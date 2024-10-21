https://ukraina.ru/20241021/1058226272.html

Скандалы недели. Демонстративное унижение Зеленского: он уйдет за полгода или собирается править вечно

Скандалы недели. Демонстративное унижение Зеленского: он уйдет за полгода или собирается править вечно - 21.10.2024 Украина.ру

Скандалы недели. Демонстративное унижение Зеленского: он уйдет за полгода или собирается править вечно

Ни дня без скандала! Эту норму на Украине легко перевыполняют

2024-10-21T06:20

2024-10-21T06:20

2024-10-21T08:25

эксклюзив

украина

европа

сша

владимир зеленский

валерий залужный

джо байден

нато

рамштайн

рада

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Всё сложнее обычному жителю Украины понять, где фейк, где правда, где очередное разоблачение, откуда у этих новостей "растут ноги" и кому верить вообще.Тем более что самые главные, самые скандальные происшествия власть старается скрыть, исказить, замолчать или, наоборот, заговорить."Режим коллективного клоуна" неустанно продуцирует множество новостей, которые, как тепловые ловушки, отводят читателя от настоящих целей. Идёт информационная война.Вот и на прошедшей неделе. Самое важное решили спрятать за информационным шумом.Два главных, пожалуй, скандала недели - это:— демонстративное унижение Зеленского президентом США;— и невероятное, но увы, привычное для сегодняшней Украины публичное избиение (!) православного иерарха в Черкассах.И третий - обескураживающее заявление генерала Залужного о том, как он кинет украинских женщин на защиту Европы.Девчата, готовьтесь! Ради Европы - в окопы.Но сначала - как унижали "великого "Зе".Оплеуха "Рамштайна"Зеленский сделал всё возможное, чтобы перебить информационную "бомбу" отмены "Рамштайна".Встреча в Германии, с участием президента США и лидеров стран Европы, с участием Зеленского, как известно, не состоялась.Но дело не в том, что разрекламированную встречу с президентом США на немецкой земле отменили.А в том, что она в итоге состоялась, но без Зеленского.Байден отменил визит в ФРГ якобы из-за невероятно мощного урагана. Блинкен отменил из-за Байдена. Все лидеры Европы отменили из-за отмены США.Зеленский в ответ - в режиме ловкой быстрой крысы промчался по европейским столицам. Сделал вид, что провёл свой собственный "саммит".Запыхавшись, вернулся на Украину.И тут выяснилось, что Байден летит в ФРГ. И Стармер, и Макрон тоже. А Шольц в Берлине ждёт. Но без "Зе".Да это же подстава!Зеленский помчался в Брюссель. Якобы чтобы срочно, в очередной раз, презентовать свой великий план победы.Какой был смысл улетать из Европы в Киев и потом опять мчаться туда же?Скорее всего, Зеленский надеялся, что встреча Байдена и лидеров стран Европы пройдёт с его участием. Что его всё-таки позовут. Был наготове. Ждал на расстоянии вытянутой руки.Ещё год назад именно так и было бы. И ещё все бы аплодировали минут пять. А потом объявили бы о "потужном" (мощном) финансировании ВСУ и лично Зеленского.Но сейчас Зеленскому ясно продемонстрировали: он неуместен.На все его завывания о приёме в НАТО ответ один: нет. Но конечно, в дипломатичной обёртке: возможно, когда-нибудь потом.Краткое сообщение от постпреда США в НАТО:"Ситуация сейчас не располагает к приглашению Украины в НАТО"Всё остальное, весь информационный шум, созданный Зеленским: угрозы о создании Украиной ядерного оружия, крики о наличии корейских солдат, воюющих на стороне России "уже в Курской области" и многое другое - это по большей части, попытка перехватить информационную повестку.Это не значит, что угрозы Зеленского нереальны. Они очень реальны, но вбрасывает он их в общество в нужный момент. Вот сейчас нужно было отвлечь внимание от демонстративного унижения "Зе".По сути, Зеленского унизили дважды.Сначала, когда публично отменили встречу.И второй раз, гораздо хуже, когда демонстративно провели встречу без него.Какая причина? Есть такое мнение, что Зеленский с Ермаком в США дали какие-то обещания, но не выполнили их.Обещание же, скорее всего, касалось начала выборов президента.Но независимо от реальной причины, Зеленского демонстративно отодвинули в сторону. Куда уж демонстративнее!На Украине, где чрезвычайно чутко реагируют на любое движение мысли хозяев, всё очень хорошо поняли.Пётр Порошенко начал свою предвыборную кампанию."Когда вся власть сдёрнула из Киева"Мгновенно появились "героические защитники" Киева. Кто это? Вы не знали? Это же Пётр Порошенко!Вся Украина, открыв рот, слушает рассказ про подвиги Петра:"В первые часы вторжения, и я здесь с оружием в руках, когда вся власть сдёрнула из Киева... Мы обеспечили эвакуацию, блокпосты и защиту Киева."А где же был Зеленский? Ермак? Арахамия? Правительство и депутаты Рады?Нас ждёт время удивительных историй.Уже и бывший генсек НАТО Столтенберг ясно сказал, что два дня в феврале 2022 не мог дозвониться до Зеленского. Так как тот был где-то в бункере и очень боялся."Разговор был трудным", - так сказал Столтенберг.Так что? Власть "сдёрнула" из Киева?Порошенко сделал свой ход. Два с половиной года молчал.Несмотря на заявление Зеленского, сделанное как раз на прошлой неделе: "У нас внутри Украины врагов нет", - скоро он столкнется с внутренними украинскими силами, которые только ждали своего часа.Но что интересно: это не Залужный, про которого много говорили как про альтернативу Зеленскому на выборах.