https://ukraina.ru/20241027/1058393724.html

Западная Украина за неделю: Ивано-Франковск как полигон для "языковых инспекторов" и экспансия Китая

Западная Украина за неделю: Ивано-Франковск как полигон для "языковых инспекторов" и экспансия Китая - 27.10.2024 Украина.ру

Западная Украина за неделю: Ивано-Франковск как полигон для "языковых инспекторов" и экспансия Китая

Пока в столице Прикарпатья требуют от всех разговаривать исключительно на украинском языке, во втором по размеру городе Ивано-Франковской области, Коломые, скоро может понадобиться китайский.

2024-10-27T07:35

2024-10-27T07:35

2024-10-27T07:35

западная украина за неделю

эксклюзив

украина

ивано-франковск

прикарпатье

руслан марцинкив

вячеслав богуслаев

ес

bloomberg

мотор сич

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/0e/1058079481_0:19:1291:745_1920x0_80_0_0_83185c2528208ebd066bc7ad20bd56f2.jpg

В Ивано-Франковске всё же будут "языковые инспекторы"Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил, что первые "языковые инспекторы" начнут работу на улицах, в транспорте и различных заведениях города с понедельника, 28 октября. Впервые с инициативой ввести таких инспекторов мэр выступил в начале сентября, однако позже заявил, что желающих заниматься таким делом на волонтерских началах недостаточно. Очевидно, теперь власти нашли способ увеличить их количество.В эфире телекомпании "Галичина" Марцинкив рассказал, что первое собрание "языковых волонтеров" (именно так теперь их официально будут называть) состоялось в городе в четверг, 24 октября. К ним присоединились около 40 человек. "Это будет составной частью нашей программы украинизации, программы украинского языка... Для нас очень важно, чтобы жители Украины говорили на украинском языке", – отметил он.Мэр похвастался, что на собрание пришло очень много молодежи и людей среднего возраста. "Я ожидал, что это будут в основном люди "золотого" возраста, постарше. Но пришли очень многие молодые прогрессивные люди. Что интересно, среди них примерно треть – это внутренне перемещенные лица. Люди, переехавшие из Херсона, из других городов", – сказал он, напомнив, что финансирование этой инициативы из бюджета города не предусмотрено.Здесь следует отметить, что внутренне перемещенные лица – крайне зависимая от власти категория людей, особенно это касается тех, кто до сих пор живет в коммунальных помещениях. Кроме того, переселенцы с Юга и Востока Украины неоднократно становились жертвами издевательств западно-украинских активистов именно на языковой почве. Поэтому неудивительно, что сейчас именно эти люди собираются карать своих земляков, – ведь те, как правило, продолжают в быту общаться на родном русском языке.Что касается обещанных кар, то, по словам Марцинкива, языковые волонтеры будут работать исключительно в рамках действующего законодательства. Их основной целью будет не карательная, а просветительская деятельность, направленная на популяризацию украинского языка среди населения. "Мы популяризируем курсы украинского языка. Продумали большое количество мер на зимний период – с привлечением писателей и театра", – добавил мэр.В то же время при необходимости "языковые инспекторы" всё же смогут обращаться в правоохранительные органы – для рассмотрения вопросов, связанных с использованием русского языка (в частности, на этикетках и в сфере обслуживания). Если же будут зафиксированы "значительные злоупотребления", то предусмотрены также соответствующие "административные реагирования". При этом инспекторы будут работать совместно с муниципальной инспекцией – аналогом коммунальной полиции, имеющей право составлять протоколы об административных правонарушениях."Все должны чувствовать, что здесь говорят на украинском!.. Если вы ещё, непонятно по каким причинам, не перешли на украинский, и общаетесь на языке врага – берегитесь! Наши языковые волонтёры уже хорошо знают, что делать", – написал Марцинкив в социальных сетях по итогам встречи.Он также пригласил всех желающих присоединиться к инициативе. Для этого необходимо заполнить анкету "языкового волонтера", в которой указать, как именно человек готов приобщиться к "программе украинизации". Среди вариантов ответов – следить за соблюдением закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и фиксировать нарушения, проверять торговые центры и другие заведения в сфере обслуживания на наличие украиноязычных ценников и информации о товарах, а также обслуживание исключительно на государственном языке.Судя по всему, "языковые инспекторы" будут играть роль провокаторов, пытаясь под видом покупателя или клиента получить ответ обслуживающего персонала на русском языке. А когда он будет зафиксирован, к делу подключатся сотрудники муниципальной инспекции, имеющие и соответствующие полномочия, и обильное финансирование из городского бюджета.Местные комментаторы связывают запуск "языковых инспекторов" в Ивано-Франковске с двумя процессами. Во-первых, уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень, который в сентябре отмежевался от инициативы Марцинкива, назвав термин "языковые инспекторы" нарративом русской пропаганды, сейчас сам значительно активизировался. В интервью киевскому изданию "Украинская правда" 24 октября он заявил, что "на смену нежной украинизации должна прийти наступательная".Кремень также напомнил, что за несколько российских слов продавец или официант может быть оштрафован сначала на 3400 гривен, затем – на 6800 гривен, и "мы можем заниматься этим бесконечно". Так что Ивано-Франковск может стать своеобразным полигоном для "языковых инспекторов", а полученный опыт потом распространят на всю Украину.Во-вторых, в последнее время не только в Прикарпатье, но и во всем регионе усиливается подготовка к возможным выборам. Поэтому неудивительно, что на раздаточных материалах, которые получили "языковые волонтёры" в Ивано-Франковске, размещен логотип общественной организации "Команда Марцинкива". Именно она, а не националистическая партия "Свобода", к которой формально принадлежит Руслан Марцинкив, занималась его избирательной кампанией в 2020 году.