https://ukraina.ru/20241026/1058371505.html
Украина не скрывает, что противодействовать тактике ВС РФ очень дорого — Рожин
Украина не скрывает, что противодействовать тактике ВС РФ очень дорого — Рожин - 26.10.2024 Украина.ру
Украина не скрывает, что противодействовать тактике ВС РФ очень дорого — Рожин
У ВСУ растет число плохо подготовленных и немотивированных солдат, что позволяет ВС РФ и дальше искать слабину в украинской обороне
2024-10-26T07:00
2024-10-26T07:00
2024-10-26T07:00
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин.Отвечая на вопрос, что нам нужно сделать, чтобы тактика вооруженных сил РФ взятия городов, когда они охватывают их с трех сторон и наносят удары по дорогам для снабжения оставалась эффективной, эксперт отметил, что украинские спикеры сами говорят, что усовершенствование тактики пехоты при взаимодействии с артиллерией и дронами позволяет ВС РФ добиваться больших успехов, чем ранее.По его словам, противодействие этой тактике стоит для противника очень дорого, потому что у него растет число плохо подготовленных и немотивированных солдат, что, опять же, позволяет ВС РФ дальше искать слабину в украинской обороне.“Хотя у врага есть еще кадровые бригады, которые могут упираться более серьезно, их на весь фронт не хватает. Наша задача – нащупывать слабые места и давить на них. На ряде участков у нас это хорошо получается”, — заметил Рожин.Полный текст интервью — Борис Рожин об оперативной обстановке на фронте, корейском факторе, предложениях министра обороны Франции
https://ukraina.ru/20241025/1058355079.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, франция, вооруженные силы украины, детали
Украина не скрывает, что противодействовать тактике ВС РФ очень дорого — Рожин
У ВСУ растет число плохо подготовленных и немотивированных солдат, что позволяет ВС РФ и дальше искать слабину в украинской обороне
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин.
Отвечая на вопрос, что нам нужно сделать, чтобы тактика вооруженных сил РФ взятия городов, когда они охватывают их с трех сторон и наносят удары по дорогам для снабжения оставалась эффективной, эксперт отметил, что украинские спикеры сами говорят, что усовершенствование тактики пехоты при взаимодействии с артиллерией и дронами позволяет ВС РФ добиваться больших успехов, чем ранее.
“Мы это видим и по размерам занятых территорий. За август 2024 года мы освободили больше, чем за весь прошлый год. И это связано не только с поражениями противника, но и с повышением эффективности нашей авиации, БПЛА и пехоты”, — отметил Рожин.
По его словам, противодействие этой тактике стоит для противника очень дорого, потому что у него растет число плохо подготовленных и немотивированных солдат, что, опять же, позволяет ВС РФ дальше искать слабину в украинской обороне.
“Хотя у врага есть еще кадровые бригады, которые могут упираться более серьезно, их на весь фронт не хватает. Наша задача – нащупывать слабые места и давить на них. На ряде участков у нас это хорошо получается”, — заметил Рожин.