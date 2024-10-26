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Продвигается по службе и дискредитирует ВСУ. Чем занимается лидер Радикальной партии Олег Ляшко

Продвигается по службе и дискредитирует ВСУ. Чем занимается лидер Радикальной партии Олег Ляшко - 26.10.2024 Украина.ру

Продвигается по службе и дискредитирует ВСУ. Чем занимается лидер Радикальной партии Олег Ляшко

Косвенным признаком приближения выборов на Украине является активизация политиков, которые долгое время пребывали в тени, но вдруг начинают пиариться. Одним из таких можно считать лидера Радикальной партии Олега Ляшко, одного из многочисленных птенцов Юлии Тимошенко.

2024-10-26T09:02

2024-10-26T09:02

2024-10-26T09:02

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вооруженные силы украины

радикальная партия

рада

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Правда, вероятные выборы на Украине будут очевидно проходить в условиях террора и диктата военных, поэтому именно на их фоне украинские политики пытаются пиариться.На днях стало известно, что Ляшко внезапно дослужился до начальника беспилотных систем командного пункта штаба управления 63 отдельной механизированной бригады 11 армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ.Как передают украинские СМИ, находясь в звании лейтенанта ВСУ, Ляшко был досрочно произведен в звание подполковника и назначен на должность командира батальона.Решение в командовании ВСУ аргументировали тем, что за два года службы Ляшко якобы хорошо зарекомендовал себя, поскольку сразу начал "глубоко вникать в суть и роль БПЛА на поле боя".Ранее Радикальную партию и лично Ляшко называли одним из политических проектов богатейшего украинца Рината Ахметова, на телеканалах которого Ляшко устраивал политические шоу. Поэтому украинские военные крайне негативно восприняли такое продвижение по службе, полагая, что тут не обошлось без кумовства или политического заказа.Командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский считает, что такое продвижение лишь деморализует украинских военных. "Ну вот и мобилизация пойдет по плану, и мотивацию ребятам на нуле поднимем. Особенно тем, кто всю войну по 2−3 линии фронта в сержантах ходит, не имея никакой награды", - написал Ярославский. По его словам, до этого Ляшко в звании лейтенанта лишь изредка приезжал в бригаду и "тусовался там для отчетности".Боевик неонацистского батальона "Айдар"* Станислав Бунятов утверждает, что Ляшко продвинулся благоадаря запугиванию украинских военных. "Не заработав никакого авторитета и уважения, Ляшко стойко держится в должности благодаря запугиванию офицеров, сержантов и солдат", – заявил Бунятов.Кроме того, по его словам, человека, развивавшего системы БПЛА в этой бригаде, отправили командиром штурмового взвода, потому что тот подвергал Ляшко объективной критике при командире бригады и говорил о его некомпетентности.О Ляшко Бунятов также заявил, что при всей его некомпетентности, у Ляшко "большая корона, которая давит ему мозг". Из-за него, дескать, даже пилоты-старожилы стараются перевестись в какое-нибудь другое подразделение. По его данным, несмотря на низкую эффективность работы батальона, Ляшко получает новые звания.Ляшко в принципе никогда не был в чем-то компетентен, но его скандальные выходки на ток-шоу и в Раде украинцев развлекали. Он играл роль эдакого простачка из сельской глубинки, для антуража используя вилы на своих предвыборных плакатах. Ляшко эпатировал украинцев перформансами, вроде коровы под стенами Верховной рады и поеданием земли. И если на предвыборных фото Ляшко обычно позировал в вышиванке, то в реальной жизни любит носить дорогие брендовые костюмы и покупать элитные автомобили.Его политический балаган, как отмечали украинские эксперты, использовался для размывания протестного электората и безобидного выпуска пара.Уроженец Чернигова, воспитанник детского дома, работавший то пастухом, то трактористом, Ляшко не смог поступить в Киевский университет поступить, но начал писать в конце 1980х для издания районной газеты "Коммунистический труд". И только в 1990 году его пригревает и приглашает на стажировку "Радио свобода"** - американский инструмент Холодной войны. После развала Советского Союза бывший воспитанник интерната отирается среди националистов-"руховцев" Чернигова. По их воспоминаниям, они использовали его тогда в качестве мальчика на побегушках, гоняя за пивом и сигаретами.В тот период, чтобы придать себе вес, он также выдавал себя за внебрачного сына бывшего председателя Совета министров УССР Александра Ляшко.До того, как стать депутатом Ляшко имел две судимости: в 1993 - за хищение государственного имущества (дали 6 лет с конфискацией, но вышел он по амнистии в связи с годовщиной Победы через полтора года); в 2001 – за клевету он получил два года условно.