Китайский бизнес заходит в регион – через ГерманиюПока в столице Прикарпатья требуют от всех разговаривать только на украинском языке, во втором по размеру городе области, Коломые, скоро может понадобиться китайский. Дело в том, что компания Luxshare из КНР заключила соглашение о покупке производителя автомобильных компонентов, немецкого концерна Leoni AG, у которого есть активы в Украине – заводы в Стрые Львовской области и в Коломые.Соглашение было подписано в сентябре 2024 года, однако лишь 25 октября американское агентство Bloomberg сообщило его подробности. Китайская компания получит 50,1% акций Leoni AG за 205 миллионов евро. Это часть акций австрийского предпринимателя Штефана Пирера, рассказал журналистам гендиректор Leoni Клаус Риннербергер.В рамках параллельного соглашения Time Interconnect Singapore (совместное предприятие дочерних компаний Luxshare) купило 100% кабельного подразделения Leoni AG за 320 млн. евро. Таким образом, общие инвестиции китайского бизнеса составляют более полумиллиарда евро. Стоит отметить, что Luxshare достаточно мощная компания (в 2023 году ее годовой доход составил 32,6 млрд долларов), она сотрудничает с такими технологическими гигантами, как Apple и Nvidia.Большинство средств от продажи акций получат банки-кредиторы немецкого производителя. Дело в том, что в 2023 году компании Leoni, пострадавшей из-за роста цен на сырье и проблем с цепями поставок, пришлось реструктуризировать долг на 1,6 миллиарда евро. Пирер тогда вложил 150 млн евро и получил контроль над компанией, а банки списали около половины кредитов в обмен на право получить 45% будущих доходов от бизнеса.По словам Риннербергера, привлечение китайского инвестора позволит рефинансировать текущий долг компании. Он считает, что сотрудничество с Luxshare также поможет Leoni AG войти в цепочку поставок для китайских автопроизводителей, выходящих на европейский рынок. По словам гендиректора, это соглашение является подлинным спасением для Leoni. "Мы просто не смогли бы справиться с этими недостатками в долгосрочной перспективе, или оставались бы риски", – сказал он.В Стрые во Львовской области с 2002 года работает завод ООО "Леони Ваеринг Системс УА ГмБХ", являющийся украинским подразделением Leoni AG. Здесь производят электрические кабельные сети для автомобилей. В 2017 году компания открыла завод в Коломне в Ивано-Франковской области, который стал крупнейшим инвестиционным проектом в Ивано-Франковской области за последние 25 лет. Здесь также производят кабельные сети для автомобилей.На обоих заводах работает более 6 тысяч человек, в основном женщины. Заводы производят электрические кабельные сети для автомобилей Дженерал Моторз (Опель), Даймлер Клрайслер, БМВ, Фольксваген, Ауди, Хонда, Порше и даже Ламборджини. Комплектующие поступают в основном из Германии, Франции, Испании, Великобритании, тогда как готовая продукция отправляется в Германию, Бельгию, Великобританию, Польшу. В первые месяцы после начала СВО цепочки поставок были разорваны, однако в настоящее время оба завода продолжают работу.В настоящее время ни во Львовской, ни в Ивано-Франковской областных военных администрациях смену реального владельца заводов на их территории не комментировали. Китайская компания Luxshare тоже пока не обнародовала планы дальнейшего развития своего украинского бизнеса. К примеру, Клаус Риннербергер заявлял, что Leoni AG в 2025 году планирует сократить 4500 рабочих мест в глобальном измерении (компания имеет производства в 26 странах мира). Но планируются ли сокращения на Галичине – неизвестно.Стоит отметить, что это не первая попытка крупного китайского бизнеса зайти в Западную Украину. В январе 2021 года Fufeng Group планировала построить завод по переработке кукурузы в Тернопольской области с перспективой создать там свою европейскую производственную базу."В случае согласования сотрудничества инвестиции со стороны китайской фирмы в строительство предприятия по переработке кукурузы составят 200 миллионов долларов. Если дела пойдут удачно, через три года компания планирует увеличить инвестиции до 600 миллионов", – сообщал тогда губернатор Тернопольщины Владимир Труш.Однако через несколько месяцев любые китайские инвестиции в Украину были остановлены, поскольку Киев по требованию Вашингтона решил конфисковать контрольный пакет акций запорожского завода "Мотор Сич", принадлежавший китайской компании Skyrizon Aircraft Holdings. Впоследствии предприятие было национализировано, а его директор Вячеслав Богуслаев был арестован и обвинен в государственной измене. Китайцы подали против Украины иск в арбитраж в Гааге, однако дело до сих пор не рассмотрено. Кроме того, в 2022-2023 годах Киев внес в список "международных спонсоров войны" 14 крупных китайских компаний.Очевидно, именно поэтому китайская Luxshare входит в регион не напрямую, а через немецкую компанию. Однако и это достаточно рискованный шаг. Как показывает практика, при желании киевские власти могут создать проблемы и западному бизнесу. Кроме того, недавно Евросоюз ввел заградительные пошлины на поставку электромобилей из Китая, поэтому китайские компании развивают соответствующее производство в странах ЕС и их соседях вроде Украины. Однако не исключены и "вторичные санкции" против любого бизнеса, связанного с Поднебесной, на что неоднократно намекали в Брюсселе.О том, как БРИКС и входящий в этот Альянс Китай стали проблемой для Запада - в статье Евгении Кондаковой "13 друзей Путина. БРИКС продолжает быть головной болью Запада"

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

украина

ивано-франковск

прикарпатье

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

эксклюзив, украина, ивано-франковск, прикарпатье, руслан марцинкив, вячеслав богуслаев, ес, bloomberg, мотор сич