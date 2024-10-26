Эксперт озвучил три сценария, которые могли бы перевернуть шахматную доску для России и всего мира - 26.10.2024 Украина.ру
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Эксперт озвучил три сценария, которые могли бы перевернуть шахматную доску для России и всего мира
Эксперт озвучил три сценария, которые могли бы перевернуть шахматную доску для России и всего мира - 26.10.2024 Украина.ру
Эксперт озвучил три сценария, которые могли бы перевернуть шахматную доску для России и всего мира
Все сводится к одному: война России с НАТО — это сценарий ближайшего будущего. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько
2024-10-26T05:05
2024-10-26T05:05
новости
россия
запад
китай
снг
нато
детали
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По его словам, многие сценарии развития событий являются для России неблагоприятными, но ни один из них не является для нее фатальным, кроме ядерной войны.Подробный разбор каждого из сценариев Безпалько начал с возможного прямого ввода войск НАТО на Украину. Он считает, что в данный момент руководство Альянса и стран-членов не готовы к этому. Он может быть только демонстративным, когда подо Львовом разместят французский батальон, который кого-то будет обучать, уточнил эксперт.Далее он затронул конфликт на Дальнем Востоке. По мнению эксперта, он может развернутся вокруг Китая.“Туда могут быть втянуты обе Кореи, Филиппины и Вьетнам. И если там начнется большая война, то для России это станет большим облегчением, потому что упростятся отношения с Китаем (мы будем в одном лагере) и потому что все ресурсы Запада потекут туда”, — поделился мыслями Безпалько.В заключении своих слов эксперт заявил, что война с НАТО — это сценарий будущего.“Скажем, через несколько лет”, — добавил он.Ранее в интервью изданию Украина.ру известный российский политолог Сергей Михеев заявил, что Запад может усыпить нашу бдительность, нанести удары, а потом де-факто их легализовать. По его словам, самое страшное состоит в том, что это не приведет к победе над Россией, но поставит мир на грань ядерной войны.Подробнее об этом — Сергей Михеев: Пока США поставили на паузу ядерную войну из-за Украины, Россия успеет сделать важную вещьВ интервью изданию Украина.ру руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин заметил, что азиатско-тихоокеанский конфликт –– это лебединая песня для глобального мирового порядка, в котором доминирует Запад.Он считает, что все зависит от американской политики по отношению к тайваньскому вопросу, потому что Китай не хочет войны и старается оттянуть этот процесс. Ориентируется на мирное поглощение этой отколовшейся провинции в состав материкового государства так же, как это произошло с Гонконгом или с Макао, добавил эксперт."На Западе хватает горячих голов, которые считают, что лучше спровоцировать конфликт сейчас, чем ждать, пока Китай постепенно завоюет окончательное доминирование на мировой экономической площадке. И вдобавок ко всему приобретет абсолютное доминирование с точки зрения военного ресурса в Тихоокеанском регионе", –– описал Грозин.Более подробно об этом — в интервью Андрей Грозин: Казахстан сделал приятно Западу перед саммитом в Казани, но БРИКС не нужен троянский коньПолный текст интервью — Богдан Безпалько: Для России не фатальны ни французы подо Львовом, ни грань ядерной войны с США
https://ukraina.ru/20241025/1058372841.html
россия
запад
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новости, россия, запад, китай, снг, нато, детали
Новости, Россия, Запад, Китай, СНГ, НАТО, детали

Эксперт озвучил три сценария, которые могли бы перевернуть шахматную доску для России и всего мира

05:05 26.10.2024
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВС РФ обеспечили безопасное проведение ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
ВС РФ обеспечили безопасное проведение ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
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Все сводится к одному: война России с НАТО — это сценарий ближайшего будущего. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько
По его словам, многие сценарии развития событий являются для России неблагоприятными, но ни один из них не является для нее фатальным, кроме ядерной войны.
Подробный разбор каждого из сценариев Безпалько начал с возможного прямого ввода войск НАТО на Украину. Он считает, что в данный момент руководство Альянса и стран-членов не готовы к этому. Он может быть только демонстративным, когда подо Львовом разместят французский батальон, который кого-то будет обучать, уточнил эксперт.
“Грань ядерной войны? Для этого нужны большие усилия с обеих сторон. Мы не хотим взаимного ядерного уничтожения, но мы и сдаваться не хотим. А для Запада опасность получить ответный удар остается решаемой. Пока у России будет ядерный потенциал, этот сценарий маловероятен”, — продолжил Безпалько.
Далее он затронул конфликт на Дальнем Востоке. По мнению эксперта, он может развернутся вокруг Китая.
“Туда могут быть втянуты обе Кореи, Филиппины и Вьетнам. И если там начнется большая война, то для России это станет большим облегчением, потому что упростятся отношения с Китаем (мы будем в одном лагере) и потому что все ресурсы Запада потекут туда”, — поделился мыслями Безпалько.
В заключении своих слов эксперт заявил, что война с НАТО — это сценарий будущего.
“Скажем, через несколько лет”, — добавил он.
Вчера, 16:31
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Ранее в интервью изданию Украина.ру известный российский политолог Сергей Михеев заявил, что Запад может усыпить нашу бдительность, нанести удары, а потом де-факто их легализовать. По его словам, самое страшное состоит в том, что это не приведет к победе над Россией, но поставит мир на грань ядерной войны.
Подробнее об этом — Сергей Михеев: Пока США поставили на паузу ядерную войну из-за Украины, Россия успеет сделать важную вещь
В интервью изданию Украина.ру руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин заметил, что азиатско-тихоокеанский конфликт –– это лебединая песня для глобального мирового порядка, в котором доминирует Запад.
Он считает, что все зависит от американской политики по отношению к тайваньскому вопросу, потому что Китай не хочет войны и старается оттянуть этот процесс. Ориентируется на мирное поглощение этой отколовшейся провинции в состав материкового государства так же, как это произошло с Гонконгом или с Макао, добавил эксперт.
"На Западе хватает горячих голов, которые считают, что лучше спровоцировать конфликт сейчас, чем ждать, пока Китай постепенно завоюет окончательное доминирование на мировой экономической площадке. И вдобавок ко всему приобретет абсолютное доминирование с точки зрения военного ресурса в Тихоокеанском регионе", –– описал Грозин.
Более подробно об этом — в интервью Андрей Грозин: Казахстан сделал приятно Западу перед саммитом в Казани, но БРИКС не нужен троянский конь
Полный текст интервью — Богдан Безпалько: Для России не фатальны ни французы подо Львовом, ни грань ядерной войны с США
 
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