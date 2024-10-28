https://ukraina.ru/20241028/1058416715.html

Освобождение Цукурино, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 28 октября

Освобождение Цукурино, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 28 октября - 28.10.2024 Украина.ру

Освобождение Цукурино, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 28 октября

Российская армия освободила Цукурино, что в ДНР. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-10-28T13:01

2024-10-28T13:01

2024-10-28T14:29

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Об освобождении Цукурино сообщило Минобороны России."Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных и решительных действий освободили населённый пункт Цукурино Донецкой Народной Республики", — указывалось в сообщении Минобороны РФ.Кроме того, как отмечалось в сводке, подразделения ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике 24-й механизированной, 58-й мотопехотной, 142-й пехотной, 5-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Димитров, Александро-Калиново, Правдовка и Вишневое Донецкой Народной Республики.Цукурино находится в нескольких километрах к югу от Селидово. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что в Селидово проводится дозачистка от украинских войск. При этом продвижение ВС РФ на этом направлении наносит серьёзный удар по логистике ВСУ.Ранее военный аналитик немецкого издания Bild Джулиан Рёпке на своей странице в X отметил высокие темпы продвижения ВС РФ."На юге Донецкой области разваливается фронт. В региональном масштабе речь идет о потере от 2 до 5 километров в день. При таких темпах России еще понадобится шесть месяцев, чтобы добраться до Днепровской области", — написал он в Х.По его словам, за последние дни ВС РФ освободили 8 населённых пунктов: Богоявленку, Катериновку, Измайловку, Александрополь, Горник, Селидово, Шахтёрское и Вишневое.В сложившейся ситуации он обвинил западных союзников Украины, которые не поставили необходимое оружие Киеву. При этом он указал, что Украина "проигрывает войну на наших глазах и что украинское руководство не может найти никаких средств или способов остановить наступление России".Обстрелы и налётыУтром 28 октября Минобороны России рассказало об отражённых атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 21 украинский беспилотный летательный аппарат. 13 БПЛА перехвачены над территорией Белгородской области, шесть над территорией Брянской области, один над территорией Воронежской области и один над территорией Курской области", — отмечалось в публикации в телеграм-канале министерства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 31 удар по территории этого региона России.На Донецком направлении ВСУ совершили 2 обстрела, на Горловском — 29 обстрелов, выпустив в общей сложности 82 единицы различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении 5 гражданских лиц. Огнём ВСУ были повреждены 3 жилых домостроения, 1 автобус и 3 объекта гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили Никитовскому району Горловки в общей сложности 9 снарядов калибром 155 мм, по Петровскому району Донецка — 16 снарядов калибром 155 мм, в т. ч. кассетных.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 46 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 46 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новая Каховка — 4; Малая Лепетиха — 1; Князе-Григоровка — 10; Великая Лепетиха — 5; Каиры — 7; Горностаевка — 10; Днепряны — 5; Корсунка — 4. В результате обстрела ВСУ в Новой Каховке поврежден газопровод", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 16 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Каховка, Новая Каховка, Новая Маячка, Пролетарка, Днепряны."В Алёшкинском округе пострадал человек при обстреле со стороны ВСУ, сообщили в экстренных службах. В Алёшках в результате обстрела жилого сектора пострадала женщина 1952 года рождения. Пострадавшая с минно-взрывной травмой и контузией головного мозга была госпитализирована", — также сообщил канал в 11:44.Утром 28 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов по этому региону России."Над Белгородом системой ПВО сбиты 6 беспилотников. Повреждён один дом. В Белгородском районе по посёлку Майский, сёлам Отрадное, Черемошное и Ясные Зори выпущены 5 боеприпасов в ходе одного обстрела и 3 БПЛА. Без пострадавших и повреждений", — писал Гладков.В Борисовском районе по посёлку Борисовка и селу Грузское с 2 беспилотников сброшены взрывные устройства. Повреждены частный дом и надворная постройка.В Валуйском муниципальном округе по сёлам Борки и Старый Хутор выпущены 3 беспилотника, один из которых сбит. Повреждён один дом.В Волоконовском районе по селу Тишанка выпущено 3 боеприпаса в ходе одного обстрела. Повреждены 3 частных домовладения и линия электропередач. Аварийными службами электроснабжение в 6 населённых пунктах восстановлено."В Грайворонском муниципальном округе по посёлкам Горьковский и Доброполье, а также сёлам Безымено, Новостроевка-Вторая, Дроновка и Козинка выпущены 7 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и 8 беспилотников. Повреждены 4 частных домовладения и надворная постройка", — сообщал губернатор.В Краснояружском районе по сёлам Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Надежевка и Теребрено выпущены 30 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и 7 БПЛА. Повреждены частный дом, легковой автомобиль и инфраструктурный объект.Над Старооскольским городским округом системой ПВО сбит беспилотник. Без пострадавших и повреждений."В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, посёлку Маслова Пристань и селу Муром выпущены 6 беспилотников. Повреждены 3 частных домовладения и газопровод. Над Яковлевским муниципальным округом сбит беспилотник самолётного типа. Без последствий", — писал Гладков.Днём в регионе также объявлялась ракетная опасность.В Курской области продолжаются ожесточённые бои с вторгшимися украинскими военными.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.Об оборонных планах Украины — в статье Сергея Зуева "В ожидании распада России тайно создать ядерное оружие. Украинские эксперты мечтают о несбыточном".

https://ukraina.ru/20241028/1058408448.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, bild