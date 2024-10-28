"Видимо, взыграла ревность": политолог объяснил, почему Кремень призвал к наступательной украинизации - 28.10.2024 Украина.ру
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"Видимо, взыграла ревность": политолог объяснил, почему Кремень призвал к наступательной украинизации
"Видимо, взыграла ревность": политолог объяснил, почему Кремень призвал к наступательной украинизации - 28.10.2024 Украина.ру
"Видимо, взыграла ревность": политолог объяснил, почему Кремень призвал к наступательной украинизации
До начала СВО "языковые перформансы", которые проводил омбудсмен Тарас Кремень были на переднем плане: в политическом и в публичном смысле. Но сейчас "пальму первенства" у него перехватил мэр Ивано-Франковска со своими языковыми патрулями. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Михаил Павлив
2024-10-28T04:15
2024-10-28T04:15
новости
ивано-франковск
украина
михаил павлив
ирина фарион
украинизация
украинский язык
омбудсмен
детали
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Ранее языковой украинский омбудсмен Тарас Кремень заявил, что Украине пора перейти от "ласковой" к "наступательной" украинизации и наказывать граждан за нарушение закона об обязательном использовании украинского языка в публичных сфера.По словам эксперта, до начала СВО подобные "языковые перформансы" данного персонажа были на переднем плане: в политическом и в публичном смысле. Сейчас они в глубоком андеграунде.Сейчас "пальму первенства" у него практически перехватил мэр Ивано-Франковска со своими языковыми патрулями. Поэтому такие перфомансы — просто один из способов напомнить о себе, отметил политолог.Он добавил, что предложение о переходе к "наступательной украинизации" — это не продолжение "дела Фарион", но все равно "шизиков хватает". С другой стороны, "не мытьем, так катаньем" они продолжают продвигать украинизацию, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Павлива: Зеленский планирует выборы в 2025-м и готов бросить на фронт десятки тысяч молодых людей на сайте Украина.руО том, что будет, если КНДР действительно отправит в добровольцев в зону СВО — в интервью Бориса Рожина об оперативной обстановке на фронте, корейском факторе, предложениях министра обороны Франции на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, ивано-франковск, украина, михаил павлив, ирина фарион, украинизация, украинский язык, омбудсмен, детали
Новости, Ивано-Франковск, Украина, Михаил Павлив, Ирина Фарион, украинизация, украинский язык, омбудсмен, детали

"Видимо, взыграла ревность": политолог объяснил, почему Кремень призвал к наступательной украинизации

04:15 28.10.2024
 
© РИА Новости . Григорий Василенко / Перейти в фотобанкПраздничные мероприятия в честь Дня Независимости Украины
Праздничные мероприятия в честь Дня Независимости Украины - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости . Григорий Василенко
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До начала СВО "языковые перформансы", которые проводил омбудсмен Тарас Кремень были на переднем плане: в политическом и в публичном смысле. Но сейчас "пальму первенства" у него перехватил мэр Ивано-Франковска со своими языковыми патрулями. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Михаил Павлив
Ранее языковой украинский омбудсмен Тарас Кремень заявил, что Украине пора перейти от "ласковой" к "наступательной" украинизации и наказывать граждан за нарушение закона об обязательном использовании украинского языка в публичных сфера.
По словам эксперта, до начала СВО подобные "языковые перформансы" данного персонажа были на переднем плане: в политическом и в публичном смысле. Сейчас они в глубоком андеграунде.
Сейчас "пальму первенства" у него практически перехватил мэр Ивано-Франковска со своими языковыми патрулями. Поэтому такие перфомансы — просто один из способов напомнить о себе, отметил политолог.
"Видимо, взыграла у него ревность: должен быть только один [языковой] инспектор. И, по его мнению, это именно он. Я думаю, ничего другого за этим не стоит. Никаких процедурных или законодательных изменений я не жду, кроме уже озвученных", — указал Павлив.
Он добавил, что предложение о переходе к "наступательной украинизации" — это не продолжение "дела Фарион", но все равно "шизиков хватает". С другой стороны, "не мытьем, так катаньем" они продолжают продвигать украинизацию, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Михаила Павлива: Зеленский планирует выборы в 2025-м и готов бросить на фронт десятки тысяч молодых людей на сайте Украина.ру
О том, что будет, если КНДР действительно отправит в добровольцев в зону СВО — в интервью Бориса Рожина об оперативной обстановке на фронте, корейском факторе, предложениях министра обороны Франции на сайте Украина.ру
Павел Онищенко - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
Вчера, 06:35
Павел Онищенко о проблемах украинских беженцев и месте в Харькове, где Украина может спрятать армиюСитуация в Харькове серьезно обострилась. В последнюю неделю ТЦК просто взбесились. Они резко увеличили количество блокпостов, и в городе, и на окраинах. Наверное, была целенаправленная команда из Киева мобилизовать как можно больше харьковчан. Не знаю, почему это происходит именно сейчас
 
НовостиИвано-ФранковскУкраинаМихаил ПавливИрина Фарионукраинизацияукраинский языкомбудсмендетали
 
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