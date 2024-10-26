https://ukraina.ru/20241026/1058383704.html

Дымовая завеса "мирных планов"

Дымовая завеса "мирных планов" - 26.10.2024 Украина.ру

Дымовая завеса "мирных планов"

России, как государству, и её руководителям, как личностям, война была не нужна. Никакая. Ни глобальная конфронтация с США, ни спецоперация на Украине. Все кратко- и среднесрочные задачи России, все её государственные интересы, интересы её элит и её народа обеспечивались не только эффективнее, но, возможно, и быстрее в ходе мирного процесса.

2024-10-26T10:20

2024-10-26T10:20

2024-10-26T10:26

россия

сша

украина

владимир зеленский

степан бандера

нато

вооруженные силы украины

мнения

ростислав ищенко

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Как я неоднократно писал, мы всухую переигрывали США и их союзников экономически и политически, любые силовые эксцессы нам только мешали в решении своих проблем, отвлекая ресурсы и внося в развитие политической ситуации элемент неопределённости. Военный кризис всегда проще начать, чем завершить и никто, никогда не знает заранее когда, как и, главное, чем он закончится.Именно поэтому американцы нам и навязали военный кризис. Российское руководство проявило воистину выдающийся профессионализм, уклоняясь от данного кризиса значительно дольше чем Российская империя в 1914 году и чем Советский Союз в 1939-1941 годах. Обе мировые войны ХХ века нам тоже были не нужны, но участвовать в них пришлось. Потому, что если кто-то хочет воевать с тобой, твоё нежелание воевать мало, что значит – приходится защищаться.Надо признать, что в части военной провокации США достигли значительного успеха, вынудив Россию воевать, по сути с самой собой: на своей исторической территории, с ad hoc выписанным из русских и заявленным в качестве украинцев населением. Тем не менее решить свою проблему задействованием исключительно исторически русского ресурса США не смогли.Вряд ли в ближайшие годы мы узнаем все секреты, связанные с работой финансово-экономического блока российского правительства, но, думаю, что политики и экономисты будущего внимательно изучат и опишут серию операций, при помощи которых Россия смогла развернуть выглядевшую абсолютно проигрышной ситуацию в свою пользу, заставив США в бешенном темпе расходовать ресурс свой и своих союзников, только ради того, чтобы формально длить противостояние, не признавая поражение в украинской кампании, которая была начата ими в 2000-м году операцией "Украина без Кучмы" и окончательно проиграна 18 марта 2014 года, с возвращением Крыма и Севастополя в состав России.Всё, что было после марта 2014 года – бессмысленная трата Америкой своих и союзных ресурсов, в бесплодной надежде переломить развитие событий в свою пользу.Но в начале 2024 года обстановка изменилась сущностно, при том, что формально никаких изменений не произошло. Разве что США и их союзники стали постоянно говорить о мире, предлагая всё новые и новые "мирные планы", ничем не отличающиеся друг от друга и равно неприемлемые для России.Сложилась внешне парадоксальная ситуация: объявивший войну на истощение России Запад постоянно предлагает мир, Россия, которой мир формально выгоден, на предложения Запада практически не реагирует, а Украина, для которой любой мир – спасение, громогласно отвергает все предложения Запада и заявляет о своём намерении воевать "до победы", параллельно признавая, что коллапс фронта и государственности может произойти в любой момент, Киев полностью утратил даже тот, минимальный, контроль над событиями, который пытался осуществлять.Парадоксальность, однако, лишь кажущаяся. Россия отвергает (или игнорирует) "мирные" предложения Запада, так как по сути они являются предложением о перемирии, то есть о прекращении огня на текущей линии соприкосновения на неопределённый период, без удовлетворения российских требований, связанных с обеспечением собственной безопасности, как военно-политической, так и финансово-экономической.Фактически США хотят временно остановить боевые действия на "горячем" фронте, на котором они полостью проиграли Украину, чтобы сосредоточить все доступные им ресурсы на фронте финансово-экономическом. При этом предполагается, что российские ресурсы будут связаны не только освоением новых территорий, но и необходимостью компенсировать военное давление НАТО на границы России и на демаркационную линию на Украине, что позволит Америке восстановить ресурсную базу и, в подходящий момент, вернуться к политике с позиции силы, спровоцировав очередной военный конфликт очередного своего союзника с Россией.Украинское руководство, как верный холоп США, играет в этой пьесе свою роль. Его "упрямство" призвано повысить "цену" "посреднических усилий" США и убедить Россию в том, что "военное решение украинского кризиса невозможно", хоть как раз военное его решение куда проще политического.Понятно, что за год выдвижения "мирных инициатив" США давно убедились, что Россия не пойдёт на подписание перемирия. Тем не менее на конструктивные переговоры о компромиссном (с учётом интересов всех участников процесса) мире они не просто не согласны, но, вместе со своими украинскими союзниками, делают всё, чтобы вынудить Россию добить Украину.Поскольку потери ВСУ в единицу времени быстро растут, на поверхности лежит первый бонус, который американцы пытаются получить за счёт бессмысленного затягивания украинской бойни. Чем больше погибнет граждан Украины, тем убедительнее будет выглядеть теория "отчаянной борьбы за независимость", тем больше останется вдов и сирот, большинство из которых до конца жизни будут винить Россию в смерти близких (по крайней мере США на это рассчитывают).В целом такое развитие событий несколько затруднит и замедлит реставрацию Русского мира в его нормальных (имперских) границах, включающих Восточную Европу, как опекаемую территорию, но не отменит негативный для США итог противостояния. А они желают, как было сказано выше, переломить негативный для себя ход событий.