Украина не скрывает, что противодействовать тактике ВС РФ очень дорого — Рожин - 26.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241026/1058371505.html
Украина не скрывает, что противодействовать тактике ВС РФ очень дорого — Рожин
Украина не скрывает, что противодействовать тактике ВС РФ очень дорого — Рожин - 26.10.2024 Украина.ру
Украина не скрывает, что противодействовать тактике ВС РФ очень дорого — Рожин
У ВСУ растет число плохо подготовленных и немотивированных солдат, что позволяет ВС РФ и дальше искать слабину в украинской обороне
2024-10-26T07:00
2024-10-26T07:00
новости
россия
украина
франция
вооруженные силы украины
детали
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/15/1058247161_0:65:1278:784_1920x0_80_0_0_16c9ff81f4e8bd8bb0fd90f4ca0e7023.jpg
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин.Отвечая на вопрос, что нам нужно сделать, чтобы тактика вооруженных сил РФ взятия городов, когда они охватывают их с трех сторон и наносят удары по дорогам для снабжения оставалась эффективной, эксперт отметил, что украинские спикеры сами говорят, что усовершенствование тактики пехоты при взаимодействии с артиллерией и дронами позволяет ВС РФ добиваться больших успехов, чем ранее.По его словам, противодействие этой тактике стоит для противника очень дорого, потому что у него растет число плохо подготовленных и немотивированных солдат, что, опять же, позволяет ВС РФ дальше искать слабину в украинской обороне.“Хотя у врага есть еще кадровые бригады, которые могут упираться более серьезно, их на весь фронт не хватает. Наша задача – нащупывать слабые места и давить на них. На ряде участков у нас это хорошо получается”, — заметил Рожин.Полный текст интервью — Борис Рожин об оперативной обстановке на фронте, корейском факторе, предложениях министра обороны Франции
https://ukraina.ru/20241025/1058355079.html
россия
украина
франция
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/15/1058247161_75:0:1204:847_1920x0_80_0_0_56d097accd99b810d7d88d3e39bc7d77.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, франция, вооруженные силы украины, детали
Новости, Россия, Украина, Франция, Вооруженные силы Украины, детали

Украина не скрывает, что противодействовать тактике ВС РФ очень дорого — Рожин

07:00 26.10.2024
 
© 38-я отдельная бригада морской пехоты ВСУ 38-я отдельная бригада морской пехоты ВСУ
38-я отдельная бригада морской пехоты ВСУ
© 38-я отдельная бригада морской пехоты ВСУ
Читать в
У ВСУ растет число плохо подготовленных и немотивированных солдат, что позволяет ВС РФ и дальше искать слабину в украинской обороне
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин.
Отвечая на вопрос, что нам нужно сделать, чтобы тактика вооруженных сил РФ взятия городов, когда они охватывают их с трех сторон и наносят удары по дорогам для снабжения оставалась эффективной, эксперт отметил, что украинские спикеры сами говорят, что усовершенствование тактики пехоты при взаимодействии с артиллерией и дронами позволяет ВС РФ добиваться больших успехов, чем ранее.
“Мы это видим и по размерам занятых территорий. За август 2024 года мы освободили больше, чем за весь прошлый год. И это связано не только с поражениями противника, но и с повышением эффективности нашей авиации, БПЛА и пехоты”, — отметил Рожин.
По его словам, противодействие этой тактике стоит для противника очень дорого, потому что у него растет число плохо подготовленных и немотивированных солдат, что, опять же, позволяет ВС РФ дальше искать слабину в украинской обороне.
Оперативное командование ВСУ Запад
Вчера, 10:38
Киев потерял управление ВСУ на Курском направлении, но даже не знает об этом - ПутинУкраинское командование потеряло управление своими подразделениями в Курской области, ВСУ в окружении, но но даже не понимают этого. Об этом 25 октября в интервью журналистке Ольге Скабеевой для телеканала "Россия" сказал президент РФ Владимир Путин
“Хотя у врага есть еще кадровые бригады, которые могут упираться более серьезно, их на весь фронт не хватает. Наша задача – нащупывать слабые места и давить на них. На ряде участков у нас это хорошо получается”, — заметил Рожин.
Полный текст интервью — Борис Рожин об оперативной обстановке на фронте, корейском факторе, предложениях министра обороны Франции
 
НовостиРоссияУкраинаФранцияВооруженные силы Украиныдетали
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:38"Зелина тысяча" и проблемы на фронте. Главное на Украине на утро 26 октября
09:36Спецоперация на минувшей неделе. Прорезаем оборону противника и бьем по тылам
09:33В российском посольстве рассказали о ситуации в Тегеране после ракетной атаки Израиля
09:12Ростислав Ищенко: Если бы Россия только захотела отправить КНДР на СВО, Украина бы уже рыдала и плакала
09:02Продвигается по службе и дискредитирует ВСУ. Чем занимается лидер Радикальной партии Олег Ляшко
08:43"Кровавый стендап" Зеленского и что-то с Запорожьем. Украинские военные и эксперты - о ситуации на фронте
08:28“Украинская утка” или троллинг ВСУшников. Зверев про прибытие северокорейских добровольцев на СВО
08:27Михаил Павлив: Зеленский планирует выборы в 2025-м и готов бросить на фронт десятки тысяч молодых людей
08:01Народное собрание Западной Украины: как большевики легализовали результаты Освободительного похода
08:00Двойное дно от Запада: заморозка украинского конфликта — передышка ВСУ для подготовки нового витка войны
07:50Москва и Вашингтон солидарны: ядерного джина правительству Зеленского выдавать нельзя — Некрасов
07:40Эскалация украинского конфликта приведет Россию к мобилизации без особых переживаний — Норин
07:30России не нужны иностранцы, чтобы защищаться. Ким про новую "рекламную" кампанию Запада
07:20Зеленский запугивает Запад главными “страшилами”, чтобы втянуть его в Третью мировую войну — Селезнёв
07:00Украина не скрывает, что противодействовать тактике ВС РФ очень дорого — Рожин
06:50НАТО — неэффективный военный альянс, но Британия и Германия продолжают искать причину для его сохранения
06:40Пышные заявления Франции не стоят и евро, у Украины остаются прежние хозяева — эксперт
06:30Эксперт: Если оставить Афганистан без внимания, то он снова станет ареной борьбы
06:20Запад думал, что у СБУ все под контролем, но сейчас США столкнулись с новым вызовом из Киева — эксперт
06:10Ищенко обрисовал перспективы тех, кто всю жизнь прожил на Украине, а теперь — граждане России
Лента новостейМолния