В России судебные приставы арестовали имущество сына Петра Порошенко* - 26.10.2024 Украина.ру
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В России судебные приставы арестовали имущество сына Петра Порошенко*
В России судебные приставы арестовали имущество сына Петра Порошенко* - 26.10.2024 Украина.ру
В России судебные приставы арестовали имущество сына Петра Порошенко*
Имущество сына экс-президента Украины Петра Порошенко Алексея* арестовали российские судебные приставы. Об этом свидетельствует информация из банка данных исполнительных производств ФССП РФ
2024-10-26T10:47
2024-10-26T10:49
новости
россия
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липецк
рошен
roshen
следственный комитет
приставы
судебные приставы
арест
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Согласно информации ФССП, исполнительное производство в отношении Алексея Порошено было возбуждено в январе этого года. Производством занимается особый отдел в ФССП - главное межрегиональное (специализированное) управление службы.В сентябре объединение, членами которого являются Петр Порошенко, его сын Алексей, а также экс-гендиректор липецкой кондитерской фабрики "Рошен" Олег Казаков*, внесено в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Информация об этом появилась на сайте ведомства.Летом этого года в рамках судебного решения приставы передали в доход России акции кондитерской фабрики Roshen, владельцем которой являлся экс-президент Украины Петр Порошенко, об этом сообщил РИА Новости директор ФССП Дмитрий Аристов.Кроме того приставы передали в доход государства акции ПАО "Уральский завод авто-текстильных изделий" и АО "Завод фрикционных и термостойких материалов". Эти компании в течение нескольких лет финансировали украинскую армию.19 февраля в объединенной пресс-службе судов Липецкой области сообщили, что кондитерская фабрика Roshen в Липецке, принадлежавшая бывшему президенту Украины Петру Порошенко и его сыну, перешла в собственность России.В 2015 году Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по факту мошеннического хищения представителями "Липецкой кондитерской фабрики "Рошен" средств из госбюджета РФ.По данным следствия, в 2012-2013 годах представители компании направили в межрегиональную инспекцию ФНС по Липецкой области поддельные документы о якобы выполненных в 2012 году работах по строительству кондитерской фабрики на общую сумму более миллиарда рублей, "в том числе потребовав возмещение НДС в размере более 180 млн рублей".* Росфинмониторинг внес Петра Порошенко, Алексея Порошенко и Олега Казакова в перечень террористов и экстремистовТакже на эту тему: Порошенко, его сын и экс-директор липецкого "Рошена" признаны экстремистами и террористами
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новости, россия, украина, липецк, рошен, roshen, следственный комитет, приставы, судебные приставы, арест, терроризм, петр порошенко, алексей порошенко
Новости, Россия, Украина, Липецк, Рошен, Roshen, Следственный комитет, приставы, судебные приставы, арест, терроризм, Петр Порошенко, Алексей Порошенко

В России судебные приставы арестовали имущество сына Петра Порошенко*

10:47 26.10.2024 (обновлено: 10:49 26.10.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит НАТО в Брюсселе. День второй
Саммит НАТО в Брюсселе. День второй - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Имущество сына экс-президента Украины Петра Порошенко Алексея* арестовали российские судебные приставы. Об этом свидетельствует информация из банка данных исполнительных производств ФССП РФ
Согласно информации ФССП, исполнительное производство в отношении Алексея Порошено было возбуждено в январе этого года. Производством занимается особый отдел в ФССП - главное межрегиональное (специализированное) управление службы.
В сентябре объединение, членами которого являются Петр Порошенко, его сын Алексей, а также экс-гендиректор липецкой кондитерской фабрики "Рошен" Олег Казаков*, внесено в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Информация об этом появилась на сайте ведомства.
Летом этого года в рамках судебного решения приставы передали в доход России акции кондитерской фабрики Roshen, владельцем которой являлся экс-президент Украины Петр Порошенко, об этом сообщил РИА Новости директор ФССП Дмитрий Аристов.
"В доход переданы акции АО "Липецкая кондитерская фабрика "Рошен", — сказал Аристов.
Кроме того приставы передали в доход государства акции ПАО "Уральский завод авто-текстильных изделий" и АО "Завод фрикционных и термостойких материалов". Эти компании в течение нескольких лет финансировали украинскую армию.
19 февраля в объединенной пресс-службе судов Липецкой области сообщили, что кондитерская фабрика Roshen в Липецке, принадлежавшая бывшему президенту Украины Петру Порошенко и его сыну, перешла в собственность России.
В 2015 году Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по факту мошеннического хищения представителями "Липецкой кондитерской фабрики "Рошен" средств из госбюджета РФ.
По данным следствия, в 2012-2013 годах представители компании направили в межрегиональную инспекцию ФНС по Липецкой области поддельные документы о якобы выполненных в 2012 году работах по строительству кондитерской фабрики на общую сумму более миллиарда рублей, "в том числе потребовав возмещение НДС в размере более 180 млн рублей".
* Росфинмониторинг внес Петра Порошенко, Алексея Порошенко и Олега Казакова в перечень террористов и экстремистов
Также на эту тему: Порошенко, его сын и экс-директор липецкого "Рошена" признаны экстремистами и террористами
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