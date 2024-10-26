Народное собрание Западной Украины: как большевики легализовали результаты Освободительного похода - 26.10.2024 Украина.ру
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Народное собрание Западной Украины: как большевики легализовали результаты Освободительного похода
Народное собрание Западной Украины: как большевики легализовали результаты Освободительного похода - 26.10.2024 Украина.ру
Народное собрание Западной Украины: как большевики легализовали результаты Освободительного похода
Сталинский СССР не был образцом демократии, но легальности принимаемых решений уделялось большое внимание. Вот, например, присоединение Западной Украины и Западной Белоруссии оформлять было не обязательно – СССР всего лишь восстановил границу 1919 года. Тем не менее, решение о присоединении к СССР принималось местными представительскими органами
2024-10-26T08:01
2024-10-26T08:01
история
история
история украины
история ссср
ссср
западная украина
17 сентября 1939 года
присоединение
вторая мировая война
львов
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26-28 октября 1939 года во Львове состоялось Народное Собрание Западной Украины, на котором делегаты от Волыни и Галичины приняли решение о воссоединении своих земель с УССР.Внешнеполитическую часть выполнили более чем оперативно: уже 28 сентября 1939-го в Москве Вячеслав Молотов и Иоахим фон Риббентроп подписали "Немецко-советский договор о дружбе и границе между СССР и Германией". Его преамбула гласила: "Правительство СССР и немецкое правительство после распада бывшего Польского государства рассматривают исключительно как свою задачу восстановить мир и порядок на этой территории и обеспечить народам, живущим там, мирное существование, соответствующее иx национальным особенностям".Теперь настало время продемонстрировать "волю народа" — естественно, исключительно трудового.1 октября 1939 года Политбюро ЦК ВКП(б) приняло решение провести на ставших в сентябре советскими территориях Украинские народные собрания, перед которыми ставилась задача: решить вопросы о характере создаваемой власти, о вхождении Западной Украины в состав УССР, о передаче помещичьих земель крестьянским комитетам, а также о национализации банков и крупной промышленности. Политбюро ЦК ВКП(б) назначило выборы в Народное Собрание Западной Украины на 22 октября, а их созыв — на 26 октября 1939 года.Инициатива проведения собрания должна была исходить от Временного управления Львова. Для организации собраний планировалось создать комитет, в который входили бы члены этого управления, представители от областей, крестьянских комитетов, рабочих организаций и интеллигенции. Политбюро ЦК ВКП(б) подробно определило порядок проведения выборов и самого собрания, направляя "волю трудового народа".Стоит отметить, что ведущие украинские политики Галичины в первые дни после занятия Львова Красной армией пытались установить контакты с представителями новой власти."В канцелярии доктора Левицкого, где в первые дни собирались на совещания украинские политические деятели, не закрывались двери. Сходились туда деятели разных политических групп, среди которых был и доктор Осип Назарук, который жил в конце концов за стеной. Однажды увидел я там и профессора Кирилла Студинского, который в последние годы, как рьяный советофил, стоял в стороне от нашей национальной жизни.Между собравшимися там и возникло мнение выслать к новой власти делегацию центральных культурно-образовательных и экономически-хозяйственных учреждений, чтобы добиться легализации их деятельности. Такая делегация числом до 20 человек выбралась уже в субботу 23 сентября к генералу Иванову как первому коменданту советского гарнизона Львова и к товарищу Мищенко, политическому представителю советской власти, который был выслан на эту позицию, как говорили, из Винницы. (…) Тов. Мищенко, уже на украинском языке, разговорился шире и обещал украинскому народу, по обыкновению большевиков, всякие блага: и свободу, и землю, и свободное развитие украинской культуры и хозяйственной жизни, и горячую поддержку советской власти для всех добрых украинских начинаний. Уверял также, что советская власть несёт украинскому народу не только освобождение, но и благосостояние, причём она не будет обращать внимания на прежнюю деятельность граждан, потребует только от всех полной лояльности", — вспоминал тогдашний редактор газеты "Діло" Иван Нимчук.Но уже через несколько дней НКВД арестовало как Нимчука и Левицкого, так и других украинских и польских политиков Галичины, ведь все эти люди в картину советской власти явно не вписывались.4 октября 1939-го Временное управление Львова обратилось к Луцкому, Станиславовскому и Тернопольскому Временным управлениям с воззванием, в котором предлагалось создать комитеты по организации выборов в Народное Собрание. 5 октября утвердили состав организационного комитета, а на следующий день — "Положение о выборах в Украинское Народное Собрание Западной Украины".Право выдвигать кандидатов в него, согласно статье 20 Положения, имели "крестьянские комитеты, временные управления, собрания рабочих на предприятиях, собрания рабочей гвардии, собрания интеллигенции".