Мы нашли ключик к городам: военный эксперт рассказал, почему посыпалась оборона ВСУ в Селидово - 26.10.2024 Украина.ру
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Мы нашли ключик к городам: военный эксперт рассказал, почему посыпалась оборона ВСУ в Селидово
Мы нашли ключик к городам: военный эксперт рассказал, почему посыпалась оборона ВСУ в Селидово - 26.10.2024 Украина.ру
Мы нашли ключик к городам: военный эксперт рассказал, почему посыпалась оборона ВСУ в Селидово
Украинское командование перестало вводить в населенные пункты большое количество личного состава. На каком-то этапе в Угледаре противник стал держать только корректировщиков и боевое охранение. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
2024-10-26T05:00
2024-10-26T05:00
новости
селидово
украина
угледар
александр полищук
оборона
наступление
донбасс
детали
сво
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В Селидово сидит хваленая бригада украинской Нацгвардии "Кара-Даг", которую изначально готовили к наступлению на Крым. И похоже, что ей действительно нет смысла держаться за центр города, который и так охвачен, сообщил эксперт.Он отметил, что сейчас украинское командование перестало вводить в населенные пункты большое количество личного состава.Если посадить в здание большое количество личного состава, то туда прилетает фугасная авиабомба с УМПК. Чтобы минимизировать потери, вы ограничиваетесь наблюдателями и боевым охранением, сказал историк.Но если ограничиться только наблюдателями и боевым охранением, тогда у вас не хватает плотности войск, чтобы сдержать атакующих штурмовиков. Вот в таком замкнутом круге сейчас оказывается Украина, констатировал специалист."Ключик к таким городам мы нашли. Дай Бог, чтобы нам хватило сил и мотивации. Тогда победа будет за нами", — заключил собеседник издания.Полный текст комментария "Военный историк Александр Полищук: Россия перебила ВСУ на подступах к Селидово и сохранила город целым" читайте на сайте Украина.руО том, почему советский основной боевой танк Т-72 не теряет свою актуальность и в чем его преимущества перед западными образцами — в материале Алексея Туманова Против лома нет приема. Почему американцев на Украине взволновал старый Т-72 на сайте Украина.ру
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селидово
украина
угледар
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новости, селидово, украина, угледар, александр полищук, оборона, наступление, донбасс, детали, сво, спецоперация, город, всу
Новости, Селидово, Украина, Угледар, Александр Полищук, оборона, наступление, Донбасс, детали, СВО, Спецоперация, город, ВСУ

Мы нашли ключик к городам: военный эксперт рассказал, почему посыпалась оборона ВСУ в Селидово

05:00 26.10.2024
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкУчения штурмовиков добровольческого подразделения "Барс-13" в ДНР
Учения штурмовиков добровольческого подразделения Барс-13 в ДНР - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Украинское командование перестало вводить в населенные пункты большое количество личного состава. На каком-то этапе в Угледаре противник стал держать только корректировщиков и боевое охранение. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
В Селидово сидит хваленая бригада украинской Нацгвардии "Кара-Даг", которую изначально готовили к наступлению на Крым. И похоже, что ей действительно нет смысла держаться за центр города, который и так охвачен, сообщил эксперт.
Он отметил, что сейчас украинское командование перестало вводить в населенные пункты большое количество личного состава.
"Почему у нас так хорошо получилось с Угледаром? Потому что на каком-то этапе противник там стал держать только корректировщиков и боевое охранение в условиях, когда мы их артиллерию перебили или загасили РЭБом", — подчеркнул Полищук.
Если посадить в здание большое количество личного состава, то туда прилетает фугасная авиабомба с УМПК. Чтобы минимизировать потери, вы ограничиваетесь наблюдателями и боевым охранением, сказал историк.
Но если ограничиться только наблюдателями и боевым охранением, тогда у вас не хватает плотности войск, чтобы сдержать атакующих штурмовиков. Вот в таком замкнутом круге сейчас оказывается Украина, констатировал специалист.
"Ключик к таким городам мы нашли. Дай Бог, чтобы нам хватило сил и мотивации. Тогда победа будет за нами", — заключил собеседник издания.
Полный текст комментария "Военный историк Александр Полищук: Россия перебила ВСУ на подступах к Селидово и сохранила город целым" читайте на сайте Украина.ру
О том, почему советский основной боевой танк Т-72 не теряет свою актуальность и в чем его преимущества перед западными образцами — в материале Алексея Туманова Против лома нет приема. Почему американцев на Украине взволновал старый Т-72 на сайте Украина.ру
Александр Перенджиев интервью
Вчера, 18:00
Александр Перенджиев: Европейцам придется или порвать с США, или готовиться к образу жизни ненцевНаши арктические войска более приспособлены к боевым действиям в Арктике, чем северные европейцы. Налажена подготовка офицеров в Благовещенске, есть обмундирование, специальная техника. Если страны Северной Европы хотят обеспечить свою безопасность и сохранить прежний уровень жизни, им нужно взаимодействовать с Россией.
 
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