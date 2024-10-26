В Липецкой области создан штаб по розыску сбежавших из колонии заключенных
В Липецкой области создан штаб после побега 6 заключенных из местной колонии, в область направлена группа центрального аппарата ФСИН. Об этом 26 октября сообщает пресс-бюро ФСИН
По факту побега осужденных из ИК-2 УФСИН России по Липецкой области в регион направлена группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России, говорится в сообщении.
"В ведомстве сформирован оперативный штаб по розыску и задержанию осужденных. Для организации и участия в оперативно-розыскных мероприятиях в состав группы включены сотрудники отдела розыска ФСИН России", — заявили в пресс-службе ФСИН.
Заключенные сбежали из липецкой колонии через подкоп, за ними направлены группы преследования, сообщает УФСИН.
Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о побеге шестерых заключенных из исправительной колонии №2. В поиске беглецов задействованы региональные ФСИН, МВД, Росгвардия и ФСБ.
"Понимаю, что такая новость может вызвать беспокойство, но прошу не поддаваться панике. Отдельно отмечу, что мы ожидаем большое количество вбросов и фейковых новостей, связанных с побегом. Информационная война продолжается, и ВСУ не упустит возможности воспользоваться этой ситуацией", — написал Артамонов в своей странице в телеграм.
В сентябре в Кабардино-Балкарии были задержаны 15 членов экстремистской религиозной ячейки, применявших насильственные методы убеждения. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
14 октября, 15:06Репрессии на УкраинеЛариса Шеслер о том, почему ВСУ берут заложников в Курской области и как живут заключенные в СИЗО УкраиныУсловия содержания политзаключенных очень ужесточились по сравнению с 2022 годом. Мне сообщали, что в киевском СИЗО камеры забиты политическими, они спят по очереди, мест не хватает. Подавляющее большинство политзаключенных содержатся в обычных СИЗО вместе с уголовниками и подвергаются террору со стороны сокамерников