https://ukraina.ru/20241026/1058382378.html

Спецоперация на минувшей неделе. Прорезаем оборону противника и бьем по тылам

Спецоперация на минувшей неделе. Прорезаем оборону противника и бьем по тылам - 26.10.2024 Украина.ру

Спецоперация на минувшей неделе. Прорезаем оборону противника и бьем по тылам

В зоне проведения СВО четко обозначились несколько направлений, где российская армия активно продвигается, нащупывая уязвимые участки обороны противника. К ним относятся Харьковское, Курское, Донбасское направления и ряд других.

2024-10-26T09:36

2024-10-26T09:36

2024-10-26T09:36

россия

киев

курахово

владимир зеленский

владимир путин

владимир рогов

вооруженные силы украины

гбр

брикс

т-90м "прорыв"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/04/1057898215_0:0:1287:724_1920x0_80_0_0_a6a7749e33bf3787012d3aef1f17f953.jpg

Причем, в данном случае не стал бы отдавать какому-либо из них пальму "первенства" по значимости. Все они, безусловно, играют огромную роль в замыслах и практическом выполнении стоящих боевых задач. Получается, что мы давим по всему фронту, распыляя силы противника. Например, на севере зоны СВО ВСУ сейчас активно минируют территорию возле Волчанска и Липцев. Также украинские солдаты копают препятствия, выставляют заграждения. Российская армия в ответ беспокоит противника огнем и продолжает атаки. Сейчас враг частично оттянулся к реке Оскол, но его положение от этого лучше не стало — армия РФ бьёт по ВСУ артиллерией и ФАБами.Город Волчанск в Харьковской области находится всего в 10 км от российской границы. Армия РФ давно контролирует часть этого населенного пункта и занимает ключевые позиции, в том числе здание горбольницы. Ну а армейское руководство Украины, несмотря на свои неудачи в обороне этого города, продолжает кидать в Волчанск новые резервы — как спецназ, так и мобилизованных. А ещё перебрасывает в город часть западной техники. Но ресурсов все равно не хватает, вот и приходится ВСУ лишь огрызаться и ставить минные поля.Судя по наращиванию усилий со стороны нашей армии, Волчанск продержится недолго, как и Купянск, где российские войска продолжают перерезать основные пути снабжения противника. Охват Купянска идёт уже по классической схеме. ВС РФ охватывают город с флангов. Однако в боях за Купянск есть одно отличие — воспользовавшись слабиной ВСУ на этом направлении, российские штурмовые группы разрезают гарнизон противника фактически пополам, заодно "откусывая" позиции ВСУ по краям.Очевидно, что неприступные "фортеции", которыми считались как Купянск, так и Волчанск, скоро "положат зубы на полку". Украинские солдаты не верят в возможность удержать эти города, да они и сами не хотят находиться на опасных участках фронта. Об этом бойцы уже говорят совершенно открыто.Оперативно-тактический успех российской армии на угледарском участке (Южнодонбасском направлении) продолжает развиваться. Сейчас здесь идут бои в направлении Богоявленки, идёт продвижение ВС РФ к югу от Катериновки. Это направление открывает прямой путь в Курахово с юго-востока. Курахово — небольшой, но крайне важный город для дальнейшего развития наступления наших частей и подразделений.При этом ВС РФ применяют довольно новую, но уже ставшую традиционной тактику наступления — обход населенных пунктов с флангов. Это вынуждает ВСУ покидать свои позиции, чтобы не попасть в окружение. Сказывается и отсутствие резервов у украинской армии. ВСУ на этом направлении предпочитают отступать, оставляя населенные пункты один за другим.Мы движемся вперёд, выдавливаем противника, освобождение Курахово не за горами. Это будет очередная важная победа в полном освобождении Донецкой Народной Республики. Успех очевиден, но, как мне кажется, не стоит торопить события, они развиваются планомерно, без особой спешки. Это связано с желанием не допустить большого количества потерь. Наши войска уже зашли в поселок Горняк, да и в самом Курахове прощупали окраины города. После освобождения Максимилиановки ВС РФ расширили зону контроля на этом направлении. Можно не сомневаться, что ВСУ просто убегут из Курахова из-за угрозы полного окружения.Отмечу, противник просто так не сдается и пытается цепляться за ключевые позиции. ВСУ отчаянно сопротивляются в Горняке, хотя город большей частью уже находится под контролем российских войск. Не спасет националистов такая тактика, будет всё по примеру Угледара. Тогда 72-я бригада предпочла бежать с поля боя после того, как ВС РФ прорвали фланги.