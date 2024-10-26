В Липецкой области создан штаб по розыску сбежавших из колонии заключенных

Лариса Шеслер о том, почему ВСУ берут заложников в Курской области и как живут заключенные в СИЗО Украины

Условия содержания политзаключенных очень ужесточились по сравнению с 2022 годом. Мне сообщали, что в киевском СИЗО камеры забиты политическими, они спят по очереди, мест не хватает. Подавляющее большинство политзаключенных содержатся в обычных СИЗО вместе с уголовниками и подвергаются террору со стороны сокамерников