Бурцеву: рекомендуем заняться серьезными проблемами
 
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