https://ukraina.ru/20241026/1058383506.html

Пощёчина западным СМИ и обиженный вой с болот: Гаспарян об Украине, России, Прибалтике и БРИКС

Пощёчина западным СМИ и обиженный вой с болот: Гаспарян об Украине, России, Прибалтике и БРИКС - 26.10.2024 Украина.ру

Пощёчина западным СМИ и обиженный вой с болот: Гаспарян об Украине, России, Прибалтике и БРИКС

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели

2024-10-26T09:46

2024-10-26T09:46

2024-10-26T09:46

россия

украина

прибалтика

армен гаспарян

владимир зеленский

петр порошенко

брикс

общественная палата

видео

саммит

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/1a/1058383244_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e5e2fe56945d280def5c60220ace6f76.jpg

❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно. 00:42 – Саммит БРИКС и реакция на него; 08:30 – Странные действия Зеленского; 14:03 – "Наступательная украинизация"; 18:49 – О направлениях наступления ВС РФ; 25:45 – О демонтаже линий электропередач в Литве. * В материале упоминаются Пётр Порошенко, внесённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, а также батальон "Азов", признанный террористической организацией и запрещённый в РФ

россия

украина

прибалтика

казань

донбасс

селидово

покровск/красноармейск

днепропетровск

днепр

германия

молдавия

приднестровье

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, украина, прибалтика, армен гаспарян, владимир зеленский, петр порошенко, брикс, общественная палата, видео, саммит, антониу гутерреш, казань, владимир путин, война, мир, сво, спецоперация, донбасс, экономика, swift, гуляйполе, селидово, покровск/красноармейск, днепропетровск, днепр, илон маск, дональд трамп, олаф шольц, туск дональд, германия, молдавия, санду майя, берни сандерс, приднестровье, видео