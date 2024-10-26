https://ukraina.ru/20241026/1058372515.html

“Украинская утка” или троллинг ВСУшников. Зверев про прибытие северокорейских добровольцев на СВО

“Украинская утка” или троллинг ВСУшников. Зверев про прибытие северокорейских добровольцев на СВО - 26.10.2024 Украина.ру

“Украинская утка” или троллинг ВСУшников. Зверев про прибытие северокорейских добровольцев на СВО

У России нет потребности в солдатах из КНДР. Интерес может быть у самих корейцев. Это реальная возможность проверить свое оружие, тактику на практике. Другой вопрос, будет ли Россия предоставлять им эту возможность

2024-10-26T08:28

2024-10-26T08:28

2024-10-26T08:28

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал главный специалист Центра геополитических исследований Балтийского региона Института геополитических и региональных исследований БФУ им. И. Канта, кандидат географических наук, доцент Юрий Зверев.По его словам, Россия справляется своими силами.Он считает, что у России особого интереса к этому нет. Интерес может быть у самих корейцев — это реальная возможность проверить свое оружие, тактику на практике, заявил эксперт.Ранее в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин также высказал свою точку зрения по этому вопросу.Он дал понять, что на текущий момент в зоне СВО солдаты и офицеры из Северной Кореи на фото и видео не фиксировались. По словам Рожина, Украине выгодно спекулировать на этой теме, чтобы выбить дополнительную западную помощь и отправку натовских войск на Украину.“Вообще с точки зрения международного права Россия и КНДР сегодня являются союзниками. Мы вполне можем пригласить северокорейцев на учения на территорию РФ, а также разместить их на территории Курской или Белгородской областей для усиления приграничной группировки. В этом случае они будут действовать на территории "старой" России, не вторгаясь на территорию Украины. Мы просто-напросто будем проводить совместные оборонительные мероприятия”, — объяснил Рожин.Он напомнил, что пока КНДР все отрицает, а в Кремле сказали, что это – "противоречивая информация". Размышляя над вопросом, нужны ли вообще в зоне СВО северокорейские добровольцы, эксперт отметил, что у этой идеи есть свои минусы и плюсы.Подробнее об этом — Борис Рожин об оперативной обстановке на фронте, корейском факторе, предложениях министра обороны ФранцииПолный текст интервью — Юрий Зверев: НАТО надеется на свои технологии, но Россия может сделать неожиданный ход в Атлантике

https://ukraina.ru/20241025/1058356559.html

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новости, россия, кндр, украина, вооруженные силы украины, нато, детали