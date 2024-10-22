Харрис заверяет, что в случае победы Трампа "Путин займёт Киев" - 22.10.2024 Украина.ру
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Харрис заверяет, что в случае победы Трампа "Путин займёт Киев"
Харрис заверяет, что в случае победы Трампа "Путин займёт Киев" - 22.10.2024 Украина.ру
Харрис заверяет, что в случае победы Трампа "Путин займёт Киев"
Владимир Путин победит в специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины в случае, если Дональд Трамп станет президентом США. Такое мнение на собрании своих сторонников в Мичигане выразила вице-президент США и кандидат в президенты Камала Харрис
2024-10-22T16:17
2024-10-22T16:23
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"Дональд Трамп говорит: "Я разрешу конфликт между Украиной и Россией за один день". Подумайте внимательно и осознайте, что он говорит. Он хочет капитулировать. Он сдаст Украину в бою против агрессора, попирающего её суверенитет. Если Дональд Трамп будет президентом, Владимир Путин займёт Киев", - сказала Харрис.Она предложила своим сторонникам также осознать, что такое развитие событий при Трампе будет означать для Америки и позиций США в мире.Накануне о заявлениях Трампа высказались в Москве. Подробности в публикации "Он гладок, как шелк": Медведев рассказал о Трампе, пригрозившем Путину Мнение эксперта по этому вопросу: Богдан Безпалько: Для России не фатальны ни французы подо Львовом, ни грань ядерной войны с США Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел контекст в публикации Пакет с ракетами: как Зеленский задумал "сдержать" Россию
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новости, сша, украина, россия, дональд трамп, камала харрис, владимир путин, сво, геополитика, президентские выборы, президент сша, международные отношения
Новости, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Камала Харрис, Владимир Путин, СВО, геополитика, президентские выборы, президент США, международные отношения

Харрис заверяет, что в случае победы Трампа "Путин займёт Киев"

16:17 22.10.2024 (обновлено: 16:23 22.10.2024)
 
Харрис Трамп
Харрис Трамп
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Владимир Путин победит в специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины в случае, если Дональд Трамп станет президентом США. Такое мнение на собрании своих сторонников в Мичигане выразила вице-президент США и кандидат в президенты Камала Харрис
"Дональд Трамп говорит: "Я разрешу конфликт между Украиной и Россией за один день". Подумайте внимательно и осознайте, что он говорит. Он хочет капитулировать. Он сдаст Украину в бою против агрессора, попирающего её суверенитет. Если Дональд Трамп будет президентом, Владимир Путин займёт Киев", - сказала Харрис.
Она предложила своим сторонникам также осознать, что такое развитие событий при Трампе будет означать для Америки и позиций США в мире.
Накануне о заявлениях Трампа высказались в Москве. Подробности в публикации "Он гладок, как шелк": Медведев рассказал о Трампе, пригрозившем Путину
Мнение эксперта по этому вопросу: Богдан Безпалько: Для России не фатальны ни французы подо Львовом, ни грань ядерной войны с США
Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел контекст в публикации Пакет с ракетами: как Зеленский задумал "сдержать" Россию
 
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