В 2010 году всплыло скандальное видео от 1993 года, где Ляшко рассказывает следователю прокуратуры о своей гомосексуальной связи с высокопоставленным чиновником, которого он называет Боря. Следователь Олег Матвеев, который вёл допрос Ляшко на видео, подтвердил факт видеозаписи, но отказался сообщить, кто такой этот Боря, ссылаясь на тайну следствия.Впоследствии, чтобы избавиться от этого имиджа Ляшко нарочито начинает разговаривать грубоватым басом, что, по его мнению, должно было подчеркнуть мужественность.Однако этот скандал для многих стал объяснением причин политического взлета будущего лидера Радикальной партии.Накануне Евромайдана украинские СМИ сообщали о скандалах в связи несовершеннолетними, в которых оказался замешан Ляшко. В январе 2012 года 16-летний Вадим Терещенко, представитель сексуальных меньшинств, обвинил Ляшко в изнасиловании. Затем в том же году была пресечена попытка вывоза Олегом Ляшко в Турцию двух воспитанников ялтинского интерната 12 и 14 лет.Все эти дела и скандалы до сих пор припоминают Ляшко и они отчасти являются причиной нелюбви украинских военнослужащих, которые считают, что Ляшко дискредитирует ВСУ.В Раду Ляшко пытался попасть с 1998 года (как только с него была снята судимость) в качестве самовыдвиженца, но безуспешно. Только в 2006 году его взяла в список БЮТ Юлия Тимошенко. Как утверждал украинский олигарх Михаил Бродский, в список он попал благодаря личному заступничеству Александра Турчинова. Исключили его в 2010 году, когда появилось скандальное видео с компроматом.С 2012 года Ляшко продвигал новый политический проект – Радикальную партию, но на парламентских выборах она получила лишь 1,8%.Во время Евромайдана Ляшко разъезжает по Украине, пытаясь возглавить группы националистов то в одном, то в другом регионе. С конца февраля он все-таки формирует вокруг себя группу боевиков-националистов. 8 марта 2014 он побывал в Крыму, который объявил о своей самостоятельности, но еще не был принят в состав РФ. Однако самооборона Крыма заблокировала его на выходе из аэропорта Симферополя.На следующий день, 9 марта 2014 года Ляшко лично задержал и избил перед камерой депутата Луганского областного совета, Арсена Клинчаева. Организация Amnesty International обвиняла Ляшко в похищениях и избиениях людей, приводя в пример и этот случай.В отчетах правозащитников также упоминается о похищении боевиками Ляшко жителей Марьинки, которых использовали в качестве живого щита от снайперского огня, избивали и пытали.Неонацист и организатор батальона "Азов" Андрей Билецкий утверждал впоследствии, что именно Ляшко был одним из лоббистов создания и вооружения со складов его батальона.6 мая Ляшко появился со своими боевиками в Мариуполе, атаковав базу ополченцев в окрестностях Мариуполя. Свой батальон в количестве около 60 человек он назвал "Украина", в июне того же года переименовав в "Шахтерск". В том же году "Шахтерск" был расформирован за мародерство, но на его основе был создан батальон МВД "Торнадо", который затем тоже был обвинен в убийствах, пытках и изнасилованиях.С 2014 года Ляшко начинает атаковать Порошенко. "Я не видел более циничного, лживого и непорядочного человека, чем Петр Алексеевич Порошенко. Это классический пример украинского политика: лживый, подлый, циничный, ненадежный", - рассказывал Ляшко в интервью "Украинской правде".На выборах 2019 года Ляшко в Раду не прошел. В 2022 году он вступил в ряды ВСУ, но, по словам других военных подразделения, появлялся там редко, преимущественно – для фотосессии. В апреле 2024 года вышел репортаж "ТСН", в котором военнослужащие резко отзывались о Ляшко, который угрожал отправить их в пехоту или штурмовые подразделения, поскольку у него "есть связи"."Из-за него бригада теряет технику, потому что Ляшко нужно лишь показать хорошую картинку для соцсетей", - жаловались военнослужащие в репортаже. По их словам, появляясь в подразделении, Ляшко ведет себя, как феодал с рабами и постоянно оскорбляет военнослужащих.Тем не менее, через полгода ему присваивают внеочередное звание и назначают командиром этого подразделения, поскольку, дескать, он глубоко вник в работу БПЛА. На его примере украинские военнослужащие могут видеть, что звания выдают в ВСУ отнюдь не за боевые заслуги или компетентность.О том, чем занимается другой известный украинский националист - в статье Дмитрия Ковалевича "Воюет под Запорожьем и хочет под Курск. Чем занимается украинский нацист Олег Тягнибок"*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ** Организация, признанная на территории РФ иноагентом

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эксклюзив, украина, чернигов, крым, олег ляшко, юлия тимошенко, александр ярославский, вооруженные силы украины, радикальная партия, рада