Всего на территории Галичины и Волыни было создано 1495 округов по выборам в Народное Собрание, по каждому из которых выдвигался, как правило, один кандидат, согласованный заранее местным руководством КП(б)У. 19 октября 1939 года газета "Вільна Україна" и другие местные издания опубликовали "Лозунги к выборам в Украинское Народное Собрание", в которых несколько раз упоминался "вождь и учитель, лучший друг украинского народа — великий Сталин".Заканчивалась публикация призывом: "Граждане, помните! Воскресенье 22 октября — день выборов в Украинское Народное Собрание! Все, как один человек, примем участие в выборах депутатов в Украинское Народное Собрание!"Как писал в своих воспоминаниях, изданных в 1958 году в Нью-Йорке в книге "Західня Україна під большевиками" пожелавший остаться неизвестным львовянин, "когда какой-то герой говорит вам, что он не голосовал, советую не верить ему: голосовали все".Почти через 20 лет после тех событий аноним плакался: "тяжело мне объяснить, почему население Галичины, несмотря на свою несомненную установку против большевиков, не пробовало сопротивляться выборам. Большое влияние, несомненно, имело и то, что все понимали бесполезность всякого сопротивления: пойдём голосовать или нет — ничего выиграть, ничего изменить нельзя. Но самое важное то, что люди вообще не допускали мысли о возможности оппозиции. Мол, так должно быть, как нам продиктовано, и конец".Всего из 4 776 300 избирателей Западной Украины приняли участие в голосовании 4 миллиона 434 тысячи (92,8%). За согласованных кандидатов отдали свои голоса 90,9% проголосовавших. В 325,9 тысячи бюллетеней фамилии кандидатов были зачёркнуты, но только в 8 округах на Волыни и в 3 во Львовской области это повлияло на исход голосования: кандидаты получили менее половины голосов, и выборы там были признаны недействительными (то есть сопротивление, пусть и пассивное, всё же было).Абсолютное большинство депутатов Народного Собрания составляли рабочие и крестьяне, было несколько врачей и деятелей культуры, но ни одного украинского политического деятеля межвоенной Польши.Заседание Народного Собрания состоялось 26-28 октября 1939 года во Львове, в здании Оперного театра. Для обеспечения правильности голосования депутатов в зале также находились офицеры НКВД в штатском (на кинохронике их нетрудно узнать среди клакеров).Мероприятие почтили своим присутствием руководители советской Украины: первый секретарь ЦК КП(б)У Никита Хрущёв, председатель Совета Народных Комиссаров УССР Леонид Корниец, командующий войсками Киевского военного округа Семён Тимошенко (последний во время Польского похода РККА командовал Украинским фронтом). Среди выступавших гостей был также режиссёр Александр Довженко, приехавший из Москвы для съёмок фильма о присоединении Западной Украины к СССР.Однако формально первую скрипку играли местные: рабочий, активист "Украинского рабочего союза" Василий Садовый, крестьянин и многолетний подпольщик Коммунистической партии Западной Украины Юстин Шкалубина, председатель Украинского врачебного общества Марьян Панчишин (кстати, позже министр здравоохранения в "правительстве" Ярослава Стецько), профессор-языковед Кирилл Студинский. Последний был избран председателем Народного Собрания, и именно он 27 октября 1939 года зачитал главную его декларацию — "О вхождении Западной Украины в состав СССР и воссоединении с УССР".В декларации были, в частности, такие слова:"Просить Верховную Раду Союза ССР принять Западную Украину в состав Союза Советских Социалистических Республик, включить Западную Украину в состав Украинской Советской Социалистической Республики с тем, чтобы соединить украинский народ в едином государстве, положить конец вековому разъединению украинского народа" (т.е., первая апелляция была всё же к Москве, а не к Киеву).Кроме неё, Народное Собрание приняло ещё три декларации: об установлении Советской власти на Западной Украине, о конфискации помещичьих и монастырских земель и о национализации банков и крупной промышленности. После завершения собрания 28 октября в центре Львова состоялся парад частей Красной Армии.Народное Собрание Западной Украины избрало также Уполномоченную комиссию из 66 людей, которые должны были представлять Западную Украину на внеочередных сессиях Верховных Советов СССР и УССР. Комиссия направилась в Москву, где 1 ноября 1939 года ВС СССР принял решение о вхождении Западной Украины в состав Советского Союза.Несомненно, дата была выбрана не случайно, ведь это была годовщина провозглашения Западно-Украинской Народной Республики в 1918 году. После заседания члены комиссии встретились с высшими руководителями СССР — Сталиным, Молотовым и Калининым.Лишь 14 ноября 1939 года внеочередная сессия Верховного Совета УССР 1-го созыва приняла Закон о включении Западной Украины в состав УССР, и только в декабре 1939-го были образованы Львовская, Дрогобычская (позже включена в состав Львовской), Станиславская (ныне Ивано-Франковская), Тернопольская, Ровенская и Волынская области. Несмотря на 28 с лишним лет независимости, "сталинское" административно-территориальное деление Западной Украины остаётся без изменений.
