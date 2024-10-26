В российском посольстве рассказали о ситуации в Тегеране после ракетной атаки Израиля - 26.10.2024 Украина.ру
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В российском посольстве рассказали о ситуации в Тегеране после ракетной атаки Израиля
В российском посольстве рассказали о ситуации в Тегеране после ракетной атаки Израиля - 26.10.2024 Украина.ру
В российском посольстве рассказали о ситуации в Тегеране после ракетной атаки Израиля
После удара Израиля по Ирану российское посольство в Тегеране работает в штатном режиме, обстановка в городе спокойная. Об этом 26 октября сообщается в заявлении, опубликованном в телеграм-канале диппредставительства
2024-10-26T09:33
2024-10-26T09:33
новости
израиль
тегеран
иран
посольство
хезболла
f-35
атака
ракеты
бпла
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Посольство России в Тегеране после удара Израиля по Ирану работает в обычном режиме, данных о пострадавших во время атаки российских гражданах не поступало, говорится в заявлении.На данный момент обстановка в столице и крупных городах страны спокойная. Посольство и другие российские загранучреждения работают в штатном режиме. Сведения о пострадавших российских гражданах не поступали, говорится в тексте заявления российского посольства.Израильские войска заявили, что эта операция стала ответом на продолжающиеся атаки со стороны Тегерана. Как сообщала газета Jerusalem Post, во время атаки Израиль задействовал более 100 самолетов, включая F-35.Армия назвала атакованные цели в Иране, среди них - ракетные комплексы "земля-воздух", установки ПВО, места производства ракет, которые республика выпустила по территории Израиля в течение последнего года.Около 4.25 мск в Тегеране была слышна вторая серия мощных взрывов, Shafaqna также писало и об отражении атаки израильских БПЛА на востоке столицы.Около 6.00 мск армия Израиля выпустила заявление об окончании атаки, самолеты вернулись в Израиль на места базирования.Также на тему войны на Ближнем Востоке читайте в материале: Израильская армия заявила об уничтожении членов "Хезболлы" на юге Ливана
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новости, израиль, тегеран , иран, посольство, хезболла, f-35, атака, ракеты, бпла, ближний восток, война, самолет
Новости, Израиль, Тегеран , Иран, посольство, Хезболла, F-35, атака, ракеты, БПЛА, Ближний Восток, война, самолет

В российском посольстве рассказали о ситуации в Тегеране после ракетной атаки Израиля

09:33 26.10.2024
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГорода мира. Тегеран
Города мира. Тегеран - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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После удара Израиля по Ирану российское посольство в Тегеране работает в штатном режиме, обстановка в городе спокойная. Об этом 26 октября сообщается в заявлении, опубликованном в телеграм-канале диппредставительства
Посольство России в Тегеране после удара Израиля по Ирану работает в обычном режиме, данных о пострадавших во время атаки российских гражданах не поступало, говорится в заявлении.

"Согласно заявлениям иранских военных, в ночь с 25 на 26 октября вооруженные силы Израиля нанесли несколько ударов, направленных на ряд объектов в провинциях Тегеран, Илам и Хузестан. Работала иранская система ПВО", — сообщили дипломаты.

На данный момент обстановка в столице и крупных городах страны спокойная. Посольство и другие российские загранучреждения работают в штатном режиме. Сведения о пострадавших российских гражданах не поступали, говорится в тексте заявления российского посольства.
Израильские войска заявили, что эта операция стала ответом на продолжающиеся атаки со стороны Тегерана. Как сообщала газета Jerusalem Post, во время атаки Израиль задействовал более 100 самолетов, включая F-35.
Армия назвала атакованные цели в Иране, среди них - ракетные комплексы "земля-воздух", установки ПВО, места производства ракет, которые республика выпустила по территории Израиля в течение последнего года.
Около 4.25 мск в Тегеране была слышна вторая серия мощных взрывов, Shafaqna также писало и об отражении атаки израильских БПЛА на востоке столицы.
Около 6.00 мск армия Израиля выпустила заявление об окончании атаки, самолеты вернулись в Израиль на места базирования.
Также на тему войны на Ближнем Востоке читайте в материале: Израильская армия заявила об уничтожении членов "Хезболлы" на юге Ливана
- РИА Новости, 1920, 06.10.2024
6 октября, 07:00
Политический аналитик сравнил эффективность вооружений в военных операциях Израиля и России Израиль не стесняясь применяет мощное оружие на территории других государств, и России тоже нечего стесняться применения доступных ей сил и средств. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический аналитик Юрий Баранчик
 
НовостиИзраильТегеранИранпосольствоХезболлаF-35атакаракетыБПЛАБлижний Востоквойнасамолет
 
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