Российские морпехи уничтожили штурмовиков ВСУ в Курской области - 26.10.2024 Украина.ру
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Российские морпехи уничтожили штурмовиков ВСУ в Курской области
Российские морпехи уничтожили штурмовиков ВСУ в Курской области - 26.10.2024 Украина.ру
Российские морпехи уничтожили штурмовиков ВСУ в Курской области
Морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота ВС РФ уничтожили разведгруппу штурмовиков ВСУ в районе Плехово в Курской области. Об этом сообщил журналистам РИА Новости представитель российского силового ведомства
2024-10-26T12:28
2024-10-26T12:32
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Кадры с места уничтожения украинской разведгруппы были опубликованы в телеграм-канале РИА Новости.Украинское командование потеряло управление своими подразделениями в Курской области, ВСУ в окружении, но они даже не понимают этого. Об этом 25 октября в интервью журналистке телеканала "Россия" Ольге Скабеевой рассказал президент РФ Владимир Путин.Глава Российского государства сообщил, что в Курской области российскими войсками были блокированы порядка двух тысяч украинских солдат, бойцы уже приступили к ликвидации этой группировки.На итоговой пресс-конференции саммита БРИКС в Казани Путин заявил, что за месяц ВСУ потеряли на Курском направлении 26 тысяч человек и 19 тысяч единиц техники. Российский президент отметил, что Украине следовало бы начать мирные переговоры, однако Киев этого не хочет.По сообщениям Минобороны, на днях российские войска отразили шесть контратак ВСУ в направлении Зеленого Шляха, Любимовки, Толстого Луга, Нижнего Клина и Русской Конопельки.Целью этих ударов, во-первых, было деблокировать окруженные части ВСУ. А во-вторых, атакующие действия по советской военной школе сдерживают наступление противника. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, публицист, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов.При выдавливании противника российское командование пытается наносить минимальный ущерб инфраструктуре. Даже дома стараются не разрушать, потому что восстанавливать их будут за государственный счет, подчеркнул Сазонов."Хотел бы отметить, что в операции в Курской области играет огромную роль авиация. Она свела на нет все усилия ВСУ. Она отрезала наступающие группировки, подвоз боеприпасов и подход резервов", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Сазонова: Создание Украиной ядерного оружия станет кошмаром для Запада читайте на сайте Украина.ру
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новости, курская область, россия, украина, владимир путин, морпехи, сво, детали, курск, спецоперация, контрнаступление, освобождение
Новости, Курская область, Россия, Украина, Владимир Путин, морпехи, СВО, детали, Курск, Спецоперация, контрнаступление, освобождение

Российские морпехи уничтожили штурмовиков ВСУ в Курской области

12:28 26.10.2024 (обновлено: 12:32 26.10.2024)
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПодготовка морских пехотинцев ТОФ на полигоне в Приморском крае
Подготовка морских пехотинцев ТОФ на полигоне в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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Морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота ВС РФ уничтожили разведгруппу штурмовиков ВСУ в районе Плехово в Курской области. Об этом сообщил журналистам РИА Новости представитель российского силового ведомства
"Морпехи 810-й бригады ЧФ уничтожили подразделение штурмовиков-разведчиков ВСУ в районе Плехово в Курской области", - сообщил представитель российских силовиков.
Кадры с места уничтожения украинской разведгруппы были опубликованы в телеграм-канале РИА Новости.
Украинское командование потеряло управление своими подразделениями в Курской области, ВСУ в окружении, но они даже не понимают этого. Об этом 25 октября в интервью журналистке телеканала "Россия" Ольге Скабеевой рассказал президент РФ Владимир Путин.
Глава Российского государства сообщил, что в Курской области российскими войсками были блокированы порядка двух тысяч украинских солдат, бойцы уже приступили к ликвидации этой группировки.
На итоговой пресс-конференции саммита БРИКС в Казани Путин заявил, что за месяц ВСУ потеряли на Курском направлении 26 тысяч человек и 19 тысяч единиц техники. Российский президент отметил, что Украине следовало бы начать мирные переговоры, однако Киев этого не хочет.
По сообщениям Минобороны, на днях российские войска отразили шесть контратак ВСУ в направлении Зеленого Шляха, Любимовки, Толстого Луга, Нижнего Клина и Русской Конопельки.
Целью этих ударов, во-первых, было деблокировать окруженные части ВСУ. А во-вторых, атакующие действия по советской военной школе сдерживают наступление противника. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, публицист, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов.
При выдавливании противника российское командование пытается наносить минимальный ущерб инфраструктуре. Даже дома стараются не разрушать, потому что восстанавливать их будут за государственный счет, подчеркнул Сазонов.
"Хотел бы отметить, что в операции в Курской области играет огромную роль авиация. Она свела на нет все усилия ВСУ. Она отрезала наступающие группировки, подвоз боеприпасов и подход резервов", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Сазонова: Создание Украиной ядерного оружия станет кошмаром для Запада читайте на сайте Украина.ру
Коллаж: спецоперация на минувшей неделе - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
09:36
Спецоперация на минувшей неделе. Прорезаем оборону противника и бьем по тыламВ зоне проведения СВО четко обозначились несколько направлений, где российская армия активно продвигается, нащупывая уязвимые участки обороны противника. К ним относятся Харьковское, Курское, Донбасское направления и ряд других.
 
НовостиКурская областьРоссияУкраинаВладимир ПутинморпехиСВОдеталиКурскСпецоперацияконтрнаступлениеосвобождение
 
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