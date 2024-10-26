В российском посольстве рассказали о ситуации в Тегеране после ракетной атаки Израиля
После удара Израиля по Ирану российское посольство в Тегеране работает в штатном режиме, обстановка в городе спокойная. Об этом 26 октября сообщается в заявлении, опубликованном в телеграм-канале диппредставительства
"Согласно заявлениям иранских военных, в ночь с 25 на 26 октября вооруженные силы Израиля нанесли несколько ударов, направленных на ряд объектов в провинциях Тегеран, Илам и Хузестан. Работала иранская система ПВО", — сообщили дипломаты.
На данный момент обстановка в столице и крупных городах страны спокойная. Посольство и другие российские загранучреждения работают в штатном режиме. Сведения о пострадавших российских гражданах не поступали, говорится в тексте заявления российского посольства.
Израильские войска заявили, что эта операция стала ответом на продолжающиеся атаки со стороны Тегерана. Как сообщала газета Jerusalem Post, во время атаки Израиль задействовал более 100 самолетов, включая F-35.
Армия назвала атакованные цели в Иране, среди них - ракетные комплексы "земля-воздух", установки ПВО, места производства ракет, которые республика выпустила по территории Израиля в течение последнего года.
Около 4.25 мск в Тегеране была слышна вторая серия мощных взрывов, Shafaqna также писало и об отражении атаки израильских БПЛА на востоке столицы.
Около 6.00 мск армия Израиля выпустила заявление об окончании атаки, самолеты вернулись в Израиль на места базирования.
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