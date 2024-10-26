https://ukraina.ru/20241026/1058375561.html

Эскалация украинского конфликта приведет Россию к мобилизации без особых переживаний — Норин

Эскалация украинского конфликта приведет Россию к мобилизации без особых переживаний — Норин - 26.10.2024 Украина.ру

Эскалация украинского конфликта приведет Россию к мобилизации без особых переживаний — Норин

Курская авантюра уже вызвала локальный, но ощутимый всплеск прихода добровольцев в военкоматы. Поэтому за будущую мобилизацию в России волноваться не стоит: люди будут. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк и журналист Евгений Норин

2024-10-26T07:40

2024-10-26T07:40

2024-10-26T07:40

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“Когда десятки "Атакамсов" полетят на Москву, мы будем считать это экзистенциальной угрозой, на которую будем реагировать очень разными способами. Я бы даже не исключал ударов по территории, где эти ракеты производятся. Надеюсь, Запад это понимает. Все-таки умирать из-за Украины никому не хочется. Буйные есть, а сумасшедших — меньше”, — считает Норин.По его словам, даже если на Украине будет какая-то иностранная интервенция, то западные контингенты могут стать по Днепру и сказать, что это — зона их интересов. Эксперт отметил, что это будет означать: стороны готовы сесть за стол переговоров.“Я не скажу, что у нас все хорошо. Но у нас есть резервы. У нас есть нехватка людей, но она не такая критическая, как у Украины. И у нас прошла только одна волна мобилизации. Противник должен это учитывать. Курская авантюра уже вызвала локальный, но ощутимый всплеск прихода добровольцев в военкоматы. А эскалация может вызвать ситуацию, когда люди даже по мобилизации будут готовы идти на фронт без особых переживаний”, — добавил Норин.Ранее в интервью изданию Украина.ру писатель, публицист, юрист и военный волонтер Герман Садулаев заявил, что выполнение целей СВО может случиться только в том случае, если мы сменим власть в Киеве. Зеленский добровольно на это не пойдет, добавил эксперт."Чтобы одержать на Украине решительную военную победу, нам контрактников не хватит. Для этого нам нужна армия, которая была бы в два раза больше нынешней, а приток контрактников не позволяет создать такие резервы. Он позволяет лишь восполнять потери и формировать отдельные подразделения. Он не может создать большой численный перевес, необходимый для успешного наступления", — прокомментировал Садулаев.Поэтому на том или ином этапе войны мобилизация неизбежна, заключил эксперт.Более подробно об этом — в интервью Герман Садулаев: России нужно много людей и машин, чтобы справиться с испытанием, которое ей готовят ВСУСооснователь аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев в интервью изданию Украина.ру напомнил, что для полного разгрома ВСУ России нужна или мобилизация (чтобы хотя бы в полтора раза превосходить врага по численности), или медленное истощение украинской армии."Уже есть звоночки, что у нас начинает слабеть поток контрактников. Об этом свидетельствует резкое увеличение выплат новым рекрутам. Но это было ожидаемо. Количество боеспособных мужчин, готовых бросить семью и работу, чтобы поехать на войну, всегда ограниченное. Я не знаю, хватит ли у нас добровольцев, чтобы полностью лишить ВСУ возможности сопротивляться. Цифр ни у кого нет. Официальная статистика будет только к концу года", — рассказал Полетаев.Подробнее об этом — в интервью Сергей Полетаев: Когда Россия с трех сторон зажмет ВСУ в Курахово, ей придется думать о новой мобилизацииНа днях стартовала работа комиссии по комплектованию ВС РФ контрактниками, которую возглавил Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что зачисление на контракт — единственная форма привлечения граждан для участия в СВО. Одна из задач этой комиссии состоит в том, чтобы устранять проблемы в российской системе отбора людей на фронт.Полный текст интервью — Евгений Норин: Если США сыграют в рулетку с пятью пулями в барабане, Россия заглушит все украинские АЭС

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новости, россия, украина, москва, дмитрий медведев, вооруженные силы украины, детали, мобилизация