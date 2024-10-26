https://ukraina.ru/20241026/1058376498.html

Эксперт озвучил три сценария, которые могли бы перевернуть шахматную доску для России и всего мира

Эксперт озвучил три сценария, которые могли бы перевернуть шахматную доску для России и всего мира - 26.10.2024 Украина.ру

Эксперт озвучил три сценария, которые могли бы перевернуть шахматную доску для России и всего мира

Все сводится к одному: война России с НАТО — это сценарий ближайшего будущего. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько

2024-10-26T05:05

2024-10-26T05:05

2024-10-26T05:05

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По его словам, многие сценарии развития событий являются для России неблагоприятными, но ни один из них не является для нее фатальным, кроме ядерной войны.Подробный разбор каждого из сценариев Безпалько начал с возможного прямого ввода войск НАТО на Украину. Он считает, что в данный момент руководство Альянса и стран-членов не готовы к этому. Он может быть только демонстративным, когда подо Львовом разместят французский батальон, который кого-то будет обучать, уточнил эксперт.Далее он затронул конфликт на Дальнем Востоке. По мнению эксперта, он может развернутся вокруг Китая.“Туда могут быть втянуты обе Кореи, Филиппины и Вьетнам. И если там начнется большая война, то для России это станет большим облегчением, потому что упростятся отношения с Китаем (мы будем в одном лагере) и потому что все ресурсы Запада потекут туда”, — поделился мыслями Безпалько.В заключении своих слов эксперт заявил, что война с НАТО — это сценарий будущего.“Скажем, через несколько лет”, — добавил он.Ранее в интервью изданию Украина.ру известный российский политолог Сергей Михеев заявил, что Запад может усыпить нашу бдительность, нанести удары, а потом де-факто их легализовать. По его словам, самое страшное состоит в том, что это не приведет к победе над Россией, но поставит мир на грань ядерной войны.Подробнее об этом — Сергей Михеев: Пока США поставили на паузу ядерную войну из-за Украины, Россия успеет сделать важную вещьВ интервью изданию Украина.ру руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин заметил, что азиатско-тихоокеанский конфликт –– это лебединая песня для глобального мирового порядка, в котором доминирует Запад.Он считает, что все зависит от американской политики по отношению к тайваньскому вопросу, потому что Китай не хочет войны и старается оттянуть этот процесс. Ориентируется на мирное поглощение этой отколовшейся провинции в состав материкового государства так же, как это произошло с Гонконгом или с Макао, добавил эксперт."На Западе хватает горячих голов, которые считают, что лучше спровоцировать конфликт сейчас, чем ждать, пока Китай постепенно завоюет окончательное доминирование на мировой экономической площадке. И вдобавок ко всему приобретет абсолютное доминирование с точки зрения военного ресурса в Тихоокеанском регионе", –– описал Грозин.Более подробно об этом — в интервью Андрей Грозин: Казахстан сделал приятно Западу перед саммитом в Казани, но БРИКС не нужен троянский коньПолный текст интервью — Богдан Безпалько: Для России не фатальны ни французы подо Львовом, ни грань ядерной войны с США

https://ukraina.ru/20241025/1058372841.html

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новости, россия, запад, китай, снг, нато, детали