13 друзей Путина. БРИКС продолжает быть головной болью Запада - 25.10.2024 Украина.ру
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13 друзей Путина. БРИКС продолжает быть головной болью Запада
13 друзей Путина. БРИКС продолжает быть головной болью Запада - 25.10.2024 Украина.ру
13 друзей Путина. БРИКС продолжает быть головной болью Запада
БРИКС стал очень влиятельным объединением и в экономическом, и в политическом плане, а после появления группы государств-партнёров его мощь только усилится
2024-10-25T11:48
2024-10-25T11:48
россия
брикс
владимир путин
турция
эрдоган
китай
эксклюзив
запад
владимир васильев
украина.ру
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Одним из ключевых вопросов в преддверии саммита БРИКС было расширение числа участников организации. Российская сторона как председатель объединения говорила, что вопрос приёма новых членов сегодня на повестке дня не стоит - в этом году его состав и так увеличился вдвое. Тем не менее, изъявившие желание присоединиться к деятельности БРИКС без внимания в Казани не остались – специально для них учредили категорию "государств-партнёров".Этого статуса удостоились всего 13 стран:Кому предоставить более широкие полномочия, БРИКС решает, исходя из того, как это отразится на его развитии в целом. При этом у каждого участника объединения есть свои национальные интересы и предпочтения, с кем они хотели бы работать теснее.Китай, например, как пояснил в комментарии изданию Украина.ру рассказал директор Института Китая и современной Азии РАН Кирилл Бабаев, заинтересован в том, чтобы БРИКС отражал все основные регионы мира: и Африку, и Азию, и Латинскую Америку. Однако в приоритете для КНР основные торговые партнёры БРИКС, в том числе страны АСЕАН, также речь может идти о странах Центральной и Южной Азии, с которыми активно взаимодействует Пекин."У Китая сегодня экономических партнёров очень много, поэтому я полагаю, что страна с большим интересом будет смотреть и на страны Латинской Америки как на кандидатов в БРИКС", — добавил эксперт.Полноценным участником БРИКС хотела стать Турция. Однако её заявка на фоне всех остальных примечательна тем, что она всё же член НАТО, и этот факт породил много дискуссий. Впрочем, каких-либо ограничений на присутствие в тех или иных объединениях и одновременную работу в рамках БРИКС нет, так что никаких препятствий для Анкары нет. Примечательно то, как президент республики Реджеп Тайип Эрдоган объяснил свой интерес к БРИКС: раз Евросоюз не принимает Турцию в свои ряды, она обратит своё внимание на эту группу.Востоковед Каринэ Геворгян заявила в комментарии изданию Украина.ру, что Эрдоган стремился максимально повысить свой суверенитет: на Западе он позиционировал себя как преданного союзника, при этом сохраняя взаимодействие с Россией и другими странами, включая Иран.В условиях повышения динамики мировой турбулентности нарастает и внутривидовая борьба. Турции традиционно сильные позиции имел "Лондонский центр", который распространяет своё влияние и на США, добавила эксперт. По её словам, в Турции неспроста произошёл теракт 23 октября, в результате которого погиб главный инженер авиаконцерна."Турция стоит перед выбором. Высока её зависимость от американских производителей вооружений. И ни одна из стран БРИКС не может перевооружить турецкую армию, которая сейчас соответствует натовскому стандарту", — сказала Геворгян.В связи с этим, уверена она, "двустулье" и стратегическая неопределённость в поведении Турции будут продолжаться, и для принятия кардинального решения у Анкары сейчас нет средств и сил.Председатель Русско-арабского культурного центра Санкт-Петербурга Шейто Муссаллам согласился с Геворгян, обратив внимание на двойные стандарты турецкой власти. Он выразил опасение, что Турция вряд ли что-то сможет дать БРИКС, так как она желает лишь брать."БРИКС для Анкары — это экономический проект, который несёт ей большие прибыли, поэтому страна и хочет присоединиться к объединению", — объяснил эксперт в комментарии изданию Украина.ру.Муссаллам считает, что санкции против России, с которой у Турции сегодня торговый оборот почти в $100 млрд, выгодны Анкаре."Поэтому Турция подлизывается к России, желая быть партнёром в БРИКС", — отметил он.Однако если Турция — страна самостоятельная, как она себя позиционирует, страна, которая принимает независимые решения, то что на её территории делают американские базы, задался вопросом эксперт.У Запада БРИКС и так вызывал серьёзное беспокойство - показатели объединения по разным направлениям превысили показатели G7. Более того, агентство Bloomberg только что со ссылкой на последний прогноз МВФ сообщило, что в ближайшие пять лет мировая экономика будет больше полагаться на страны БРИКС, чем на членов G7.По словам главного научного сотрудника Института США и Канады РАН Владимира Васильева, БРИКС для Запада - это сильнейшая головная боль не только потому что экономический потенциал участников этого объединения превосходит западный."Во-первых, в БРИКС входят государства, которые сегодня становятся локомотивами мирового развития, в частности, Китай и Индия. Во-вторых, члены объединения находятся по всему миру: в Европе, Азии, Африке, Латинской Америке, — а это мощные перспективы роста", — пояснил он в комментарии Украина.ру.А теперь БРИКС ещё сильнее укрепил свои позиции на мировой политической арене, обретя таких влиятельных партнёров с разных континентов.Доктор экономических наук, политический обозреватель Гаджи Алимусаев уверен, что БРИКС взял правильное направление: сегодня уровень регулирования отношений между членами объединения идёт в основном в экономической и финансовой части. Что касается структуры политического управления, то здесь нужен осторожный и взвешенный подход."Все руководители должны с этим познакомиться, взвесить все за и против, найти оптимальную систему, которая будет наиболее перспективным направлением для БРИКС", — заявил он.Если противоречия с Западом не будут обостряться и БРИКС продолжит функционировать в существующем формате (например, многие страны БРИКС торгуют с развитыми странами и получают там новые технологии, и это нормально), а Россия задействует свой научный потенциал — в будущем объединение может сделать большой, в том числе технологический, скачок, резюмировал эксперт.Читайте также: Остаться должен один. Конец и новое начало планетарной экономики
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турция
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Евгения Кондакова
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россия, брикс, владимир путин, турция, эрдоган, китай, эксклюзив, запад, владимир васильев, украина.ру, асеан
Россия, БРИКС, Владимир Путин, Турция, Эрдоган, Китай, Эксклюзив, Запад, Владимир Васильев, Украина.ру, АСЕАН