В ситуации с Курахово противник не представляет, с какой стороны ждать решающего наступления. Оно может быть с трёх сторон, и ВСУ не в состоянии определить, откуда будет произведен штурм, поэтому Киев пытается периодически контратаковать, чтобы прощупать российские силы. Получается это у них достаточно слабо и кроме крупных потерь ни к какому результату не приводит. Ещё месяц-другой, и им придется ретироваться, чтобы не оказаться в ловушке.Часов Яр в последнее время в сводках появляется реже, чем другие направления в зоне СВО. Тем не менее, подразделения "Южной" группировки войск здесь заняли более выгодные рубежи и наносят поражение формированиям ВСУ. Продвижение армии РФ южнее Часова Яра заставило противника, обороняющего город, покинуть свои позиции в микрорайонах Новый и Октябрьский.На сегодняшний день интенсивные бои идут уже в восточной части Часова Яра, а российская армия достигает некоторых тактических успехов. Одновременно ВС РФ, продвинувшись на флангах города, закрепляют здесь свои позиции. Всё правильно, такая тактика "клещей" с последующим созданием "котла" уже не раз показывала свою эффективность при освобождении других населенных пунктов.Опять же противник несет серьёзные потери в живой силе и технике, что при отсутствии резервов выматывает его силы, в том числе и моральные. Украинские военные уже не хотят удерживать Часов Яр, понимая, что его часы скоро тикать перестанут и надо "тикать", то есть бежать. ВСУ уже оставили несколько микрорайонов южнее города, а с продвижением российских войск на восточном фланге и возросшей напряженностью на поле боя готовы сбежать и отсюда. Одновременно уничтожаются логистические узлы, чтобы лишить обороняющихся подкрепления, боеприпасов и продовольствия. Накануне российская авиация нанесла мощные удары по пунктам временной дислокации ВСУ в Константиновке и Алексеево-Дружевке.Часов Яр не случайно называют „пуп Донбасса “— город находится на возвышенности, позволяющей обстреливать всю округу из артиллерии на многие километры. Взять эту „фортецию “нахрапом сложно, да и не нужно, а вот окружение и полное лишение резервов позволит привести часовоярский гарнизон если не к капитуляции, то к бегству точно. При этом Киев продолжает требовать держать оборону, и, как это водится у преступного режима Зеленского, до последнего украинца.Кстати, ранее в украинском генштабе, оценивая масштаб российского наступления, предсказывали, что оборона Часова Яра продержится максимум до октября. Если генералы ВСУ и ошиблись с прогнозом, то незначительно. Всё зависит от российского военного командования и увеличения интенсивности боевых действий. И, похоже, стрелки "часиков" для украинской армии начнут двигаться в обратную сторону.В Курской области 2000 украинских военных блокированы, российская армия приступила к ликвидации этой группировки, - сообщил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам ХVI саммита БРИКС.Как отмечают авторитетные военные эксперты, речь идёт о так называемом "Погребском котле" c "горловиной" в н.п. Кругленькое. Полукотёл площадью порядка 35 кв. км сформирован на 15-километровом отрезке "урочище Ольговская Роща - н.п. Марьевка" в 23 км севернее Суджи. Формирования ВСУ, задействуя ротно-тактические бронегруппы под Новоивановкой, пытаются деблокировать оказавшуюся в котле 2000-чную группировку, но все основные магистрали, а также грунтовая дорога западнее Крученого леса пребывают под огневым контролем расчётов FPV-дронов группировки войск "Север", а также основных боевых танков Т-72Б3М и Т-90М.Разрозненные группы пехоты противника пешим ходом и на пикапах пытаются ретироваться через лесопосадки в ночное время суток (карта №2), но попадают под удары ракетами Х-БПЛА, запускаемыми с подвесок БПЛА "Иноходец-РУ". Дарьевка взята под полный контроль российской армии: сформирован плацдарм на восточном берегу р. Снагость.Российские войска пресекли попытку украинской армии прорваться через границу в направлении поселка Новый Путь в Курской области, сообщило Минобороны. В результате ВСУ потеряли около 15 человек убитыми и ранеными, две бронемашины. Группировка "Север" в ходе наступательных действий поразила формирования девяти украинских бригад в районах Дарьина, Зеленого Шляха, Нижнего Клина, Новоивановки и Плехова. Кроме того, отражены пять контратак противника в направлении Александрии, Новоивановки и Плехова. Украинская сторона потеряла до 30 человек убитыми и ранеными, танк, две бронемашины и автомобиль. Три военнослужащих ВСУ сдались в плен.Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли свыше 26 550 военнослужащих, 177 танков, 93 боевые машины пехоты, 105 БТР, 1003 бронемашины, 686 автомобилей, 229 артиллерийских орудий, 38 РСЗО, в том числе девять HIMARS и шесть MLRS, девять ЗРК, пять транспортно-заряжающих машин, 57 станций РЭБ, 11 РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.