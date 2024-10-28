"Толпа кричала и аплодировала ей": Мелания Трамп включилась в предвыборные митинги - 28.10.2024 Украина.ру
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"Толпа кричала и аплодировала ей": Мелания Трамп включилась в предвыборные митинги
"Толпа кричала и аплодировала ей": Мелания Трамп включилась в предвыборные митинги - 28.10.2024 Украина.ру
"Толпа кричала и аплодировала ей": Мелания Трамп включилась в предвыборные митинги
Жена экс-президента и кандидата в президенты США Мелания Трамп вышла на сцену во время митинга её мужа в Нью-Йорке, вызвав бурную реакцию публики. Об этом пишет New York Post
2024-10-28T09:58
2024-10-28T09:58
новости
сша
нью-йорк
дональд трамп
президент сша
президентские выборы
социальная политика
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"Бывшая первая леди Мелания Трамп вышла на сцену Мэдисон-сквер-гарден в воскресенье вечером, возглавив митинг своего мужа Дональда в Нью-Йорке", - сообщило издание.Мелания не часто появляется на предвыборных мероприятиях. В публикации уделено внимание одежде жены Трампа и реакции публики."Мелания говорила о том, что Нью-Йорк "не прощает ошибок", и об "ухудшении качества жизни" в городе за последние годы, а толпа кричала и аплодировала ей", - отметили журналисты.После речи Мелании к митингующим вышел Дональд. Под бурные аплодисменты и крики одобрения он обнял жену, поцеловал её в щёки и взял за руку.Кандидат в президенты рассказал об их сыне Бэрроне, консультировавшего отца во время предвыборной кампании. По его словам, Бэррон является "королем интернета".Ранее на тему президентских выборов в США: Харрис заверяет, что в случае победы Трампа "Путин займёт Киев"
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новости, сша, нью-йорк, дональд трамп, президент сша, президентские выборы, социальная политика
Новости, США, Нью-Йорк, Дональд Трамп, президент США, президентские выборы, социальная политика

"Толпа кричала и аплодировала ей": Мелания Трамп включилась в предвыборные митинги

09:58 28.10.2024
 
Фото: Рейтер, Мелания Трамп на сцене Мэдисон-сквер-гарден 27.10.24
Фото: Рейтер, Мелания Трамп на сцене Мэдисон-сквер-гарден 27.10.24
Читать в
Жена экс-президента и кандидата в президенты США Мелания Трамп вышла на сцену во время митинга её мужа в Нью-Йорке, вызвав бурную реакцию публики. Об этом пишет New York Post
"Бывшая первая леди Мелания Трамп вышла на сцену Мэдисон-сквер-гарден в воскресенье вечером, возглавив митинг своего мужа Дональда в Нью-Йорке", - сообщило издание.
Мелания не часто появляется на предвыборных мероприятиях. В публикации уделено внимание одежде жены Трампа и реакции публики.
"Мелания говорила о том, что Нью-Йорк "не прощает ошибок", и об "ухудшении качества жизни" в городе за последние годы, а толпа кричала и аплодировала ей", - отметили журналисты.
После речи Мелании к митингующим вышел Дональд. Под бурные аплодисменты и крики одобрения он обнял жену, поцеловал её в щёки и взял за руку.
Кандидат в президенты рассказал об их сыне Бэрроне, консультировавшего отца во время предвыборной кампании. По его словам, Бэррон является "королем интернета".
Ранее на тему президентских выборов в США: Харрис заверяет, что в случае победы Трампа "Путин займёт Киев"
 
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