"Видимо, взыграла ревность": политолог объяснил, почему Кремень призвал к наступательной украинизации
© РИА Новости . Григорий Василенко / Перейти в фотобанкПраздничные мероприятия в честь Дня Независимости Украины
До начала СВО "языковые перформансы", которые проводил омбудсмен Тарас Кремень были на переднем плане: в политическом и в публичном смысле. Но сейчас "пальму первенства" у него перехватил мэр Ивано-Франковска со своими языковыми патрулями. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Михаил Павлив
Ранее языковой украинский омбудсмен Тарас Кремень заявил, что Украине пора перейти от "ласковой" к "наступательной" украинизации и наказывать граждан за нарушение закона об обязательном использовании украинского языка в публичных сфера.
По словам эксперта, до начала СВО подобные "языковые перформансы" данного персонажа были на переднем плане: в политическом и в публичном смысле. Сейчас они в глубоком андеграунде.
Сейчас "пальму первенства" у него практически перехватил мэр Ивано-Франковска со своими языковыми патрулями. Поэтому такие перфомансы — просто один из способов напомнить о себе, отметил политолог.
"Видимо, взыграла у него ревность: должен быть только один [языковой] инспектор. И, по его мнению, это именно он. Я думаю, ничего другого за этим не стоит. Никаких процедурных или законодательных изменений я не жду, кроме уже озвученных", — указал Павлив.
Он добавил, что предложение о переходе к "наступательной украинизации" — это не продолжение "дела Фарион", но все равно "шизиков хватает". С другой стороны, "не мытьем, так катаньем" они продолжают продвигать украинизацию, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Михаила Павлива: Зеленский планирует выборы в 2025-м и готов бросить на фронт десятки тысяч молодых людей на сайте Украина.ру
О том, что будет, если КНДР действительно отправит в добровольцев в зону СВО — в интервью Бориса Рожина об оперативной обстановке на фронте, корейском факторе, предложениях министра обороны Франции на сайте Украина.ру
Вчера, 06:35Павел Онищенко о проблемах украинских беженцев и месте в Харькове, где Украина может спрятать армиюСитуация в Харькове серьезно обострилась. В последнюю неделю ТЦК просто взбесились. Они резко увеличили количество блокпостов, и в городе, и на окраинах. Наверное, была целенаправленная команда из Киева мобилизовать как можно больше харьковчан. Не знаю, почему это происходит именно сейчас