13 друзей Путина. БРИКС продолжает быть головной болью Запада

11:48 25.10.2024
 
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / Перейти в фотобанкXVI саммит БРИКС. Совместное фотографирование глав делегаций государств БРИКС
XVI саммит БРИКС. Совместное фотографирование глав делегаций государств БРИКС
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Евгения
Кондакова
автор издания Украина.ру
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Анна
Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
БРИКС стал очень влиятельным объединением и в экономическом, и в политическом плане, а после появления группы государств-партнёров его мощь только усилится
Одним из ключевых вопросов в преддверии саммита БРИКС было расширение числа участников организации. Российская сторона как председатель объединения говорила, что вопрос приёма новых членов сегодня на повестке дня не стоит - в этом году его состав и так увеличился вдвое. Тем не менее, изъявившие желание присоединиться к деятельности БРИКС без внимания в Казани не остались – специально для них учредили категорию "государств-партнёров".
"Мы согласовали с партнёрами, что на первом этапе, имея в виду возможное расширение, мы пойдём по пути согласования списка стран-партнёров. Такой список согласован. Некоторые страны, которые участвовали в сегодняшних и вчерашних мероприятиях, передали нам свои предложения и запросы на полноформатное участие в работе объединения БРИКС", - заявил на итоговой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.
Этого статуса удостоились всего 13 стран:
  1. 1
    Турция
  2. 2
    Малайзия
  3. 3
    Индонезия
  4. 4
    Таиланд
  5. 5
    Вьетнам
  6. 6
    Белоруссия
  7. 7
    Казахстан
  8. 8
    Узбекистан
  9. 9
    Куба
  10. 10
    Боливия
  11. 11
    Алжир
  12. 12
    Нигерия
  13. 13
    Уганда
Андрей Грозин интервью - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
16 октября, 19:30
Андрей Грозин: Казахстан сделал приятно Западу перед саммитом в Казани, но БРИКС не нужен троянский коньНынешнее решение Казахстана по поводу отказа от членства в БРИКС временное. Если его элиты увидят, что западное влияние утекает, как песок сквозь пальцы, то первыми побегут в тот же БРИКС. Это судьба всех государств-лимитрофов. Так делала Украина. Пока не заняла одностороннюю прозападную позицию и не превратилась в боевого холопа Запада.
Кому предоставить более широкие полномочия, БРИКС решает, исходя из того, как это отразится на его развитии в целом. При этом у каждого участника объединения есть свои национальные интересы и предпочтения, с кем они хотели бы работать теснее.
Китай, например, как пояснил в комментарии изданию Украина.ру рассказал директор Института Китая и современной Азии РАН Кирилл Бабаев, заинтересован в том, чтобы БРИКС отражал все основные регионы мира: и Африку, и Азию, и Латинскую Америку. Однако в приоритете для КНР основные торговые партнёры БРИКС, в том числе страны АСЕАН, также речь может идти о странах Центральной и Южной Азии, с которыми активно взаимодействует Пекин.
"У Китая сегодня экономических партнёров очень много, поэтому я полагаю, что страна с большим интересом будет смотреть и на страны Латинской Америки как на кандидатов в БРИКС", — добавил эксперт.
Полноценным участником БРИКС хотела стать Турция. Однако её заявка на фоне всех остальных примечательна тем, что она всё же член НАТО, и этот факт породил много дискуссий. Впрочем, каких-либо ограничений на присутствие в тех или иных объединениях и одновременную работу в рамках БРИКС нет, так что никаких препятствий для Анкары нет. Примечательно то, как президент республики Реджеп Тайип Эрдоган объяснил свой интерес к БРИКС: раз Евросоюз не принимает Турцию в свои ряды, она обратит своё внимание на эту группу.
Востоковед Каринэ Геворгян заявила в комментарии изданию Украина.ру, что Эрдоган стремился максимально повысить свой суверенитет: на Западе он позиционировал себя как преданного союзника, при этом сохраняя взаимодействие с Россией и другими странами, включая Иран.
