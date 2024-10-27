Эксперт: Запад в тупике, выход для него один — мировая война, Россия к тому времени проведет мобилизацию - 27.10.2024 Украина.ру
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Эксперт: Запад в тупике, выход для него один — мировая война, Россия к тому времени проведет мобилизацию
Эксперт: Запад в тупике, выход для него один — мировая война, Россия к тому времени проведет мобилизацию - 27.10.2024 Украина.ру
Эксперт: Запад в тупике, выход для него один — мировая война, Россия к тому времени проведет мобилизацию
Не только НАТО нужно готовиться к войне с Россией в 2026, 2028 или 2030. Это вполне возможный сценарий, и России к нему надо готовиться. В том числе за счет СВО на Украине
2024-10-27T05:05
2024-10-27T05:05
новости
россия
запад
сша
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.Он начал с того, что Запад заходит в тупик.По его словам, раньше Евросоюз считали "цветущим садом", где есть высокоразвитые технологии, промышленность, высочайшие социальные стандарты, справедливый независимый суд и даже низовая демократия.“Все это исчезнет, если Европа превратится в один большой военный лагерь. Будет военное положение, заводы и мобилизация. Кто сейчас во Франции и Германии просто так хочет пойти в армию? Да никто. А вот введут мобилизацию, и людям придется идти в армию”, — продолжил Безпалько.Поэтому западные лидеры и говорят о 2026–2030 году, добавил эксперт. Он считает, что Россия это учитывает, поэтому ее тоже ждет мобилизация.“Страны других регионов в силу общего роста напряженности тоже будут переходить в мобилизационный режим. Ближний Восток, Юго-Восточная Азия, Средняя Азия. Поджечь можно везде”, — заключил Безпалько.Ранее в интервью изданию Украина.ру известный российский политолог Сергей Михеев заявил, что Запад может усыпить нашу бдительность, нанести удары, а потом де-факто их легализовать. По его словам, самое страшное состоит в том, что это не приведет к победе над Россией, но поставит мир на грань ядерной войны.Подробнее об этом — Сергей Михеев: Пока США поставили на паузу ядерную войну из-за Украины, Россия успеет сделать важную вещьВоенный историк и журналист Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру рассказал, что эскалация украинского конфликта может вызвать ситуацию, когда люди даже по мобилизации будут готовы идти на фронт без особых переживаний.Более подробно об этом — в интервью Евгений Норин: Если США сыграют в рулетку с пятью пулями в барабане, Россия заглушит все украинские АЭСПолный текст интервью — Богдан Безпалько: Для России не фатальны ни французы подо Львовом, ни грань ядерной войны с США
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Эксперт: Запад в тупике, выход для него один — мировая война, Россия к тому времени проведет мобилизацию

05:05 27.10.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета САУ "Пион" группировки войск "Запад"
Работа артиллерийского расчета САУ Пион группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Не только НАТО нужно готовиться к войне с Россией в 2026, 2028 или 2030. Это вполне возможный сценарий, и России к нему надо готовиться. В том числе за счет СВО на Украине
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.
Он начал с того, что Запад заходит в тупик.
“Ему надо разрешить противоречия мирового масштаба. Желательно — мировой войной. Но поскольку мировая война обязательно станет ядерной, то ему нужно организовать ряд локальных конфликтов, где вопросы применения ядерного оружия будут не столь актуальными, но на которые можно все списать”, — описал свои мысли Безпалько.
По его словам, раньше Евросоюз считали "цветущим садом", где есть высокоразвитые технологии, промышленность, высочайшие социальные стандарты, справедливый независимый суд и даже низовая демократия.
“Все это исчезнет, если Европа превратится в один большой военный лагерь. Будет военное положение, заводы и мобилизация. Кто сейчас во Франции и Германии просто так хочет пойти в армию? Да никто. А вот введут мобилизацию, и людям придется идти в армию”, — продолжил Безпалько.
Поэтому западные лидеры и говорят о 2026–2030 году, добавил эксперт. Он считает, что Россия это учитывает, поэтому ее тоже ждет мобилизация.
“Страны других регионов в силу общего роста напряженности тоже будут переходить в мобилизационный режим. Ближний Восток, Юго-Восточная Азия, Средняя Азия. Поджечь можно везде”, — заключил Безпалько.
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Ранее в интервью изданию Украина.ру известный российский политолог Сергей Михеев заявил, что Запад может усыпить нашу бдительность, нанести удары, а потом де-факто их легализовать. По его словам, самое страшное состоит в том, что это не приведет к победе над Россией, но поставит мир на грань ядерной войны.
Подробнее об этом — Сергей Михеев: Пока США поставили на паузу ядерную войну из-за Украины, Россия успеет сделать важную вещь
Военный историк и журналист Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру рассказал, что эскалация украинского конфликта может вызвать ситуацию, когда люди даже по мобилизации будут готовы идти на фронт без особых переживаний.
Более подробно об этом — в интервью Евгений Норин: Если США сыграют в рулетку с пятью пулями в барабане, Россия заглушит все украинские АЭС
Полный текст интервью — Богдан Безпалько: Для России не фатальны ни французы подо Львовом, ни грань ядерной войны с США
 
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