https://ukraina.ru/20240823/1038006576.html
https://ukraina.ru/20230917/1049451988.html
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Олег Хавич
Олег Хавич
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
история, история украины, история ссср, ссср, западная украина, 17 сентября 1939 года, присоединение, вторая мировая война, львов, иосиф сталин, красная армия, ркка, нквд
История, История, история Украины, история СССР, СССР, Западная Украина, 17 сентября 1939 года, присоединение, Вторая мировая война, Львов, Иосиф Сталин, Красная Армия, РККА, НКВД

Народное собрание Западной Украины: как большевики легализовали результаты Освободительного похода

08:01 26.10.2024
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости
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Олег Хавич
автор издания Украина.ру
Все материалы
Сталинский СССР не был образцом демократии, но легальности принимаемых решений уделялось большое внимание. Вот, например, присоединение Западной Украины и Западной Белоруссии оформлять было не обязательно – СССР всего лишь восстановил границу 1919 года. Тем не менее, решение о присоединении к СССР принималось местными представительскими органами
26-28 октября 1939 года во Львове состоялось Народное Собрание Западной Украины, на котором делегаты от Волыни и Галичины приняли решение о воссоединении своих земель с УССР.
Внешнеполитическую часть выполнили более чем оперативно: уже 28 сентября 1939-го в Москве Вячеслав Молотов и Иоахим фон Риббентроп подписали "Немецко-советский договор о дружбе и границе между СССР и Германией". Его преамбула гласила: "Правительство СССР и немецкое правительство после распада бывшего Польского государства рассматривают исключительно как свою задачу восстановить мир и порядок на этой территории и обеспечить народам, живущим там, мирное существование, соответствующее иx национальным особенностям".
Теперь настало время продемонстрировать "волю народа" — естественно, исключительно трудового.
1 октября 1939 года Политбюро ЦК ВКП(б) приняло решение провести на ставших в сентябре советскими территориях Украинские народные собрания, перед которыми ставилась задача: решить вопросы о характере создаваемой власти, о вхождении Западной Украины в состав УССР, о передаче помещичьих земель крестьянским комитетам, а также о национализации банков и крупной промышленности. Политбюро ЦК ВКП(б) назначило выборы в Народное Собрание Западной Украины на 22 октября, а их созыв — на 26 октября 1939 года.
Инициатива проведения собрания должна была исходить от Временного управления Львова. Для организации собраний планировалось создать комитет, в который входили бы члены этого управления, представители от областей, крестьянских комитетов, рабочих организаций и интеллигенции. Политбюро ЦК ВКП(б) подробно определило порядок проведения выборов и самого собрания, направляя "волю трудового народа".
Стоит отметить, что ведущие украинские политики Галичины в первые дни после занятия Львова Красной армией пытались установить контакты с представителями новой власти.
пакт Молотова Риббентропа
23 августа, 08:14История
Пакт Молотова—Риббентропа: возвращение в родную гавань или топор в спину Польше?Договоренности, подписанные главами внешнеполитических ведомств СССР и Третьего рейха 23 августа 1939 года и последовавший за этим поход Красной армии в Западные Белоруссию и Украину (или польские "Кресы всходние", смотря по тому, какой позиции придерживается комментатор) до сих пор вызывают ожесточённые споры.
