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Кража без взлома в особо крупном размере. О выделении Украине кредита в счёт российских резервов

Кража без взлома в особо крупном размере. О выделении Украине кредита в счёт российских резервов - 26.10.2024 Украина.ру

Кража без взлома в особо крупном размере. О выделении Украине кредита в счёт российских резервов

Совет ЕС поддержал выделение Украине кредита в размере 35 млрд евро со сроком погашения до 45 лет за счёт инвестирования доходов от замороженных российских золотовалютных резервов.

2024-10-26T11:17

2024-10-26T11:17

2024-10-26T11:17

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Решение уже одобрено Европарламентом и летом 2024 года было согласовано на уровне правительств стран G7. Всего партнёры Украины хотят выделить ей 45 млрд евро финансирования, чтобы закрыть финансовые потребности киевской власти на ближайшие несколько лет.Минфин России в лице Антона Силуанова анонсировал симметричный ответ на использование Западом доходов от российских суверенных активов. Сюжет с заморозкой, а теперь и использованием доходов российских ЗВР, не нов и тянется с 2022 года. Однако новый виток истории с переходом сторон к практическим действиям является хорошим поводом, чтобы вспомнить всю историю.От ареста до покушения на конфискацию два годаВ марте 2022 года евробюрократы сообщили о заморозке российских ЗВР на сумму около 316 млрд долларов, что составляло около 51,6% от всех ЗВР России. Позднее к этим деньгам стали добавлять средства угодивших в санкционные списки бизнесменов из России. 210 млрд суверенных (государственных) активов находятся в Европе, из них 190 млрд в бельгийской клиринговой системе Euroclear. Небольшая часть средств числится в люксембургском депозитарии Clearstream. В США находится около 5 млрд долларов российских активов. Где оставшиеся деньги — не ясно, однако западные СМИ в 2022 году писали, что России удалось вывести часть своих денег, но какую именно часть по-прежнему непонятно.В 2022 и 2023 годах никаких практических действий по использованию российских денег для финансирования киевской власти Запад не предпринимал. Тему лишь активно обсуждали политики и журналисты, а юристы искали способ, как использовать российские деньги, чтобы нарушение Западом норм международного права не было совсем уж вопиющим.По мере затягивания конфликта и обретения им черт безнадёжного для Украины, рос соблазн использовать российские деньги для финансирования киевской власти, переведя войну с Россией в режим самоокупаемости. Такой подход позволяет как снизить уровень общественного недовольства из-за усталости в ЕС от поддержки Украины, так и на время позабыть о необходимости согласования траншей Украине странами-членами ЕС, у ряда из которых особая позиция по конфликту.К началу весны 2024 года проблематика практического использования российских ЗВР обрела практическое измерение. Тем более, что стало очевидно, что российские ЗВР приносят живые деньги: за 9 месяцев 2023 года Euroclear заработал 3 млрд долларов или около 4 млрд долларов за год.Конфискация по беспределу17 апреля 2024 года Конгресс США принял в первом чтении законопроект H.R.8038, известный в русскоязычном пространстве как "Принуждение к миру через силу". В нём США создали правовой механизм по конфискации российских суверенных активов для их последующей передачи Украине. Предполагалось, что не позднее чем через 90 дней после принятия H.R.8038 президент США должен подать запросы в различные органы США об установлении точной суммы и мест хранения российских активов. Ещё через 90 дней президент должен был уведомить Конгресс о российских суверенных активах в юрисдикции США продолжать присылать такие отчёты на протяжении 3 лет. А через 30 дней после подачи такого уведомления у президента США должно появиться право, но не обязанность конфисковать активы и передать их в Фонд поддержки Украины. В тексте законопроекта несколько раз акцентировалось внимание на необходимости координировать действия с союзниками Украины, которые должны самостоятельно принимать решения о конфискации российских активов в своей юрисдикции. Планировалось, что распоряжаться деньгами будут Госсекретарь США и агентство USAID, которые должны создать для этого организационно-штатные структуры и отчитываться о расходовании средств.Президент Путин в качестве ответной меры своим указом разрешил российским судам использовать американское имущество для компенсации ущерба от изъятия российских активов в США. Вот только конфисковывать пока ничего не пришлось — законопроект H.R.8038 стены Конгресса так и не покинул — его не приняли, бросив просто потому, что он не сработал как инструмент давления Вашингтона на Евросоюз.