В условиях повышения динамики мировой турбулентности нарастает и внутривидовая борьба. Турции традиционно сильные позиции имел "Лондонский центр", который распространяет своё влияние и на США, добавила эксперт. По её словам, в Турции неспроста произошёл теракт 23 октября, в результате которого погиб главный инженер авиаконцерна.
"Турция стоит перед выбором. Высока её зависимость от американских производителей вооружений. И ни одна из стран БРИКС не может перевооружить турецкую армию, которая сейчас соответствует натовскому стандарту", — сказала Геворгян.
В связи с этим, уверена она, "двустулье" и стратегическая неопределённость в поведении Турции будут продолжаться, и для принятия кардинального решения у Анкары сейчас нет средств и сил.
Крымские или турецкие татары? О метаниях Эрдогана между НАТО и БРИКС и его позиции по Крыму – Канах - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
14 сентября, 16:34
Крымские или турецкие татары? О метаниях Эрдогана между НАТО и БРИКС и его позиции по Крыму – Канах
Председатель Русско-арабского культурного центра Санкт-Петербурга Шейто Муссаллам согласился с Геворгян, обратив внимание на двойные стандарты турецкой власти. Он выразил опасение, что Турция вряд ли что-то сможет дать БРИКС, так как она желает лишь брать.
"БРИКС для Анкары — это экономический проект, который несёт ей большие прибыли, поэтому страна и хочет присоединиться к объединению", — объяснил эксперт в комментарии изданию Украина.ру.
Муссаллам считает, что санкции против России, с которой у Турции сегодня торговый оборот почти в $100 млрд, выгодны Анкаре.
"Поэтому Турция подлизывается к России, желая быть партнёром в БРИКС", — отметил он.
Однако если Турция — страна самостоятельная, как она себя позиционирует, страна, которая принимает независимые решения, то что на её территории делают американские базы, задался вопросом эксперт.
У Запада БРИКС и так вызывал серьёзное беспокойство - показатели объединения по разным направлениям превысили показатели G7. Более того, агентство Bloomberg только что со ссылкой на последний прогноз МВФ сообщило, что в ближайшие пять лет мировая экономика будет больше полагаться на страны БРИКС, чем на членов G7.
По словам главного научного сотрудника Института США и Канады РАН Владимира Васильева, БРИКС для Запада - это сильнейшая головная боль не только потому что экономический потенциал участников этого объединения превосходит западный.
"Во-первых, в БРИКС входят государства, которые сегодня становятся локомотивами мирового развития, в частности, Китай и Индия. Во-вторых, члены объединения находятся по всему миру: в Европе, Азии, Африке, Латинской Америке, — а это мощные перспективы роста", — пояснил он в комментарии Украина.ру.
А теперь БРИКС ещё сильнее укрепил свои позиции на мировой политической арене, обретя таких влиятельных партнёров с разных континентов.
Доктор экономических наук, политический обозреватель Гаджи Алимусаев уверен, что БРИКС взял правильное направление: сегодня уровень регулирования отношений между членами объединения идёт в основном в экономической и финансовой части. Что касается структуры политического управления, то здесь нужен осторожный и взвешенный подход.
"Все руководители должны с этим познакомиться, взвесить все за и против, найти оптимальную систему, которая будет наиболее перспективным направлением для БРИКС", — заявил он.
Если противоречия с Западом не будут обостряться и БРИКС продолжит функционировать в существующем формате (например, многие страны БРИКС торгуют с развитыми странами и получают там новые технологии, и это нормально), а Россия задействует свой научный потенциал — в будущем объединение может сделать большой, в том числе технологический, скачок, резюмировал эксперт.
Читайте также: Остаться должен один. Конец и новое начало планетарной экономики
 
РоссияБРИКСВладимир ПутинТурцияЭрдоганКитайЭксклюзивЗападВладимир ВасильевУкраина.руАСЕАН
 
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