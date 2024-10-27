Эксперт: Запад в тупике, выход для него один — мировая война, Россия к тому времени проведет мобилизацию
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета САУ "Пион" группировки войск "Запад"
Не только НАТО нужно готовиться к войне с Россией в 2026, 2028 или 2030. Это вполне возможный сценарий, и России к нему надо готовиться. В том числе за счет СВО на Украине
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.
Он начал с того, что Запад заходит в тупик.
“Ему надо разрешить противоречия мирового масштаба. Желательно — мировой войной. Но поскольку мировая война обязательно станет ядерной, то ему нужно организовать ряд локальных конфликтов, где вопросы применения ядерного оружия будут не столь актуальными, но на которые можно все списать”, — описал свои мысли Безпалько.
По его словам, раньше Евросоюз считали "цветущим садом", где есть высокоразвитые технологии, промышленность, высочайшие социальные стандарты, справедливый независимый суд и даже низовая демократия.
Поэтому западные лидеры и говорят о 2026–2030 году, добавил эксперт. Он считает, что Россия это учитывает, поэтому ее тоже ждет мобилизация.
“Страны других регионов в силу общего роста напряженности тоже будут переходить в мобилизационный режим. Ближний Восток, Юго-Восточная Азия, Средняя Азия. Поджечь можно везде”, — заключил Безпалько.
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Более подробно об этом — в интервью Евгений Норин: Если США сыграют в рулетку с пятью пулями в барабане, Россия заглушит все украинские АЭС
Полный текст интервью — Богдан Безпалько: Для России не фатальны ни французы подо Львовом, ни грань ядерной войны с США