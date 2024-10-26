https://ukraina.ru/20241026/1058376071.html

Москва и Вашингтон солидарны: ядерного джина правительству Зеленского выдавать нельзя — Некрасов

Москва и Вашингтон солидарны: ядерного джина правительству Зеленского выдавать нельзя — Некрасов - 26.10.2024 Украина.ру

Москва и Вашингтон солидарны: ядерного джина правительству Зеленского выдавать нельзя — Некрасов

Если Украина сможет создать "грязную" бомбу, то радиоактивное пятно распространится на Европу

2024-10-26T07:50

2024-10-26T07:50

2024-10-26T07:50

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал ветеран афганских событий, доктор экономических наук, член правления Делового совета по развитию экономического сотрудничества с Афганистаном при Торгово-промышленной палате России Вячеслав Некрасов.Размышляя о развитии украинского конфликта и будущих действий США, эксперт заявил, что американцы придерживаются тактики регулируемых конфликтов. Но эти конфликты выходят из-под контроля, добавил Некрасов.В Афганистане они вырастили талибов*, которые выступили против них, напомнил он.В свое время Россия нашла общий язык с президентом Клинтоном и вывезла ядерное оружие из бывших советских республик, отметил эксперт.“Если Украина сможет создать "грязную" бомбу, то радиоактивное пятно распространится на Европу. Здравомыслящие политики попытаются избежать такого сценария”, — заключил Некрасов.Ранее в интервью изданию Украина.ру военный историк, публицист, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов заметил, что ядерный потенциал у Украины есть, поскольку многие годы она была интегрирована в российский ВПК даже после развал Советского Союза.По его словам, Украина хотела быть главной военной силой в Европе. Это уже похоже на рэкет на государственном уровне, добавил эксперт.“Криминальная суть Украина рвется наружу. Почему все считают, что его могут применить только по России? Это может быть шантаж, если не дадите денег, завтра жахнем по Берлину или по Вене. Но никто не захочет иметь таких безумных рэкетиров в центре Европы с ядерной дубиной. Это только ускорит соглашение между Россией и Западом”, — поделился своими мыслями Сазонов.Более подробно об этом — в интервью Сергей Сазонов: Создание Украиной ядерного оружия станет кошмаром для ЗападаНедавно прозвучало заявление анонимного украинского чиновника о том, что Украина способна создать ядерное оружие, но на это нет разрешения Запада.Подробнее о заявлениях внутри Украины, которые чиновники и Зеленский не смогли согласовать между собой, — в материале Ядерное оружие Украины. Главное на Украине на утро 18 октябряО реакции США и Европы на ядерные разногласия украинских властей — в статье Запад пытается оценить ядерный потенциал Украины, заявил Орбан* Под санкциями ООНПолный текст интервью — "Вы отняли наше, мы заберем ваше". Вячеслав Некрасов о том, как России ответить на санкции Запада

https://ukraina.ru/20241025/1058361884.html

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новости, украина, россия, европа, владимир зеленский, кгб, фсб, детали, ядерное оружие