Залужный, кстати, тоже выступил с заявлением, которое вызывает шок. И не только на Украине, но и за рубежом, где группируются самые "украинские украинцы". И украинки!Залужный: призвать женщин!Бывший главнокомандующий Украинскими войсками генерал Залужный выступил в Лондоне, где он теперь работает послом, в Королевском институте международных отношений.Залужный сообщил:"Мы оказались в состоянии затяжной войны. По моему личному мнению, выход из этой затяжной войны почти невозможен."Сейчас на фронте, по мнению генерала, "позиционная война", "статичные и изнуряющие бои." И всё это позволяет России нарастить военную мощь.Но:"Если будет необходимо призвать женщин, чтобы спасти Европу от войны, то, пожалуй, мы это сделаем," - заявил Залужный.Как женщины Украины могут спасти Европу от войны?Тем более если они будут участвовать в "изнуряющих боях", по описанию самого Залужного?Поражение Украины не отменит никакой призыв - хоть женщин, хоть пенсионеров (такая мысль тоже уже прозвучала по украинскому ТВ).Но Залужный очень хотел понравиться английским джентльменам.Зеленский недра Украины предлагает забрать, Залужный из Лондона распоряжается украинскими женщинами.А не в тандеме ли они находятся, Зеленский и Залужный?Это вопрос.На него отвечает украинский политолог Андрей Ермолаев:- Залужный - ведомый, он хороший, крепкий второй. Не удивлюсь, если уже обсудили тандем "Зеленский - Залужный". Самостоятельно он на выборы не пойдёт, он солдат Зеленского.Цивилизация!Отдельные "полскандала" - это то, как посол в Англии Залужный не смог выговорить на английском несколько раз слово "цивилизация" и попросил помощи переводчика.Посол в Англии, не говорит на английском?На Украине и не такое возможно.Кстати, тем временем в Раду внесли законопроект, по которому родителей подростков, которые на переменах говорят на русском языке, будут штрафовать!Но на такие информационные "мелочи" у народа уже не остается сил реагировать. Хотя это еще один вечный мотив для разделения Украины: по языку.Второй такой же сильнейший мотив: разделение по вере.Митрополит ФеодосийСтрашные кадры бойни в Черкассах. Святомихайловский собор. Захват православного храма.Нападают крепкие парни, с закрытыми лицами, с дубинками, баллончики с газом распыляют.Митрополита Феодосия бьют дубинкой по голове.У митрополита сотрясение мозга. Ожоги глаз и кожи.Говорят, что его спас головной убор - клобук.Кстати, митрополит Феодосий - профессор Киевской духовной академии, он коренной киевлянин, происходит из семьи "старой интеллигенции". Внук главного редактора газеты "Южная правда".Сюрреализм происходящего: именно митрополита, священников и прихожан, на которых напали неизвестные молодчики, обвиняют теперь "в разжигании межрелигиозной розни".А самое главное: это обыденность. Обычное явление для Украины. Никто даже особого внимания не обращает. Вот что самое скандальное.Религиозную тему обязательно будут "раскачивать" к выборам.Собираются править вечно?Интересное предположение насчёт действительных мотивов, которые движут Зеленским, делает блогер Анатолий Шарий:"Зеленский собирается идти на второй срок. Он собирается и на третий. А может, вообще изменит Конституцию и будет править вечно?"Это, будем надеяться, всё же шутка. Гипербола.Заключи мир и уходиИроничный совет даёт бывший советник ОП Алексей Арестович:"Офису президента сейчас надо срочно заключить мир и уйти.А с зимними проблемами, отключением света и так далее пускай уже разбирается новое правительство.Логика такая: я начал войну, я завершил войну, напишите теперь про меня книжку, как про Черчилля.Многие из тех, с кем я общаюсь в Европе и вообще за рубежом говорят, что Зеленский должен уйти в течение полугода. Это уже точно решено."Совет хороший, и предположение тоже. Но хотелось бы побыстрее!Еще полгода Украина будет терпеть Зеленского?В альтернативной реальностиНе выдерживает уже даже Юлия Латынина, иноагент.Она опомнилась и разразилась целым заявлением:"Украину ждет обрушение фронта, вызванное абсолютной неадекватностью президента Зеленского.Он живёт в альтернативной реальности.Зеленский отказался от Стамбула, потому что после подписания перемирия он мгновенно потерял бы власть.Всё это время - Телемарафон, 40 процентов разворованной гуманитарки. Элите - мешки денег, плебсу - умирать в посадках.Весь этот пир духа, включая "генетических рабов", репарации, "рашка развалится", коллективная ответственность, "акулий кейс" и т. д.Укрепления снова не выстроили. Это что-то немыслимое... Но зато Зеленский ставит ультиматумы уже Западу".Юлия Латынина опомнилась и увидела. Или видела всё время, но отрабатывала другую повестку?Судя по всему, тупость Зеленского и "коллективного разума" Украины давно раздражала даже её.И она тоже, как Порошенко, дождалась наконец момента, и яд метко полетел в Зеленского.Впереди у Зеленского, судя по всему, будут очень интересные три месяца. Он узнает о себе много нового.И от друзей, и от врагов. И на международном поприще, и внутри Украины.О том, какие цифры, характеризующие сегодняшний день Украины, звучали на этой неделе, - в статье Едены Мурзиной "Цифры недели. Что сказал Зеленский 72 раза и кто планирует войну на Украине на 10 лет".

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Елена Мурзина

эксклюзив, украина, европа, сша, владимир зеленский, валерий залужный, джо байден, нато, рамштайн, рада