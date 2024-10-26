https://ukraina.ru/20241026/1058385396.html

"Лучший для Украины сценарий - это ультиматум Путина". Почему украинской элите так выгодна война

"Лучший для Украины сценарий - это ультиматум Путина". Почему украинской элите так выгодна война - 26.10.2024 Украина.ру

"Лучший для Украины сценарий - это ультиматум Путина". Почему украинской элите так выгодна война

Психология толпы украинского общества и элиты Украины требует отдельно изучения. И не только политологов и социальных психологов. Но и криминалистов. Но это - потом. А сейчас у них, в Киеве, все хорошо, всё идет по плану

2024-10-26T11:58

2024-10-26T11:58

2024-10-26T11:58

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европа

запад

владимир зеленский

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офис президента

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Но сначала всё же о реальности.Украина уже проиграла, но говорить об этом нельзя, это - "харам"Как говорит известный украинский политический философ Павел Щелин:"Украина войну уже проиграла. Но это очень сложно признавать. Это "харам", запрет. Лучший сценарий на сегодня для Украины - это ультиматум Путина."Но украинское общество совершенно не готово это признать. Тем более не готовы это признавать элиты и политические аналитики. "Харам!"Сам же Щелин добавляет: "сейчас назовут меня предателем и "агентом Кремля", но кто-то же должен сказать правду".Так почему же общество на Украине не готово признать эту правду?ПсевдореальностьУкраинское общество живёт в окружении многочисленных мифов, по сути, в псевдореальности.Основа этой псевдореальности, её несущая конструкция - вера в "перемогу", потому что "запад нам поможет".Нежелание принимать существующую реальность - основа политической жизни украинского общества.Оно было сформировано всей пропагандистской машиной укрорейха, которая изо дня в день обещала и продолжает обещать "перемоги".И конечно, дармовыми (на сейчас) деньгами коллективного Запада.Несогласие с реальностью уже выражается настолько истерично, что:"Крик уже переходит в визг"Так говорит бывший советник Офиса президента Алексей Арестович об эскалации истерики на Украине.Арестович:"Уровень коллективного сознания украинцев - уровень ребёнка 7-8 лет. Это поведение такое: истерика в супермаркете, когда родители спрашивают, как там оценки в школе. Падают на пол, стучат ногами, кричат "вы должны купить мне эту игрушку."Истеричность ЗеленскогоИ градус истерики дальше будет только повышаться.Это необходимость - и для общества, и для элит, и для самого Зеленского.Этим и объясняется его суетливое поведение, его бесконечные заявления: то ядерное оружие, то "корейские войска", то "новый план победы".Если Зеленский перестанет это делать, его положение станет моментально крайне уязвимым.Ему уже сейчас начинают задавать вопросы по поводу Крынок, Курска и других военных неудач, ужасных потерь в войсках. О нелегитимности его, наконец. Оппозиция только ждёт своего часа.Поэтому надо поддерживать истерику и постоянно вкидывать в общество что-то новое.Чем он и занимается.Он постоянно чем-то ужасно занят. В основном, продуцирует новые мифы, смыслы.Это "ежедневный стендап", собственно, его основная специальность.А истеричное "общество спектакля" ждет новых выступлений комика - президента (давно нелегитимного, кстати).Мифы ЗеленскогоПрежние мифы войны перестали работать.Где теперь "границы 1991 года"?Где рассказы про "чудо оружие"?Например, самолёты F 16, о которых Зеленский говорил и говорил, призывал всех "быстрее же дайте"?Всё это не помогло, но уныния в обществе (и неудобных вопросов) допускать никак нельзя.Поэтому Зеленский, как ловкий шулер, достаёт из рукава всё новые смыслы.Очередной миф: "план победы".Следующий миф: "наши союзники" (где он их нашёл?)Зеленский призывает "союзников" готовить свои бригады для Украины, потому что "наши воины устали".Следующий: "мы уже победили" (имеется в виду - государство не исчезло, хотя об исчезновении Украины никогда не шла речь вообще).Совсем недавно возник новый миф: "план для Украины".Но Зеленский его только пишет, не мешайте. Ещё не готов, ждите!Пока что вот, есть новое предложение Зеленского.Давайте, говорит он, прекратим бить взаимно по энергоструктуре.Так это же уже было, пару месяцев назад?Западные СМИ писали, что США потребовали от Украины перестать бить по нефтепереработке России.Нет! Это теперь, новое!"Зеленский предлагает прекращение атак", - пишет придворный украинский журналист Виталий Портников.Зеленский предлагает! Это ж другое дело.Продолжается маскарад.Он надевает майки с надписями: "Сделаем Россию снова маленькой".А это зачем и к чему?Павел Щелин:"Это футболка и надпись на ней демонстрируют полную недоговороспособность и истеричный характер украинской элиты.Единственная стратегия, которая остаётся у Украины и Зеленского - это стратегия истерическая, постоянная эскалация, повышение ставок. Потому что Украину перестают замечать в мире. А это для них катастрофа."Зеленский, безусловно, главный украинский бенефициар этой войны.Но при этом он отчаянно не хочет нести ни за что ответственность.Он что-то постоянно заявляет, ездит за рубеж. Создаёт видимость поспешных и быстрых действий. Какая-то бесконечная турбулентность.Но это только имитация бурной деятельности.Они не лохи!Характер Зеленского выражается одной его знаменитой фразой "я не лох!"А его бывший глава ОП Богдан говорил, что любимая фразочка Зеленского: "я фартовый".Он не обращает внимания на то, что копятся риски, что гибнет страна.Ему во-первых, всё равно.А во-вторых, он в восторге от самого себя.