Мы нашли ключик к городам: военный эксперт рассказал, почему посыпалась оборона ВСУ в Селидово
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкУчения штурмовиков добровольческого подразделения "Барс-13" в ДНР
Украинское командование перестало вводить в населенные пункты большое количество личного состава. На каком-то этапе в Угледаре противник стал держать только корректировщиков и боевое охранение. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
В Селидово сидит хваленая бригада украинской Нацгвардии "Кара-Даг", которую изначально готовили к наступлению на Крым. И похоже, что ей действительно нет смысла держаться за центр города, который и так охвачен, сообщил эксперт.
Он отметил, что сейчас украинское командование перестало вводить в населенные пункты большое количество личного состава.
"Почему у нас так хорошо получилось с Угледаром? Потому что на каком-то этапе противник там стал держать только корректировщиков и боевое охранение в условиях, когда мы их артиллерию перебили или загасили РЭБом", — подчеркнул Полищук.
Если посадить в здание большое количество личного состава, то туда прилетает фугасная авиабомба с УМПК. Чтобы минимизировать потери, вы ограничиваетесь наблюдателями и боевым охранением, сказал историк.
Но если ограничиться только наблюдателями и боевым охранением, тогда у вас не хватает плотности войск, чтобы сдержать атакующих штурмовиков. Вот в таком замкнутом круге сейчас оказывается Украина, констатировал специалист.
"Ключик к таким городам мы нашли. Дай Бог, чтобы нам хватило сил и мотивации. Тогда победа будет за нами", — заключил собеседник издания.
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