Поэтому гораздо важнее перспективные планы США ориентированные на противостояние России. Вашингтон, по итогам завершающейся украинской кампании, вынужден смириться с тем, что совсем ещё недавно единый глобализированный Pax Americana раскололся на американскую и антиамериканскую часть – это результат их собственных усилий. Неприятной неожиданностью для них стало то, что антиамериканская часть по объёмам оказалась сопоставима с американской, а Россию, Китай, Иран и прочих enfant terrible мировой политики не удалось изолировать и передушить поодиночке.Вот эту-то свою недоработку американцы и пытаются исправить при помощи "сражающейся до конца" Украины. В последние месяцы основные усилия американской дипломатии брошены на то, чтобы перетянуть на свою сторону неопределившиеся страны (сохранившие нормальные отношения с обоими противостоящими лагерями), а также добиться фактического нейтралитета от тех, кто склонен поддержать Россию и Китай.Америка готовится к длительному, по образцу Холодной войны (только с большим количеством "горячих" элементов), противостоянию. Экономический блицкриг против России не удался, ядерный шантаж пока тоже не сработал, США с удивлением поняли, что Москва таки готова обменятся ударами и посмотреть кто выживет. Для длительного противостояния необходимо иметь много (больше, чем у противника) ресурсов, а значит необходимо заручиться поддержкой как можно большего количества союзников.Теперь в Вашингтоне (при том что партия блицкрига любой ценой ещё формально удерживает командные высоты) набирает силу партия игры в долгую – глобального стратегического позиционного противостояния, с отдельными военными вспышками, когда появляется возможность сменить в свою пользу власть в какой-либо стране или возникает необходимость не допустить смены власти у своего союзника, чтобы не потерять оного. Америка пытается занять лучшую стартовую позицию, для чего ей надо привлечь в свой лагерь большую часть стратегически важных (экономически и географически) государств. Или, как минимум, не дать им однозначно перейти на сторону России и Китая."Сражающаяся Украина" нужна США для выигрыша времени на работу с колеблющимися странами, а также в пропагандистских целях: американские и европейские СМИ умеют убедительно рассказывать о гигантских жертвах, приносимых украинским народом "на алтарь независимости", по всему миру у них есть несколько миллионов "украинских беженцев", готовых за пособие и социальное жильё подтвердить любые измышления американской пропаганды. Кадры клумб с флажками в Киеве и украинских кладбищ не случайно так активно распространяются по сети. Эти ролики не на россиян рассчитаны, это – "доказательство геноцида" - краеугольный камень американской пропаганды, направленной на неопределившихся.Для последнего акта "украинской трагедии" у них в запасе есть ещё и "героическая гибель" Зеленского. Каску и бронежилет он носить уже научился, осталось дать автомат в руки, пустить пулю в голову и вот вам "украинский Сальвадор Альенде", погибший на ступенях своей резиденции или, с поправкой на православную традицию, "украинский Константин XI Палеолог", павший на улицах своей разрушенной столицы.Православие в Константинополе началось с Константина и закончилось Константином, а в Киеве началось Владимиром и закончилось Владимиром – при минимальном усердии задёшево получается красивая легенда и для украинской диаспоры, и для славянско-православных народов, и для неопределившихся стран. Кто там уже через пару лет вспомнит как оно там точно было и кому будет надо доискиваться правды?Американцы не только в Голливуде любят ставить исторические мелодрамы. Носили бывшие русские, обозвавшие себя украинцами цветы к памятнику Бандере, понесут и к памятнику Зеленскому. Главное найти где поставить – в Польше, например, или в Германии.Сам же Зеленский хочет выжить, а жизнь ему гарантирована только пока Украина воюет. Ресурсов для войны у него осталось совсем немного. Главный ресурс – украинцы, своей кровью выигрывающие время Зеленскому пожить, а США подсобрать союзников для завершающей схватки с Россией, схватки, которая может по времени растянутся настолько, что ещё конец её не будет виден, а все уже забудут, что когда-то существовала Украина и что формально всё началось с неё.Зеленский на Украине копирует не Наполеона, не Гитлера, он копирует то, что видит перед собой непосредственно – позицию США в отношении американских союзников. Украинцы должны гибнуть, чтобы Зеленский жил дольше и умер последним из граждан Украины, а союзники США должны гибнуть, чтобы продлить существование США и дать им шанс умереть последними среди государств планеты.В союзники США записываются так же добровольно, как избирали Зеленского и также злобно и насмешливо отругиваются от тех, кто пытается предупредить, что будет хуже, что для того чтобы стало лучше, надо не на кого-то надеяться, а самим а поте лица работать.Пока находятся те, кто готов лить кровь вместо американцев, США не остановятся, они традиционно сморят на войну не как на трагедию, а как на инвестицию, которая в конце должна принести прибыль. Если украинской крови для закрытия позиции не хватило, значит надо найти следующих, но пока длится поиск надо спрятать собственную слабость за завесой мирных планов.О том, как развивается противостояние США и России в других сферах - в статье Ростислава Ищенко "Остаться должен один. Конец и новое начало планетарной экономики"

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

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сша

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Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_03e0e006e36ab9622ca9cc2eea8a5b07.jpg.webp

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россия, сша, украина, владимир зеленский, степан бандера, нато, вооруженные силы украины, мнения, ростислав ищенко