Как он ловко всех развёл, как он пропетлял эти годы.И пока у Зеленского карманы набиты деньгами, ему ничего не грозит.Пока он - главный раздатчик халявы, это делает его и его друзей неприкасаемыми и непотопляемыми.Он считает, что за счёт своего везения и денег Запада он еще продержится какое-то время.А там будет решение. Какое - его в общем-то не интересует. Ему надо, чтобы война длилась как можно дольше.Но и обществу это тоже нужно!По крайней мере, правящему классу. Да и диаспора не против, пока её содержит Европа.Новый "безвиз"Те граждане Украины, кто сейчас живёт в эмиграции на Западе, не могли об этом даже мечтать. Даже "безвиз" Петра Порошенко померк на фоне их сегодняшней сытой жизни в Европе. И работать не надо. Да это же жизнь мечты!Не секрет ведь, что в Европу выехало большое количество тех, кто жил на Западной Украине, в Центральной. Где нет никакой войны.Но они предпочли уехать. Дармовая халява!Прощай, Украина!Не будем забывать, что еще до 2022 года Украина была признана беднейшей страной Европы. И вот весь этот украинский табор впустили в "райский сад" и даже подкармливают.Иду ва-банк!Вот это убойное сочетание: самомнение Зеленского "я фартовый", народная любовь к халяве и бесконечные деньги Запада и делают эту войну такой приемлемой и даже желанной, увы, для украинского общества.И здесь один из немаловажных факторов - отсутствие у Зеленского хорошего образования. Он не может просчитать риски, и поэтому игнорирует их. Плюс наглость, незамутнённая интеллектом самоуверенность.Он идет ва-банк, всё время повышая ставки.Стратегия "я фартовый" в будущем, конечно, обречена на провал.Но пока что Зеленский - опять с полными карманами денег и готов продолжать.Ну а деньги ведь придется отдавать? Так отдавать же будет Украина! При чём тут Зеленский?Ну а общество внутри Украины? Еще не устало?Любовь к халяве плюс деньги ЗападаИстеричное общество категорически не хочет признавать поражения. Так же как и Зеленский.И кроме того огромная часть этого общества продолжает получать незаработанные доходы.Общество тоже не хочет ни за что отвечать. Украинские политики вообще привыкли ни за что не отвечать, это часть украинской политической культуры."Пропетлять!" Это же национальная стратегия.Начиная с первого президента Украины Леонида Макаровича Кравчука. Про которого говорили, что его стратегия - "пропетлять между струйками дождя, не замочив пиджак."Такое же настроение и всей элиты.Вся Рада недавно аплодировала Зеленскому несколько минут. И там были не только "слуги народа". Там были все так называемые оппозиционные партии.И кажется, кроме успевшего эмигрировать нардепа Дмитрука и сидящего в СИЗО Киева нардепа Дубинского, всех остальных депутатов всё происходящее полностью устраивает.Виртуальная войнаВсе эти настроения общества чутко ловит Зеленский.Но как же война?А война ведь для огромного большинства украинцев идёт где-то очень далеко. Как далёкой и виртуальной была для них восемь лет война на Донбассе.И сегодня война очень далеко, в другой части страны, в которой по прежнему живут "ватники и колорады".Непосредственно в военных действиях участвует максимум 1 процент населения.Поэтому - почему бы не повоевать?Война стала привычным делом. А для очень и очень многих - источником огромного дохода.Причём такого дохода, который описан Николаем Васильевичем Гоголем в бессмертном образе жителя хутора близь Диканьки - Пацюка, которому вареники залетают сами в рот.Вот и сейчас - сбылась мечта современного Пацюка.Вареники, то есть западная помощь, сама залетает в рот. Только успевай открывай. И кажется, нет конца этому потоку изобилия. Но только пока идёт война.Зеленскому всё равно, что будет с Украиной, с народом, с землёй...Но ведь и "патриотам" все равно!Не всем, конечно, но очень многим.Подавляющее большинство так называемых украинских патриотов - это патриоты "личного садочка коло хаты".Хата у них нынче в Швейцарии, в Испании.Война для них - очень далеко.Для "продолжения банкета" нужно, чтобы Зеленский продолжал войну.И диаспоре в Европе нужно.И всей Западной и Центральной Украине неплохо живётся на европейской и американской "помощи". Которую надо будет отдавать, но это когда-нибудь потом и кто-то другой.Их "диточкы́" будут жить в Европе. Такова настоящая мечта настоящего украинского патриота. Национальная идея, можно сказать.А те, кто воюет - так это ж "быдло".А те, кто страдает на Востоке - так это ж "схидняки", те самые "ватники и колорады".Это "не наша война", искренне говорят на западе Украины.Украина сегодня - как та "воронья слободка" у Ильфа и Петрова, которую подожгли сразу с нескольких сторон.Война оказалась слишком выгодным делом для "элиты", они не могут прямо оторваться от этих золотых потоков.Это очень выгодно для "патриотов", чья основная идея - эмиграция. Сбылась вековая мечта! Теперь никто не отнимет у них право любить Украину издалека.Плохо только тем, кто воюет или живет на Востоке. Но на них, как вы знаете, не надо обращать внимание. Это "быдло" и "колорады".Поэтому украинское общество рукоплещет Зеленскому и поэтому раздаётся визг "никакой капитуляции"!Всё это закончится очень грустно, но стратегического мышления там ни у кого нет. Некому принимать ответственные решения. В этом и заключается трагедия современной Украины.О том, как Запад собирается дальше финансировать Украину за счет России - в статье Ивана Лизана "Кража без взлома в особо крупном размере. О выделении Украине кредита в счёт российских резервов"

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Елена Мурзина

украина, европа, запад, владимир зеленский, владимир путин, алексей арестович, офис президента, рада, сизо, эксклюзив