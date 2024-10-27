https://ukraina.ru/20241027/1058376295.html

Эксперт: Запад в тупике, выход для него один — мировая война, Россия к тому времени проведет мобилизацию

Эксперт: Запад в тупике, выход для него один — мировая война, Россия к тому времени проведет мобилизацию - 27.10.2024 Украина.ру

Эксперт: Запад в тупике, выход для него один — мировая война, Россия к тому времени проведет мобилизацию

Не только НАТО нужно готовиться к войне с Россией в 2026, 2028 или 2030. Это вполне возможный сценарий, и России к нему надо готовиться. В том числе за счет СВО на Украине

2024-10-27T05:05

2024-10-27T05:05

2024-10-27T05:05

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.Он начал с того, что Запад заходит в тупик.По его словам, раньше Евросоюз считали "цветущим садом", где есть высокоразвитые технологии, промышленность, высочайшие социальные стандарты, справедливый независимый суд и даже низовая демократия.“Все это исчезнет, если Европа превратится в один большой военный лагерь. Будет военное положение, заводы и мобилизация. Кто сейчас во Франции и Германии просто так хочет пойти в армию? Да никто. А вот введут мобилизацию, и людям придется идти в армию”, — продолжил Безпалько.Поэтому западные лидеры и говорят о 2026–2030 году, добавил эксперт. Он считает, что Россия это учитывает, поэтому ее тоже ждет мобилизация.“Страны других регионов в силу общего роста напряженности тоже будут переходить в мобилизационный режим. Ближний Восток, Юго-Восточная Азия, Средняя Азия. Поджечь можно везде”, — заключил Безпалько.Ранее в интервью изданию Украина.ру известный российский политолог Сергей Михеев заявил, что Запад может усыпить нашу бдительность, нанести удары, а потом де-факто их легализовать. По его словам, самое страшное состоит в том, что это не приведет к победе над Россией, но поставит мир на грань ядерной войны.Подробнее об этом — Сергей Михеев: Пока США поставили на паузу ядерную войну из-за Украины, Россия успеет сделать важную вещьВоенный историк и журналист Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру рассказал, что эскалация украинского конфликта может вызвать ситуацию, когда люди даже по мобилизации будут готовы идти на фронт без особых переживаний.Более подробно об этом — в интервью Евгений Норин: Если США сыграют в рулетку с пятью пулями в барабане, Россия заглушит все украинские АЭСПолный текст интервью — Богдан Безпалько: Для России не фатальны ни французы подо Львовом, ни грань ядерной войны с США

https://ukraina.ru/20241025/1058346692.html

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новости, россия, запад, сша, нато, ес, детали