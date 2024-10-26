Пощёчина западным СМИ и обиженный вой с болот: Гаспарян об Украине, России, Прибалтике и БРИКС - 26.10.2024 Украина.ру
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Пощёчина западным СМИ и обиженный вой с болот: Гаспарян об Украине, России, Прибалтике и БРИКС
Пощёчина западным СМИ и обиженный вой с болот: Гаспарян об Украине, России, Прибалтике и БРИКС - 26.10.2024 Украина.ру
Пощёчина западным СМИ и обиженный вой с болот: Гаспарян об Украине, России, Прибалтике и БРИКС
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели
2024-10-26T09:46
2024-10-26T09:46
россия
украина
прибалтика
армен гаспарян
владимир зеленский
петр порошенко
брикс
общественная палата
видео
саммит
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❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно. 00:42 – Саммит БРИКС и реакция на него; 08:30 – Странные действия Зеленского; 14:03 – "Наступательная украинизация"; 18:49 – О направлениях наступления ВС РФ; 25:45 – О демонтаже линий электропередач в Литве. * В материале упоминаются Пётр Порошенко, внесённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, а также батальон "Азов", признанный террористической организацией и запрещённый в РФ
россия
украина
прибалтика
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россия, украина, прибалтика, армен гаспарян, владимир зеленский, петр порошенко, брикс, общественная палата, видео, саммит, антониу гутерреш, казань, владимир путин, война, мир, сво, спецоперация, донбасс, экономика, swift, гуляйполе, селидово, покровск/красноармейск, днепропетровск, днепр, илон маск, дональд трамп, олаф шольц, туск дональд, германия, молдавия, санду майя, берни сандерс, приднестровье, видео
Россия, Украина, Прибалтика, Армен Гаспарян, Владимир Зеленский, Петр Порошенко, БРИКС, общественная палата, Видео, саммит, Антониу Гутерреш, Казань, Владимир Путин, война, мир, СВО, Спецоперация, Донбасс, экономика, swift, Гуляйполе, Селидово, Покровск/Красноармейск, Днепропетровск, Днепр, Илон Маск, Дональд Трамп, Олаф Шольц, Туск Дональд, Германия, Молдавия, Санду Майя, Берни Сандерс, Приднестровье

Пощёчина западным СМИ и обиженный вой с болот: Гаспарян об Украине, России, Прибалтике и БРИКС

09:46 26.10.2024
 
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Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели
❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно.
00:42 – Саммит БРИКС и реакция на него;
08:30 – Странные действия Зеленского;
14:03 – "Наступательная украинизация";
18:49 – О направлениях наступления ВС РФ;
25:45 – О демонтаже линий электропередач в Литве.
* В материале упоминаются Пётр Порошенко, внесённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, а также батальон "Азов", признанный террористической организацией и запрещённый в РФ
 
РоссияУкраинаПрибалтикаАрмен ГаспарянВладимир ЗеленскийПетр ПорошенкоБРИКСобщественная палатаВидеосаммитАнтониу ГутеррешКазаньВладимир ПутинвойнамирСВОСпецоперацияДонбассэкономикаswiftГуляйполеСелидовоПокровск/КрасноармейскДнепропетровскДнепрИлон МаскДональд ТрампОлаф ШольцТуск ДональдГерманияМолдавияСанду МайяБерни СандерсПриднестровье
 
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