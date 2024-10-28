https://ukraina.ru/20241028/1058402401.html

"Видимо, взыграла ревность": политолог объяснил, почему Кремень призвал к наступательной украинизации

"Видимо, взыграла ревность": политолог объяснил, почему Кремень призвал к наступательной украинизации - 28.10.2024 Украина.ру

"Видимо, взыграла ревность": политолог объяснил, почему Кремень призвал к наступательной украинизации

До начала СВО "языковые перформансы", которые проводил омбудсмен Тарас Кремень были на переднем плане: в политическом и в публичном смысле. Но сейчас "пальму первенства" у него перехватил мэр Ивано-Франковска со своими языковыми патрулями. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Михаил Павлив

2024-10-28T04:15

2024-10-28T04:15

2024-10-28T04:15

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ивано-франковск

украина

михаил павлив

ирина фарион

украинизация

украинский язык

омбудсмен

детали

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Ранее языковой украинский омбудсмен Тарас Кремень заявил, что Украине пора перейти от "ласковой" к "наступательной" украинизации и наказывать граждан за нарушение закона об обязательном использовании украинского языка в публичных сфера.По словам эксперта, до начала СВО подобные "языковые перформансы" данного персонажа были на переднем плане: в политическом и в публичном смысле. Сейчас они в глубоком андеграунде.Сейчас "пальму первенства" у него практически перехватил мэр Ивано-Франковска со своими языковыми патрулями. Поэтому такие перфомансы — просто один из способов напомнить о себе, отметил политолог.Он добавил, что предложение о переходе к "наступательной украинизации" — это не продолжение "дела Фарион", но все равно "шизиков хватает". С другой стороны, "не мытьем, так катаньем" они продолжают продвигать украинизацию, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Павлива: Зеленский планирует выборы в 2025-м и готов бросить на фронт десятки тысяч молодых людей на сайте Украина.руО том, что будет, если КНДР действительно отправит в добровольцев в зону СВО — в интервью Бориса Рожина об оперативной обстановке на фронте, корейском факторе, предложениях министра обороны Франции на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241027/1058374278.html

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новости, ивано-франковск, украина, михаил павлив, ирина фарион, украинизация, украинский язык, омбудсмен, детали