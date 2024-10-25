https://ukraina.ru/20241025/1058347515.html

13 друзей Путина. БРИКС продолжает быть головной болью Запада

13 друзей Путина. БРИКС продолжает быть головной болью Запада - 25.10.2024 Украина.ру

13 друзей Путина. БРИКС продолжает быть головной болью Запада

БРИКС стал очень влиятельным объединением и в экономическом, и в политическом плане, а после появления группы государств-партнёров его мощь только усилится

2024-10-25T11:48

2024-10-25T11:48

2024-10-25T11:48

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Одним из ключевых вопросов в преддверии саммита БРИКС было расширение числа участников организации. Российская сторона как председатель объединения говорила, что вопрос приёма новых членов сегодня на повестке дня не стоит - в этом году его состав и так увеличился вдвое. Тем не менее, изъявившие желание присоединиться к деятельности БРИКС без внимания в Казани не остались – специально для них учредили категорию "государств-партнёров".Этого статуса удостоились всего 13 стран:Кому предоставить более широкие полномочия, БРИКС решает, исходя из того, как это отразится на его развитии в целом. При этом у каждого участника объединения есть свои национальные интересы и предпочтения, с кем они хотели бы работать теснее.Китай, например, как пояснил в комментарии изданию Украина.ру рассказал директор Института Китая и современной Азии РАН Кирилл Бабаев, заинтересован в том, чтобы БРИКС отражал все основные регионы мира: и Африку, и Азию, и Латинскую Америку. Однако в приоритете для КНР основные торговые партнёры БРИКС, в том числе страны АСЕАН, также речь может идти о странах Центральной и Южной Азии, с которыми активно взаимодействует Пекин."У Китая сегодня экономических партнёров очень много, поэтому я полагаю, что страна с большим интересом будет смотреть и на страны Латинской Америки как на кандидатов в БРИКС", — добавил эксперт.Полноценным участником БРИКС хотела стать Турция. Однако её заявка на фоне всех остальных примечательна тем, что она всё же член НАТО, и этот факт породил много дискуссий. Впрочем, каких-либо ограничений на присутствие в тех или иных объединениях и одновременную работу в рамках БРИКС нет, так что никаких препятствий для Анкары нет. Примечательно то, как президент республики Реджеп Тайип Эрдоган объяснил свой интерес к БРИКС: раз Евросоюз не принимает Турцию в свои ряды, она обратит своё внимание на эту группу.Востоковед Каринэ Геворгян заявила в комментарии изданию Украина.ру, что Эрдоган стремился максимально повысить свой суверенитет: на Западе он позиционировал себя как преданного союзника, при этом сохраняя взаимодействие с Россией и другими странами, включая Иран.В условиях повышения динамики мировой турбулентности нарастает и внутривидовая борьба. Турции традиционно сильные позиции имел "Лондонский центр", который распространяет своё влияние и на США, добавила эксперт. По её словам, в Турции неспроста произошёл теракт 23 октября, в результате которого погиб главный инженер авиаконцерна."Турция стоит перед выбором. Высока её зависимость от американских производителей вооружений. И ни одна из стран БРИКС не может перевооружить турецкую армию, которая сейчас соответствует натовскому стандарту", — сказала Геворгян.В связи с этим, уверена она, "двустулье" и стратегическая неопределённость в поведении Турции будут продолжаться, и для принятия кардинального решения у Анкары сейчас нет средств и сил.Председатель Русско-арабского культурного центра Санкт-Петербурга Шейто Муссаллам согласился с Геворгян, обратив внимание на двойные стандарты турецкой власти. Он выразил опасение, что Турция вряд ли что-то сможет дать БРИКС, так как она желает лишь брать."БРИКС для Анкары — это экономический проект, который несёт ей большие прибыли, поэтому страна и хочет присоединиться к объединению", — объяснил эксперт в комментарии изданию Украина.ру.Муссаллам считает, что санкции против России, с которой у Турции сегодня торговый оборот почти в $100 млрд, выгодны Анкаре."Поэтому Турция подлизывается к России, желая быть партнёром в БРИКС", — отметил он.Однако если Турция — страна самостоятельная, как она себя позиционирует, страна, которая принимает независимые решения, то что на её территории делают американские базы, задался вопросом эксперт.У Запада БРИКС и так вызывал серьёзное беспокойство - показатели объединения по разным направлениям превысили показатели G7. Более того, агентство Bloomberg только что со ссылкой на последний прогноз МВФ сообщило, что в ближайшие пять лет мировая экономика будет больше полагаться на страны БРИКС, чем на членов G7.По словам главного научного сотрудника Института США и Канады РАН Владимира Васильева, БРИКС для Запада - это сильнейшая головная боль не только потому что экономический потенциал участников этого объединения превосходит западный."Во-первых, в БРИКС входят государства, которые сегодня становятся локомотивами мирового развития, в частности, Китай и Индия. Во-вторых, члены объединения находятся по всему миру: в Европе, Азии, Африке, Латинской Америке, — а это мощные перспективы роста", — пояснил он в комментарии Украина.ру.А теперь БРИКС ещё сильнее укрепил свои позиции на мировой политической арене, обретя таких влиятельных партнёров с разных континентов.Доктор экономических наук, политический обозреватель Гаджи Алимусаев уверен, что БРИКС взял правильное направление: сегодня уровень регулирования отношений между членами объединения идёт в основном в экономической и финансовой части. Что касается структуры политического управления, то здесь нужен осторожный и взвешенный подход."Все руководители должны с этим познакомиться, взвесить все за и против, найти оптимальную систему, которая будет наиболее перспективным направлением для БРИКС", — заявил он.Если противоречия с Западом не будут обостряться и БРИКС продолжит функционировать в существующем формате (например, многие страны БРИКС торгуют с развитыми странами и получают там новые технологии, и это нормально), а Россия задействует свой научный потенциал — в будущем объединение может сделать большой, в том числе технологический, скачок, резюмировал эксперт.Читайте также: Остаться должен один. Конец и новое начало планетарной экономики

https://ukraina.ru/20241016/1058147188.html

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турция

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россия, брикс, владимир путин, турция, эрдоган, китай, эксклюзив, запад, владимир васильев, украина.ру, асеан