Конфискация с соблюдением правил приличияЕС давлению США не поддался и заниматься конфискацией российских ЗВР не стал. Вместо этого 23 мая Совет ЕС утвердил механизм передачи части доходов от заблокированных российских активов в пользу Украины. В соответствии с ним центральные депозитарии, которые хранят российские суверенные активы на сумму более 1 млн долларов, должны будут перечислять не менее 89,7% годовой чистой прибыли от управления этими активами на нужды Украины (траншами два раза в год). Первую выплату в размере порядка 1,6 млрд евро Киеву уже передали (впрочем, 90% суммы пределы ЕС не покинули — их направили в Фонд мира, из которого оплачивают поставки оружия).Принятый в ЕС механизм не столь дерзкий как в США, но точно также нарушает нормы международного права. ЕС не трогает ЗВР и начисляемые на них доходы (купоны, дивиденды), а направляет Украине средства, полученные от инвестирования доходов. Эти деньги европейские бюрократы и обслуживающие их юристы суверенными активами не считают. Они в их представлении будто взялись из ниоткуда. К слову, доход от процентов по действующему ныне Соглашению между правительством СССР и правительствами Бельгии и Люксембурга о взаимном поощрении и взаимной защите капиталовложений, всё равно является доходом от капиталовложений.Россия такой подход всё равно сочла экспроприацией и подготовилась к принятию ответных мер, пригрозив симметричным ответом с той лишь разницей, что ЕС запускает руку в российские суверенные (государственные активы), а Россия будет вынуждена компенсировать свои потери использованием не суверенных активов (то есть принадлежащих физическим и юридическим лицам). 24 октября глава Минфина Антон Силуанов повторил предупреждение. Сколько в России таких активов — непонятно так как органы государственной власти не раскрывают их общую сумму и структуру. Известно лишь то, что в 2022 году российские чиновники заявляли о сопоставимой с арестованными ЗВР сумме. С того момента, впрочем, многое изменилось: многие компании из России ушли, продав бизнес за полцены и даже меньше, и некоторым из них разрешили вывести деньги, а на оставшиеся деньги точно так же, как и в ЕС, насчитали проценты и купоны.Списать легче, чем вернутьТеперь — если решение о выделении киевской власти кредита, обеспеченного инвестированием доходов от российских ЗВР, будет приято — стороны перейдут к активным действиям.Логика ЕС в этой ситуации простаяВо-первых, Украина проигрывает, но содержать её необходимо. Нельзя дать Киеву проиграть с разгромным счётом — это подорвёт доверие к ЕС со стороны его союзников, а заодно поставит под удар политиков, принимавших решение об участии в конфликте на стороне Украины — многие из них ещё остаются при власти.Во-вторых, ЕС и уходящая администрация Байдена создают финансовый предохранитель на случай прихода Трампа к власти: вне зависимости от того, как он себя поведёт, финансовые потребности Украины на какое-то время будут обеспечены.В-третьих, вне зависимости от того, кто будет приходить к власти в отдельных странах ЕС, мосты с Россией будут сожжены, а отношения — уничтожены. Это вполне устроит евробюрократию, так как зацементирует избранный ею в феврале 2022 года курс на конфронтацию с Россией.И тот факт, что возвращать деньги Киеву можно через 45 лет, означает, что курс на конфронтацию с Россией сейчас позиционируется в качестве безальтернативного и необратимого. Однако в данном случае ЕС ничего нового не придумал: этот постулат был согласован G7 летом 2024 года, когда от России для разморозки активов и снятия санкций потребовали признать агрессию, вернуть Украине территории и заплатить Киеву 486 млрд долларов репараций.Поэтому с ЗВР стоит попрощаться: даже из чисто финансовой логики ввязываться в историю с их возвращением примерно в два раза дороже, чем признать очевидное и списать деньги как украденные. Тем более, что эта кража окончательно похоронит евро как мировую резервную валюту и ускорит процесс создания альтернативной финансовой инфраструктуры, а у России есть чем компенсировать хотя бы часть убытков.К сказанному стоит добавить лишь слова профессора Хельсинкского университета Туомаса Малинена, который прокомментировал высказывание министра финансов Великобритании Рэйчел Ривз. - написал Малинен в одной из западных социальных сетей..Такова была его реакция на заявление Ривз, что Великобритания собирается обратить активы РФ против ее руководства, предоставив Украине дополнительную помощь на 2 млрд фунтов стерлингов.Более подробно об экономическом противостоянии России и США, как и Запада в целом - в статье Ростислава Ищенко "Остаться должен один. Конец и новое начало планетарной экономики"

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

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эксклюзив, украина, россия, сша, владимир путин, джо байден, дональд трамп, минфин, европарламент, иван лизан