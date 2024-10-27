https://ukraina.ru/20241027/1058376818.html

США хотят бесконечную войну, в то время как Европа пытается подсунуть России "корейский мир" — Моро

США хотят бесконечную войну, в то время как Европа пытается подсунуть России "корейский мир" — Моро - 27.10.2024 Украина.ру

США хотят бесконечную войну, в то время как Европа пытается подсунуть России "корейский мир" — Моро

Запад понимает, что проиграл войну, поэтому ищет новые нарративы. Например, "Россия выиграла, но только потому что Запад не хотел ядерной войны". Или "Россия взяла большой кусок территории Украины, но не Львов, поэтому это не полная победа"

2024-10-27T05:55

2024-10-27T05:55

2024-10-27T05:55

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро.По его словам, сейчас все западные страны, включая Францию, хотели бы получить от России "корейский мир".“Война — это американский план, потому что США необходимо, чтобы антироссийские санкции сохранялись. Поэтому там говорят о остановке боевых действий, как это произошло в Корее по 38-й параллели. Россия этого не хочет, и Путин об этом уже сказал, но это то, что хотят западные страны: чтобы война продолжилась, как на Корейском полуострове, но без боя”, — подробно объяснил Моро.Он считает, что если бы Россия согласилась, Зеленскому сразу дали бы приказ остановить войну.“Но Россия прекрасно понимает, чего хотят США. А они хотят бесконечную войну. Это не в интересах России”, — отметил Моро.Он добавил, что риск ядерной эскалации не осознается на Западе. Ядерная доктрина России предусматривает применение ядерного оружия только в случае угрозы для существования Российского государства, напомнил эксперт.“Россия может выиграть эту войну без использования ядерного оружия. И все это прекрасно знают. Запад понимает, что проиграл войну, поэтому ищет новые нарративы. Например, Россия выиграла, но только потому что Запад не хотел ядерной войны. Или Россия взяла большой кусок территории Украины, но не Львов, поэтому это не полная победа”, — заключил Моро.Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько также высказал свою точку зрения по поводу планов Запада.“Ему надо разрешить противоречия мирового масштаба. Желательно — мировой войной. Но поскольку мировая война обязательно станет ядерной, то ему нужно организовать ряд локальных конфликтов, где вопросы применения ядерного оружия будут не столь актуальными, но на которые можно все списать”, — объяснил свои мысли Безпалько.Более подробно об этом — в интервью Богдан Безпалько: Для России не фатальны ни французы подо Львовом, ни грань ядерной войны с СШАВ интервью изданию Украина.ру известный российский политолог Сергей Михеев заявил, что Запад может усыпить бдительность России, нанести удары, а потом де-факто их легализовать. По его словам, самое страшное состоит в том, что это не приведет к победе над Россией, но поставит мир на грань ядерной войны.Подробнее об этом — в интервью Сергей Михеев: Пока США поставили на паузу ядерную войну из-за Украины, Россия успеет сделать важную вещьПолный текст интервью — Ксавье Моро: Россия следует плану вековой давности, чтобы добить ВСУ, а Запад хочет красиво уйти

https://ukraina.ru/20241020/1058225351.html

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новости, запад, россия, сша, вооруженные силы украины, детали