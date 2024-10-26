https://ukraina.ru/20241026/1058372515.html
“Украинская утка” или троллинг ВСУшников. Зверев про прибытие северокорейских добровольцев на СВО
“Украинская утка” или троллинг ВСУшников. Зверев про прибытие северокорейских добровольцев на СВО - 26.10.2024 Украина.ру
“Украинская утка” или троллинг ВСУшников. Зверев про прибытие северокорейских добровольцев на СВО
У России нет потребности в солдатах из КНДР. Интерес может быть у самих корейцев. Это реальная возможность проверить свое оружие, тактику на практике. Другой вопрос, будет ли Россия предоставлять им эту возможность
2024-10-26T08:28
2024-10-26T08:28
2024-10-26T08:28
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал главный специалист Центра геополитических исследований Балтийского региона Института геополитических и региональных исследований БФУ им. И. Канта, кандидат географических наук, доцент Юрий Зверев.По его словам, Россия справляется своими силами.Он считает, что у России особого интереса к этому нет. Интерес может быть у самих корейцев — это реальная возможность проверить свое оружие, тактику на практике, заявил эксперт.Ранее в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин также высказал свою точку зрения по этому вопросу.Он дал понять, что на текущий момент в зоне СВО солдаты и офицеры из Северной Кореи на фото и видео не фиксировались. По словам Рожина, Украине выгодно спекулировать на этой теме, чтобы выбить дополнительную западную помощь и отправку натовских войск на Украину.“Вообще с точки зрения международного права Россия и КНДР сегодня являются союзниками. Мы вполне можем пригласить северокорейцев на учения на территорию РФ, а также разместить их на территории Курской или Белгородской областей для усиления приграничной группировки. В этом случае они будут действовать на территории "старой" России, не вторгаясь на территорию Украины. Мы просто-напросто будем проводить совместные оборонительные мероприятия”, — объяснил Рожин.Он напомнил, что пока КНДР все отрицает, а в Кремле сказали, что это – "противоречивая информация". Размышляя над вопросом, нужны ли вообще в зоне СВО северокорейские добровольцы, эксперт отметил, что у этой идеи есть свои минусы и плюсы.Подробнее об этом — Борис Рожин об оперативной обстановке на фронте, корейском факторе, предложениях министра обороны ФранцииПолный текст интервью — Юрий Зверев: НАТО надеется на свои технологии, но Россия может сделать неожиданный ход в Атлантике
https://ukraina.ru/20241025/1058356559.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, кндр, украина, вооруженные силы украины, нато, детали
“Украинская утка” или троллинг ВСУшников. Зверев про прибытие северокорейских добровольцев на СВО
У России нет потребности в солдатах из КНДР. Интерес может быть у самих корейцев. Это реальная возможность проверить свое оружие, тактику на практике. Другой вопрос, будет ли Россия предоставлять им эту возможность
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал главный специалист Центра геополитических исследований Балтийского региона Института геополитических и региональных исследований БФУ им. И. Канта, кандидат географических наук, доцент Юрий Зверев.
По его словам, Россия справляется своими силами.
“Когда на линии фронта поднимаются северокорейские флаги, то наши военные, как это принято говорить, троллят украинцев. Вероятности прибытия военных из КНДР я не исключаю. Но это может быть и украинская утка: мы, то есть украинцы, не просто так потерпели поражение в Курской области, а пришли "злобные северокорейцы" и всех порешили, русские сами не справились и привезли корейцев”, — поделился мыслями Зверев.
Он считает, что у России особого интереса к этому нет. Интерес может быть у самих корейцев — это реальная возможность проверить свое оружие, тактику на практике, заявил эксперт.
Ранее в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин также высказал свою точку зрения по этому вопросу.
Он дал понять, что на текущий момент в зоне СВО солдаты и офицеры из Северной Кореи
на фото и видео не фиксировались. По словам Рожина, Украине
выгодно спекулировать на этой теме, чтобы выбить дополнительную западную помощь и отправку натовских войск на Украину.
“Вообще с точки зрения международного права Россия и КНДР сегодня являются союзниками. Мы вполне можем пригласить северокорейцев на учения на территорию РФ, а также разместить их на территории Курской или Белгородской областей для усиления приграничной группировки. В этом случае они будут действовать на территории "старой" России, не вторгаясь на территорию Украины. Мы просто-напросто будем проводить совместные оборонительные мероприятия”, — объяснил Рожин.
Он напомнил, что пока КНДР все отрицает, а в Кремле сказали, что это – "противоречивая информация". Размышляя над вопросом, нужны ли вообще в зоне СВО северокорейские добровольцы, эксперт отметил, что у этой идеи есть свои минусы и плюсы.