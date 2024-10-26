Двойное дно от Запада: заморозка украинского конфликта — передышка ВСУ для подготовки нового витка войны - 26.10.2024 Украина.ру
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Двойное дно от Запада: заморозка украинского конфликта — передышка ВСУ для подготовки нового витка войны
Двойное дно от Запада: заморозка украинского конфликта — передышка ВСУ для подготовки нового витка войны - 26.10.2024 Украина.ру
Двойное дно от Запада: заморозка украинского конфликта — передышка ВСУ для подготовки нового витка войны
Разговоры про силы сдерживания это отсылка к пресловутому плану Владимира Зеленского и размещению дальнобойных ракет
2024-10-26T08:00
2024-10-26T08:00
новости
франция
украина
россия
владимир зеленский
вооруженные силы украины
нато
детали
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин.Комментируя заявления министра обороны Франции Себастьяна Лекорню, эксперт отметил, что Запад обсуждает сценарий, при котором если произойдет заморозка и будут введены миротворцы. Он добавил, что по факту войска НАТО, которые фактически легализуют свое присутствие там.Он считает, что разговоры про силы сдерживания это отсылка к пресловутому плану Зеленского и размещению дальнобойных ракет.Ранее в интервью изданию Украина.ру военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро также поделился своей точкой зрения по этому вопросу.“Не думаю, что он имел в виду войска НАТО. Но в любом случае, речь идет о том, что будет после перемирия. Так что это произойдет не завтра”, — заметил Моро.Далее он обратил внимание на то, что ракеты SCALP могут наносить удары на расстоянии до 300 км, поэтому даже если Франция даст такое разрешение, это ничего не изменит на поле боя.“Сейчас в Красном море находится эсминец ВМС Франции Chevalier Paul. Если мы дадим Украине такое разрешение, то Россия может передать хуситам противокорабельное оружие, и это будет очень опасно для нас. И я сомневаюсь, что Париж даст такое разрешение по этой причине”, — объяснил Моро.Об этом — в интервью Ксавье Моро: Россия следует плану вековой давности, чтобы добить ВСУ, а Запад хочет красиво уйтиВ интервью изданию Украина.ру политолог, член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько рассказал, что до тех пор пока заявления Лекорню не сопровождаются какими-либо действиями, на них не стоит обращать внимания.За все время СВО французы говорили очень много, но реальной военно-экономической помощи Париж отправил на Украину не так много, заявил Безпалько.По его мнению, основными военными донорами Украины остаются США, Польша, Германия и Британия, а Франция пока ограничивалась пышными заявлениями.“Что касается общественного мнения во Франции, то сейчас оно, во-первых, не поддерживает Макрона (у него рейтинг около 20%), а во-вторых, вовсе не настроено на военный конфликт с Россией. Так что сейчас отправлять войска на Украину для Франции было бы крайне рискованно. Интересы европейских элит в части поддержки Украины против России сейчас расходятся с интересами населения европейских стран”, — описал Безпалько.Более подробно об этом — в интервью Богдан Безпалько: Для России не фатальны ни французы подо Львовом, ни грань ядерной войны с СШАМинистр обороны Франции Себастьян Лекорню, комментируя "план победы" Зеленского, заявил, что пришло время заняться вопросом размещения сил неядерного сдерживания на территории Украины, чтобы в случае прекращения огня иметь возможность "отразить новую угрозу со стороны России".Подробнее об этом — в материале Пакет с ракетами: как Зеленский задумал "сдержать" РоссиюПолный текст интервью — Борис Рожин об оперативной обстановке на фронте, корейском факторе, предложениях министра обороны Франции
https://ukraina.ru/20241025/1058338095.html
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новости, франция, украина, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато, детали
Новости, Франция, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, НАТО, детали

Двойное дно от Запада: заморозка украинского конфликта — передышка ВСУ для подготовки нового витка войны

08:00 26.10.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета САУ "Пион" группировки войск "Запад"
Работа артиллерийского расчета САУ Пион группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Разговоры про силы сдерживания это отсылка к пресловутому плану Владимира Зеленского и размещению дальнобойных ракет
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин.
Комментируя заявления министра обороны Франции Себастьяна Лекорню, эксперт отметил, что Запад обсуждает сценарий, при котором если произойдет заморозка и будут введены миротворцы. Он добавил, что по факту войска НАТО, которые фактически легализуют свое присутствие там.
“Они намекают, что продолжат использовать Украину как плацдарм против России. Сценарии заморозки, которые запад пытается предлагать нам, это способ дать передышку ВСУ для подготовки нового витка войны. Нам на это соглашаться невыгодно”, — рассказал Рожин.
Он считает, что разговоры про силы сдерживания это отсылка к пресловутому плану Зеленского и размещению дальнобойных ракет.
Ранее в интервью изданию Украина.ру военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро также поделился своей точкой зрения по этому вопросу.
“Не думаю, что он имел в виду войска НАТО. Но в любом случае, речь идет о том, что будет после перемирия. Так что это произойдет не завтра”, — заметил Моро.
Далее он обратил внимание на то, что ракеты SCALP могут наносить удары на расстоянии до 300 км, поэтому даже если Франция даст такое разрешение, это ничего не изменит на поле боя.
“Сейчас в Красном море находится эсминец ВМС Франции Chevalier Paul. Если мы дадим Украине такое разрешение, то Россия может передать хуситам противокорабельное оружие, и это будет очень опасно для нас. И я сомневаюсь, что Париж даст такое разрешение по этой причине”, — объяснил Моро.
Об этом — в интервью Ксавье Моро: Россия следует плану вековой давности, чтобы добить ВСУ, а Запад хочет красиво уйти
Поставка партии вооружения батальону имени Судоплатова - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
Вчера, 04:30
Под Красноармейском и Селидово получается неплохо: эксперт о том, как малые группы дробят оборону ВСУЗа август 2024 года ВС РФ освободили больше территорий, чем за весь прошлый год. И это связано не только с поражениями противника, но и с повышением эффективности авиации, БПЛА и пехоты. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
В интервью изданию Украина.ру политолог, член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько рассказал, что до тех пор пока заявления Лекорню не сопровождаются какими-либо действиями, на них не стоит обращать внимания.
За все время СВО французы говорили очень много, но реальной военно-экономической помощи Париж отправил на Украину не так много, заявил Безпалько.
По его мнению, основными военными донорами Украины остаются США, Польша, Германия и Британия, а Франция пока ограничивалась пышными заявлениями.
“Что касается общественного мнения во Франции, то сейчас оно, во-первых, не поддерживает Макрона (у него рейтинг около 20%), а во-вторых, вовсе не настроено на военный конфликт с Россией. Так что сейчас отправлять войска на Украину для Франции было бы крайне рискованно. Интересы европейских элит в части поддержки Украины против России сейчас расходятся с интересами населения европейских стран”, — описал Безпалько.
Более подробно об этом — в интервью Богдан Безпалько: Для России не фатальны ни французы подо Львовом, ни грань ядерной войны с США
Министр обороны Франции Себастьян Лекорню, комментируя "план победы" Зеленского, заявил, что пришло время заняться вопросом размещения сил неядерного сдерживания на территории Украины, чтобы в случае прекращения огня иметь возможность "отразить новую угрозу со стороны России".
Подробнее об этом — в материале Пакет с ракетами: как Зеленский задумал "сдержать" Россию
Полный текст интервью — Борис Рожин об оперативной обстановке на фронте, корейском факторе, предложениях министра обороны Франции
 
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