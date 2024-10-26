В Липецкой области создан штаб по розыску сбежавших из колонии заключенных - 26.10.2024 Украина.ру
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В Липецкой области создан штаб по розыску сбежавших из колонии заключенных
В Липецкой области создан штаб по розыску сбежавших из колонии заключенных - 26.10.2024 Украина.ру
В Липецкой области создан штаб по розыску сбежавших из колонии заключенных
В Липецкой области создан штаб после побега 6 заключенных из местной колонии, в область направлена группа центрального аппарата ФСИН. Об этом 26 октября сообщает пресс-бюро ФСИН
2024-10-26T11:50
2024-10-26T11:50
новости
россия
александр артамонов
николай патрушев
заключенные
тюрьма
колония
липецк
побег
закон
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По факту побега осужденных из ИК-2 УФСИН России по Липецкой области в регион направлена группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России, говорится в сообщении.Заключенные сбежали из липецкой колонии через подкоп, за ними направлены группы преследования, сообщает УФСИН.Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о побеге шестерых заключенных из исправительной колонии №2. В поиске беглецов задействованы региональные ФСИН, МВД, Росгвардия и ФСБ."Понимаю, что такая новость может вызвать беспокойство, но прошу не поддаваться панике. Отдельно отмечу, что мы ожидаем большое количество вбросов и фейковых новостей, связанных с побегом. Информационная война продолжается, и ВСУ не упустит возможности воспользоваться этой ситуацией", — написал Артамонов в своей странице в телеграм.В сентябре в Кабардино-Балкарии были задержаны 15 членов экстремистской религиозной ячейки, применявших насильственные методы убеждения. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.Еще по теме: Патрушев назвал нелегальную миграцию питательной средой для терроризма.
https://ukraina.ru/20241014/1058077046.html
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новости, россия, александр артамонов, николай патрушев, заключенные, тюрьма, колония, липецк, побег, закон, фсин, мвд, росгвардия
Новости, Россия, Александр Артамонов, Николай Патрушев, заключенные, тюрьма, колония, Липецк, побег, Закон, ФСИН, МВД, Росгвардия

В Липецкой области создан штаб по розыску сбежавших из колонии заключенных

11:50 26.10.2024
 
© РИА Новости . Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкИсправительные колонии
Исправительные колонии - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости . Табылды Кадырбеков
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В Липецкой области создан штаб после побега 6 заключенных из местной колонии, в область направлена группа центрального аппарата ФСИН. Об этом 26 октября сообщает пресс-бюро ФСИН
По факту побега осужденных из ИК-2 УФСИН России по Липецкой области в регион направлена группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России, говорится в сообщении.
"В ведомстве сформирован оперативный штаб по розыску и задержанию осужденных. Для организации и участия в оперативно-розыскных мероприятиях в состав группы включены сотрудники отдела розыска ФСИН России", — заявили в пресс-службе ФСИН.
Заключенные сбежали из липецкой колонии через подкоп, за ними направлены группы преследования, сообщает УФСИН.
Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о побеге шестерых заключенных из исправительной колонии №2. В поиске беглецов задействованы региональные ФСИН, МВД, Росгвардия и ФСБ.
"Понимаю, что такая новость может вызвать беспокойство, но прошу не поддаваться панике. Отдельно отмечу, что мы ожидаем большое количество вбросов и фейковых новостей, связанных с побегом. Информационная война продолжается, и ВСУ не упустит возможности воспользоваться этой ситуацией", — написал Артамонов в своей странице в телеграм.
В сентябре в Кабардино-Балкарии были задержаны 15 членов экстремистской религиозной ячейки, применявших насильственные методы убеждения. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Еще по теме: Патрушев назвал нелегальную миграцию питательной средой для терроризма.
Лариса Шеслер интервью - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
14 октября, 15:06Репрессии на Украине
Лариса Шеслер о том, почему ВСУ берут заложников в Курской области и как живут заключенные в СИЗО УкраиныУсловия содержания политзаключенных очень ужесточились по сравнению с 2022 годом. Мне сообщали, что в киевском СИЗО камеры забиты политическими, они спят по очереди, мест не хватает. Подавляющее большинство политзаключенных содержатся в обычных СИЗО вместе с уголовниками и подвергаются террору со стороны сокамерников
 
НовостиРоссияАлександр АртамоновНиколай ПатрушевзаключенныетюрьмаколонияЛипецкпобегЗаконФСИНМВДРосгвардия
 
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