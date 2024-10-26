В Грузии стартовали парламентские выборы
11:12 26.10.2024 (обновлено: 11:18 26.10.2024)
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По всей территории Грузии в 8:00 (7:00 мск) открылись избирательные участки для голосования на парламентских выборах, об этом сообщил корреспондент РИА Новости
Сообщается, что в голосовании уже приняли участие президент Саломе Зурабишвили, премьер-министр Ираклий Кобахидзе и спикер парламента Шалва Папуашвили.
По данным ЦИК, в парламентских выборах принимают участие 3 508 294 гражданина Грузии, из которых 3 113 747 избирателей будут голосовать с применением электронных технологий. По всей стране и за рубежом будут работать 3111 избирательных участков, из которых 67 участков — в 42 странах по всему миру.
Как сообщила во время брифинга пресс-спикер ЦИК Грузии Натия Иоселиани, все участки открыты, голосование проходит в спокойном режиме.
"Были небольшие технические неисправности на нескольких участках, но мы проявили моментальное реагирование <...>, следовательно, процесс проходит в спокойной обстановке. <…> На данный момент все участки принимают избирателей", — сказала она.
Иоселиани также сообщила, что явка на парламентских выборах к 10.00 местного времени (9.00 мск) составила 9,27%.
Основные конкуренты на выборах — правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение умеренных отношений с Россией, и конгломерат грузинской оппозиции, существующей за счет западных грантов.
Выборы в Грузии проводятся по пропорциональной системе. Для прохождения в парламент партии должны преодолеть пятипроцентный барьер. Объединение, занявшее первое место, получит возможность представить кандидата в премьер-министры.
Для утверждения главы правительства и состава кабинета нужна поддержка 76 депутатов из 150. Если четыре основные оппозиционные партии суммарно наберут более 50% голосов избирателей, они смогут повлиять на формирование правительства.
Голосование продлится до 20:00 по местному времени.
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