"В канцелярии доктора Левицкого, где в первые дни собирались на совещания украинские политические деятели, не закрывались двери. Сходились туда деятели разных политических групп, среди которых был и доктор Осип Назарук, который жил в конце концов за стеной. Однажды увидел я там и профессора Кирилла Студинского, который в последние годы, как рьяный советофил, стоял в стороне от нашей национальной жизни.
Между собравшимися там и возникло мнение выслать к новой власти делегацию центральных культурно-образовательных и экономически-хозяйственных учреждений, чтобы добиться легализации их деятельности. Такая делегация числом до 20 человек выбралась уже в субботу 23 сентября к генералу Иванову как первому коменданту советского гарнизона Львова и к товарищу Мищенко, политическому представителю советской власти, который был выслан на эту позицию, как говорили, из Винницы. (…) Тов. Мищенко, уже на украинском языке, разговорился шире и обещал украинскому народу, по обыкновению большевиков, всякие блага: и свободу, и землю, и свободное развитие украинской культуры и хозяйственной жизни, и горячую поддержку советской власти для всех добрых украинских начинаний. Уверял также, что советская власть несёт украинскому народу не только освобождение, но и благосостояние, причём она не будет обращать внимания на прежнюю деятельность граждан, потребует только от всех полной лояльности", — вспоминал тогдашний редактор газеты "Діло" Иван Нимчук.
Но уже через несколько дней НКВД арестовало как Нимчука и Левицкого, так и других украинских и польских политиков Галичины, ведь все эти люди в картину советской власти явно не вписывались.
4 октября 1939-го Временное управление Львова обратилось к Луцкому, Станиславовскому и Тернопольскому Временным управлениям с воззванием, в котором предлагалось создать комитеты по организации выборов в Народное Собрание. 5 октября утвердили состав организационного комитета, а на следующий день — "Положение о выборах в Украинское Народное Собрание Западной Украины".
Советские войска в Польше 17 сентября 1939 года - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
17 сентября 2023, 08:00История
Сталинская СВО 1939 года: освободительный походВ украинских учебниках можно прочитать, что СССР вступил в войну 17 сентября 1939 года, напав на ничего не подозревающую Польшу, будучи союзником Гитлера… На самом деле, к этому моменту организованное сопротивление Войска Польского фактически прекратилось, а маршал Рыдз-Смиглы так или иначе собирался бежать в Румынию
Право выдвигать кандидатов в него, согласно статье 20 Положения, имели "крестьянские комитеты, временные управления, собрания рабочих на предприятиях, собрания рабочей гвардии, собрания интеллигенции".
Всего на территории Галичины и Волыни было создано 1495 округов по выборам в Народное Собрание, по каждому из которых выдвигался, как правило, один кандидат, согласованный заранее местным руководством КП(б)У. 19 октября 1939 года газета "Вільна Україна" и другие местные издания опубликовали "Лозунги к выборам в Украинское Народное Собрание", в которых несколько раз упоминался "вождь и учитель, лучший друг украинского народа — великий Сталин".
Заканчивалась публикация призывом: "Граждане, помните! Воскресенье 22 октября — день выборов в Украинское Народное Собрание! Все, как один человек, примем участие в выборах депутатов в Украинское Народное Собрание!"
Как писал в своих воспоминаниях, изданных в 1958 году в Нью-Йорке в книге "Західня Україна під большевиками" пожелавший остаться неизвестным львовянин, "когда какой-то герой говорит вам, что он не голосовал, советую не верить ему: голосовали все".
Почти через 20 лет после тех событий аноним плакался: "тяжело мне объяснить, почему население Галичины, несмотря на свою несомненную установку против большевиков, не пробовало сопротивляться выборам. Большое влияние, несомненно, имело и то, что все понимали бесполезность всякого сопротивления: пойдём голосовать или нет — ничего выиграть, ничего изменить нельзя. Но самое важное то, что люди вообще не допускали мысли о возможности оппозиции. Мол, так должно быть, как нам продиктовано, и конец".
