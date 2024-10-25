13 друзей Путина. БРИКС продолжает быть головной болью Запада
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / Перейти в фотобанкXVI саммит БРИКС. Совместное фотографирование глав делегаций государств БРИКС
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
БРИКС стал очень влиятельным объединением и в экономическом, и в политическом плане, а после появления группы государств-партнёров его мощь только усилится
Одним из ключевых вопросов в преддверии саммита БРИКС было расширение числа участников организации. Российская сторона как председатель объединения говорила, что вопрос приёма новых членов сегодня на повестке дня не стоит - в этом году его состав и так увеличился вдвое. Тем не менее, изъявившие желание присоединиться к деятельности БРИКС без внимания в Казани не остались – специально для них учредили категорию "государств-партнёров".
"Мы согласовали с партнёрами, что на первом этапе, имея в виду возможное расширение, мы пойдём по пути согласования списка стран-партнёров. Такой список согласован. Некоторые страны, которые участвовали в сегодняшних и вчерашних мероприятиях, передали нам свои предложения и запросы на полноформатное участие в работе объединения БРИКС", - заявил на итоговой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.
Этого статуса удостоились всего 13 стран:
- 1Турция
- 2Малайзия
- 3Индонезия
- 4Таиланд
- 5Вьетнам
- 6Белоруссия
- 7Казахстан
- 8Узбекистан
- 9Куба
- 10Боливия
- 11Алжир
- 12Нигерия
- 13Уганда
16 октября, 19:30Андрей Грозин: Казахстан сделал приятно Западу перед саммитом в Казани, но БРИКС не нужен троянский коньНынешнее решение Казахстана по поводу отказа от членства в БРИКС временное. Если его элиты увидят, что западное влияние утекает, как песок сквозь пальцы, то первыми побегут в тот же БРИКС. Это судьба всех государств-лимитрофов. Так делала Украина. Пока не заняла одностороннюю прозападную позицию и не превратилась в боевого холопа Запада.
Кому предоставить более широкие полномочия, БРИКС решает, исходя из того, как это отразится на его развитии в целом. При этом у каждого участника объединения есть свои национальные интересы и предпочтения, с кем они хотели бы работать теснее.
Китай, например, как пояснил в комментарии изданию Украина.ру рассказал директор Института Китая и современной Азии РАН Кирилл Бабаев, заинтересован в том, чтобы БРИКС отражал все основные регионы мира: и Африку, и Азию, и Латинскую Америку. Однако в приоритете для КНР основные торговые партнёры БРИКС, в том числе страны АСЕАН, также речь может идти о странах Центральной и Южной Азии, с которыми активно взаимодействует Пекин.
"У Китая сегодня экономических партнёров очень много, поэтому я полагаю, что страна с большим интересом будет смотреть и на страны Латинской Америки как на кандидатов в БРИКС", — добавил эксперт.
Полноценным участником БРИКС хотела стать Турция. Однако её заявка на фоне всех остальных примечательна тем, что она всё же член НАТО, и этот факт породил много дискуссий. Впрочем, каких-либо ограничений на присутствие в тех или иных объединениях и одновременную работу в рамках БРИКС нет, так что никаких препятствий для Анкары нет. Примечательно то, как президент республики Реджеп Тайип Эрдоган объяснил свой интерес к БРИКС: раз Евросоюз не принимает Турцию в свои ряды, она обратит своё внимание на эту группу.
Востоковед Каринэ Геворгян заявила в комментарии изданию Украина.ру, что Эрдоган стремился максимально повысить свой суверенитет: на Западе он позиционировал себя как преданного союзника, при этом сохраняя взаимодействие с Россией и другими странами, включая Иран.
В условиях повышения динамики мировой турбулентности нарастает и внутривидовая борьба. Турции традиционно сильные позиции имел "Лондонский центр", который распространяет своё влияние и на США, добавила эксперт. По её словам, в Турции неспроста произошёл теракт 23 октября, в результате которого погиб главный инженер авиаконцерна.
"Турция стоит перед выбором. Высока её зависимость от американских производителей вооружений. И ни одна из стран БРИКС не может перевооружить турецкую армию, которая сейчас соответствует натовскому стандарту", — сказала Геворгян.
В связи с этим, уверена она, "двустулье" и стратегическая неопределённость в поведении Турции будут продолжаться, и для принятия кардинального решения у Анкары сейчас нет средств и сил.
Председатель Русско-арабского культурного центра Санкт-Петербурга Шейто Муссаллам согласился с Геворгян, обратив внимание на двойные стандарты турецкой власти. Он выразил опасение, что Турция вряд ли что-то сможет дать БРИКС, так как она желает лишь брать.
"БРИКС для Анкары — это экономический проект, который несёт ей большие прибыли, поэтому страна и хочет присоединиться к объединению", — объяснил эксперт в комментарии изданию Украина.ру.
Муссаллам считает, что санкции против России, с которой у Турции сегодня торговый оборот почти в $100 млрд, выгодны Анкаре.
"Поэтому Турция подлизывается к России, желая быть партнёром в БРИКС", — отметил он.
Однако если Турция — страна самостоятельная, как она себя позиционирует, страна, которая принимает независимые решения, то что на её территории делают американские базы, задался вопросом эксперт.
У Запада БРИКС и так вызывал серьёзное беспокойство - показатели объединения по разным направлениям превысили показатели G7. Более того, агентство Bloomberg только что со ссылкой на последний прогноз МВФ сообщило, что в ближайшие пять лет мировая экономика будет больше полагаться на страны БРИКС, чем на членов G7.
По словам главного научного сотрудника Института США и Канады РАН Владимира Васильева, БРИКС для Запада - это сильнейшая головная боль не только потому что экономический потенциал участников этого объединения превосходит западный.
"Во-первых, в БРИКС входят государства, которые сегодня становятся локомотивами мирового развития, в частности, Китай и Индия. Во-вторых, члены объединения находятся по всему миру: в Европе, Азии, Африке, Латинской Америке, — а это мощные перспективы роста", — пояснил он в комментарии Украина.ру.
А теперь БРИКС ещё сильнее укрепил свои позиции на мировой политической арене, обретя таких влиятельных партнёров с разных континентов.
Доктор экономических наук, политический обозреватель Гаджи Алимусаев уверен, что БРИКС взял правильное направление: сегодня уровень регулирования отношений между членами объединения идёт в основном в экономической и финансовой части. Что касается структуры политического управления, то здесь нужен осторожный и взвешенный подход.
"Все руководители должны с этим познакомиться, взвесить все за и против, найти оптимальную систему, которая будет наиболее перспективным направлением для БРИКС", — заявил он.
Если противоречия с Западом не будут обостряться и БРИКС продолжит функционировать в существующем формате (например, многие страны БРИКС торгуют с развитыми странами и получают там новые технологии, и это нормально), а Россия задействует свой научный потенциал — в будущем объединение может сделать большой, в том числе технологический, скачок, резюмировал эксперт.