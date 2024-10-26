https://ukraina.ru/20241026/1058380371.html

Мы нашли ключик к городам: военный эксперт рассказал, почему посыпалась оборона ВСУ в Селидово

Мы нашли ключик к городам: военный эксперт рассказал, почему посыпалась оборона ВСУ в Селидово - 26.10.2024 Украина.ру

Мы нашли ключик к городам: военный эксперт рассказал, почему посыпалась оборона ВСУ в Селидово

Украинское командование перестало вводить в населенные пункты большое количество личного состава. На каком-то этапе в Угледаре противник стал держать только корректировщиков и боевое охранение. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук

2024-10-26T05:00

2024-10-26T05:00

2024-10-26T05:00

новости

селидово

украина

угледар

александр полищук

оборона

наступление

донбасс

детали

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/10/1056914588_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8dda21272621b463788c34ef87c11902.jpg.webp

В Селидово сидит хваленая бригада украинской Нацгвардии "Кара-Даг", которую изначально готовили к наступлению на Крым. И похоже, что ей действительно нет смысла держаться за центр города, который и так охвачен, сообщил эксперт.Он отметил, что сейчас украинское командование перестало вводить в населенные пункты большое количество личного состава.Если посадить в здание большое количество личного состава, то туда прилетает фугасная авиабомба с УМПК. Чтобы минимизировать потери, вы ограничиваетесь наблюдателями и боевым охранением, сказал историк.Но если ограничиться только наблюдателями и боевым охранением, тогда у вас не хватает плотности войск, чтобы сдержать атакующих штурмовиков. Вот в таком замкнутом круге сейчас оказывается Украина, констатировал специалист."Ключик к таким городам мы нашли. Дай Бог, чтобы нам хватило сил и мотивации. Тогда победа будет за нами", — заключил собеседник издания.Полный текст комментария "Военный историк Александр Полищук: Россия перебила ВСУ на подступах к Селидово и сохранила город целым" читайте на сайте Украина.руО том, почему советский основной боевой танк Т-72 не теряет свою актуальность и в чем его преимущества перед западными образцами — в материале Алексея Туманова Против лома нет приема. Почему американцев на Украине взволновал старый Т-72 на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241025/1058370348.html

селидово

украина

угледар

донбасс

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, селидово, украина, угледар, александр полищук, оборона, наступление, донбасс, детали, сво, спецоперация, город, всу