Всего из 4 776 300 избирателей Западной Украины приняли участие в голосовании 4 миллиона 434 тысячи (92,8%). За согласованных кандидатов отдали свои голоса 90,9% проголосовавших. В 325,9 тысячи бюллетеней фамилии кандидатов были зачёркнуты, но только в 8 округах на Волыни и в 3 во Львовской области это повлияло на исход голосования: кандидаты получили менее половины голосов, и выборы там были признаны недействительными (то есть сопротивление, пусть и пассивное, всё же было).
Абсолютное большинство депутатов Народного Собрания составляли рабочие и крестьяне, было несколько врачей и деятелей культуры, но ни одного украинского политического деятеля межвоенной Польши.
Заседание Народного Собрания состоялось 26-28 октября 1939 года во Львове, в здании Оперного театра. Для обеспечения правильности голосования депутатов в зале также находились офицеры НКВД в штатском (на кинохронике их нетрудно узнать среди клакеров).
Советские танки на улицах Кишинёва. 1940 год
28 июня, 08:21История
"Прутский поход": сталинская СВОКогда Румыния в 1918 году "отжимала" у России Бессарабию она просто брала то, что плохо лежит. На тот момент плохо лежало всё, но Румыния взяла то, что смогла удержать. Но за всё приходится платить. В 1940 году Иосиф Сталин предъявил счёт. Платить было нечем…
Мероприятие почтили своим присутствием руководители советской Украины: первый секретарь ЦК КП(б)У Никита Хрущёв, председатель Совета Народных Комиссаров УССР Леонид Корниец, командующий войсками Киевского военного округа Семён Тимошенко (последний во время Польского похода РККА командовал Украинским фронтом). Среди выступавших гостей был также режиссёр Александр Довженко, приехавший из Москвы для съёмок фильма о присоединении Западной Украины к СССР.
Однако формально первую скрипку играли местные: рабочий, активист "Украинского рабочего союза" Василий Садовый, крестьянин и многолетний подпольщик Коммунистической партии Западной Украины Юстин Шкалубина, председатель Украинского врачебного общества Марьян Панчишин (кстати, позже министр здравоохранения в "правительстве" Ярослава Стецько), профессор-языковед Кирилл Студинский. Последний был избран председателем Народного Собрания, и именно он 27 октября 1939 года зачитал главную его декларацию — "О вхождении Западной Украины в состав СССР и воссоединении с УССР".
В декларации были, в частности, такие слова:
"Просить Верховную Раду Союза ССР принять Западную Украину в состав Союза Советских Социалистических Республик, включить Западную Украину в состав Украинской Советской Социалистической Республики с тем, чтобы соединить украинский народ в едином государстве, положить конец вековому разъединению украинского народа" (т.е., первая апелляция была всё же к Москве, а не к Киеву).
Кроме неё, Народное Собрание приняло ещё три декларации: об установлении Советской власти на Западной Украине, о конфискации помещичьих и монастырских земель и о национализации банков и крупной промышленности. После завершения собрания 28 октября в центре Львова состоялся парад частей Красной Армии.
18 марта 1921 года в Риге был заключен мирный договор между РСФСР и Польшей Рижский договор - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
18 марта 2022, 01:00
Рижский мир. Как большевики отдали Польше Западную Украину и Западную Белоруссию18 марта 1921 года в Риге был заключен мирный договор между РСФСР и Польшей, согласно которому советская сторона уступила западноукраинские и западнобелорусские земли
Народное Собрание Западной Украины избрало также Уполномоченную комиссию из 66 людей, которые должны были представлять Западную Украину на внеочередных сессиях Верховных Советов СССР и УССР. Комиссия направилась в Москву, где 1 ноября 1939 года ВС СССР принял решение о вхождении Западной Украины в состав Советского Союза.
Несомненно, дата была выбрана не случайно, ведь это была годовщина провозглашения Западно-Украинской Народной Республики в 1918 году. После заседания члены комиссии встретились с высшими руководителями СССР — Сталиным, Молотовым и Калининым.
Лишь 14 ноября 1939 года внеочередная сессия Верховного Совета УССР 1-го созыва приняла Закон о включении Западной Украины в состав УССР, и только в декабре 1939-го были образованы Львовская, Дрогобычская (позже включена в состав Львовской), Станиславская (ныне Ивано-Франковская), Тернопольская, Ровенская и Волынская области. Несмотря на 28 с лишним лет независимости, "сталинское" административно-территориальное деление Западной Украины остаётся без изменений.
 
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08:01Народное собрание Западной Украины: как большевики легализовали результаты Освободительного похода
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