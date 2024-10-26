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В Грузии стартовали парламентские выборы

В Грузии стартовали парламентские выборы - 26.10.2024 Украина.ру

В Грузии стартовали парламентские выборы

По всей территории Грузии в 8:00 (7:00 мск) открылись избирательные участки для голосования на парламентских выборах, об этом сообщил корреспондент РИА Новости

2024-10-26T11:12

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2024-10-26T11:18

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Сообщается, что в голосовании уже приняли участие президент Саломе Зурабишвили, премьер-министр Ираклий Кобахидзе и спикер парламента Шалва Папуашвили.По данным ЦИК, в парламентских выборах принимают участие 3 508 294 гражданина Грузии, из которых 3 113 747 избирателей будут голосовать с применением электронных технологий. По всей стране и за рубежом будут работать 3111 избирательных участков, из которых 67 участков — в 42 странах по всему миру.Как сообщила во время брифинга пресс-спикер ЦИК Грузии Натия Иоселиани, все участки открыты, голосование проходит в спокойном режиме.Иоселиани также сообщила, что явка на парламентских выборах к 10.00 местного времени (9.00 мск) составила 9,27%.Основные конкуренты на выборах — правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение умеренных отношений с Россией, и конгломерат грузинской оппозиции, существующей за счет западных грантов.Выборы в Грузии проводятся по пропорциональной системе. Для прохождения в парламент партии должны преодолеть пятипроцентный барьер. Объединение, занявшее первое место, получит возможность представить кандидата в премьер-министры. Для утверждения главы правительства и состава кабинета нужна поддержка 76 депутатов из 150. Если четыре основные оппозиционные партии суммарно наберут более 50% голосов избирателей, они смогут повлиять на формирование правительства.Голосование продлится до 20:00 по местному времени.Подробно о выборах в Грузии и Молдавии — в статье Елены Мурзиной: Две оплеухи Евросоюзу. "Ледяной душ" в Молдавии и рекомендация Грузии: "Уходите в партизаны" на сайте Украина.ру

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новости, выборы, грузия, молдавия, россия, саломе зурабишвили, цик, парламентские выборы, парламент, депутат, партия, оппозиция