Минувшая неделя обернулась для Украины очередной серией ударов — в небе опять господствовали российские "Герани", которые курсируют в поиске целей. Часть из них подсказывают пророссийские подпольщики, которые хорошо ориентируются на своей территории и знают места расположения ВСУ и их складов. Были задействованы и ракеты оперативно-тактического комплекса "Искандер-М".В частности, "Искандер" уничтожил штаб государственного бюро расследований (ГБР) Украины в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. В результате точного попадания в здание этого учреждения, замаскированного на улице Оранжерейной, как минимум 15 сотрудников погибли, их тела выложили на тротуар в ожидании приезда карет скорой помощи. Ещё более десятка человек получили ранения различной степени тяжести. Также сгорели десятки автомобилей, принадлежащих ГБР.Несмотря на довольно "мирное" название, ГБР не такая уж простая организация в структуре безопасности Украины. Штаб бюро был тайно размещен в здании, которое ранее использовалось налоговой инспекцией, и его локация была засекречена. Дело в том, что структура ГБР подконтрольна напрямую американским спецслужбам и координировала в Запорожье действия ВСУ, службы безопасности Украины, прокуратуры и местной оккупационной власти.Удары с последующими взрывами и очагами пожаров были и в Харькове. ВСУ перебрасывает сюда дополнительные резервы, личный состав, в том числе наемников, а также боевую технику. В Киеве всерьез опасаются, что, освободив в скором времени Купянск, из которого принудительно эвакуировали гражданских, российская армия продвинется на Харьковском направлении.Цель ударов заключается и в уничтожении тех резервов ВСУ, которые могут быть использованы в диверсиях в Белгородской области, до нее рукой подать. Провокации со стороны украинских военных здесь не редкость и, как мы знаем, киевский режим спит и видит, как бы вновь не предпринять попытку вторжения на Белгородщину. Опять и обстрелы российской территории идут именно со стороны Харькова. Чем больше сил врага уничтожим, тем меньше у него будет желания атаковать Россию.В Ивано-Франковской области тоже изрядно громыхало, целью ударов, скорее всего, был военный аэродром. Его ВСУ пытается использовать для применения американских истребителей F-16. Этот аэродром, который находится вблизи от польской границы, является и неким хабом для переброски западных вооружений.Российская армия продолжает уничтожать резервы ВСУ и на территории Сумской области, там, где базируются боевики, которых Киев настойчиво продолжает посылать в Курскую область. Один из пунктов временного базирования националистов был обнаружен в районе села Стариково. Он был точно накрыт российскими ударами с воздуха. Попадания пришлись и по складу боеприпасов противника, который загорелся и там сдетонировали боеприпасы.А вот в Краматорске, который пока контролируется киевским режимом, на воздух взлетел автомобиль Mercedes-Benz ML, принадлежавший начальнику боевой подготовки 5-й штурмовой бригады ВСУ. Российские ракеты оказались не при чем, взрывное устройство было заложено неизвестными, вероятно, пророссийскими подпольщиками.И еще об одном, весьма примечательном факте. Огромные потери украинской армии в ходе спецоперации — это и огромное количество вдов на Украине. Зачастую, потеряв кормильца и не имея возможности банально прокормить семью, они идут в военкомат, записываются в подразделения теробороны. И это даже не желание мстить, а банальный способ выживания, заработать какие-то деньги.В украинской армии есть и убежденные, которые ещё до начала спецоперации всякими путями пытались попасть в состав национальных формирований. Воевали будто за идею, а на самом деле больше какие-то свои личные интересы преследовали. Непосредственно в окопах, на передовой, женщин, к примеру, было вначале немного, и использовали их, помимо других функций, как идеологическую пропаганду. И „фурий ВСУ “сейчас в целом стало гораздо больше, в том числе на передовой. Возможно, что украинская армия станет активно использовать в боевых действиях именно вдов погибших, которые готовы на всё, чтобы обеспечить свое благополучие.О том, что говорят и думают украинские эксперты и военные о ситуации на фронте - в статье Дмитрия Ковалевича ""Кровавый стендап" Зеленского и что-то с Запорожьем. Украинские военные и эксперты - о ситуации на фронте"

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

россия

киев

курахово

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

россия, киев, курахово, владимир зеленский, владимир путин, владимир рогов, вооруженные силы украины, гбр, брикс, т-90м "прорыв", f-16, mercedes f015, эксклюзив, спецоперация, сво