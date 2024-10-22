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Харрис заверяет, что в случае победы Трампа "Путин займёт Киев"

Харрис заверяет, что в случае победы Трампа "Путин займёт Киев" - 22.10.2024 Украина.ру

Харрис заверяет, что в случае победы Трампа "Путин займёт Киев"

Владимир Путин победит в специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины в случае, если Дональд Трамп станет президентом США. Такое мнение на собрании своих сторонников в Мичигане выразила вице-президент США и кандидат в президенты Камала Харрис

2024-10-22T16:17

2024-10-22T16:17

2024-10-22T16:23

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"Дональд Трамп говорит: "Я разрешу конфликт между Украиной и Россией за один день". Подумайте внимательно и осознайте, что он говорит. Он хочет капитулировать. Он сдаст Украину в бою против агрессора, попирающего её суверенитет. Если Дональд Трамп будет президентом, Владимир Путин займёт Киев", - сказала Харрис.Она предложила своим сторонникам также осознать, что такое развитие событий при Трампе будет означать для Америки и позиций США в мире.Накануне о заявлениях Трампа высказались в Москве. Подробности в публикации "Он гладок, как шелк": Медведев рассказал о Трампе, пригрозившем Путину Мнение эксперта по этому вопросу: Богдан Безпалько: Для России не фатальны ни французы подо Львовом, ни грань ядерной войны с США Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел контекст в публикации Пакет с ракетами: как Зеленский задумал "сдержать" Россию

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новости, сша, украина, россия, дональд трамп, камала харрис, владимир путин, сво, геополитика, президентские выборы, президент сша, международные отношения