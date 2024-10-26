“Давайте позовем Украину, чтобы она решала все проблемы”: Михеев про "занозу" Молдавии — Приднестровье - 26.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241026/1058361628.html
“Давайте позовем Украину, чтобы она решала все проблемы”: Михеев про "занозу" Молдавии — Приднестровье
“Давайте позовем Украину, чтобы она решала все проблемы”: Михеев про "занозу" Молдавии — Приднестровье - 26.10.2024 Украина.ру
“Давайте позовем Украину, чтобы она решала все проблемы”: Михеев про "занозу" Молдавии — Приднестровье
Если Украина и Молдавия затеют военную операцию по захвату Приднестровья, у России не будет другого выхода, кроме как развивать наступление на Одессу и занимать как можно больше украинских территорий
2024-10-26T05:50
2024-10-26T05:50
новости
приднестровье
молдавия
украина
вооруженные силы украины
владимир зеленский
детали
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102529/52/1025295264_0:67:1200:742_1920x0_80_0_0_c58057d06d05f0b6984811f6510e0eee.jpg
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал российский политолог Сергей Михеев.Он начал с того, что по политическим, экономическим, географическим и военным причинам Молдавия значит для Запада меньше, чем Украина.Он предположил, что Молдавия может рассуждать так:"Без Приднестровья нас в Европу не возьмут. Отпустить Приднестровье мы не можем. Взять Приднестровье силой очень рискованно. Поэтому давайте позовем Украину, чтобы она эти проблемы за нас порешала".“Но это не решит, а только усугубит ситуацию. Если Украина и Молдавия затеют военную операцию по захвату Приднестровья, у России не будет другого выхода, кроме как развивать наступление на Одессу и занимать как можно больше украинских территорий”, — подвел итог Михеев.Ранее в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов отметил, что политические риски у затеи Украины напасть на Приднестровье очень серьезные.“Конечно, вероятность агрессии Украины в отношении Приднестровья есть, учитывая авантюрно-нацистское желание киевского режима не столько одержать военную победу, сколько принести вред России. К тому же, в этом случае Зеленский получит временные пиар-выгоды. Но я не думаю, что его погладят по голове за эти действия”, — прокомментировал Самойлов.Подробнее о альтернативных вариантов развития событий — в интервью Алексей Самойлов: Пока ВСУ сидят на чемоданах под Суджей, Молдавия колеблется по поводу ПриднестровьяПолный текст интервью — Сергей Михеев: Пока США поставили на паузу ядерную войну из-за Украины, Россия успеет сделать важную вещь
https://ukraina.ru/20241019/1058192005.html
приднестровье
молдавия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102529/52/1025295264_62:0:1139:808_1920x0_80_0_0_405133dcf49b149e3e8f5656feae1667.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, приднестровье, молдавия, украина, вооруженные силы украины, владимир зеленский, детали
Новости, Приднестровье, Молдавия, Украина, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, детали

“Давайте позовем Украину, чтобы она решала все проблемы”: Михеев про "занозу" Молдавии — Приднестровье

05:50 26.10.2024
 
© 2000.ua / Перейти в фотобанкприднестровье герб флаг
приднестровье герб флаг
© 2000.ua
Перейти в фотобанк
Читать в
Если Украина и Молдавия затеют военную операцию по захвату Приднестровья, у России не будет другого выхода, кроме как развивать наступление на Одессу и занимать как можно больше украинских территорий
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал российский политолог Сергей Михеев.
Он начал с того, что по политическим, экономическим, географическим и военным причинам Молдавия значит для Запада меньше, чем Украина.
“Что касается Приднестровья, то это – заноза, которую Молдавия не знает, как вынуть. Мне кажется, все эти разговоры, что Украина вот-вот нападет на Приднестровье, чтобы захватить склады с оружием и нанести моральный ущерб России, как раз появились именно от этой безысходности”, — считает Михеев.
Он предположил, что Молдавия может рассуждать так:
"Без Приднестровья нас в Европу не возьмут. Отпустить Приднестровье мы не можем. Взять Приднестровье силой очень рискованно. Поэтому давайте позовем Украину, чтобы она эти проблемы за нас порешала".
Но это не решит, а только усугубит ситуацию. Если Украина и Молдавия затеют военную операцию по захвату Приднестровья, у России не будет другого выхода, кроме как развивать наступление на Одессу и занимать как можно больше украинских территорий”, — подвел итог Михеев.
Коллаж: что говорят эксперты - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
19 октября, 08:10
Провокации против Приднестровья и корейская угроза. Что говорят украинские военные о ситуации на фронте На текущей неделе украинские военные и эксперты были крайне обеспокоены перспективами курской авантюры Зеленского, предчувствуя ее скорый конец.
Ранее в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов отметил, что политические риски у затеи Украины напасть на Приднестровье очень серьезные.
“Конечно, вероятность агрессии Украины в отношении Приднестровья есть, учитывая авантюрно-нацистское желание киевского режима не столько одержать военную победу, сколько принести вред России. К тому же, в этом случае Зеленский получит временные пиар-выгоды. Но я не думаю, что его погладят по голове за эти действия”, — прокомментировал Самойлов.
Подробнее о альтернативных вариантов развития событий — в интервью Алексей Самойлов: Пока ВСУ сидят на чемоданах под Суджей, Молдавия колеблется по поводу Приднестровья
Полный текст интервью — Сергей Михеев: Пока США поставили на паузу ядерную войну из-за Украины, Россия успеет сделать важную вещь
 
НовостиПриднестровьеМолдавияУкраинаВооруженные силы УкраиныВладимир Зеленскийдетали
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:38"Зелина тысяча" и проблемы на фронте. Главное на Украине на утро 26 октября
09:36Спецоперация на минувшей неделе. Прорезаем оборону противника и бьем по тылам
09:33В российском посольстве рассказали о ситуации в Тегеране после ракетной атаки Израиля
09:12Ростислав Ищенко: Если бы Россия только захотела отправить КНДР на СВО, Украина бы уже рыдала и плакала
09:02Продвигается по службе и дискредитирует ВСУ. Чем занимается лидер Радикальной партии Олег Ляшко
08:43"Кровавый стендап" Зеленского и что-то с Запорожьем. Украинские военные и эксперты - о ситуации на фронте
08:28“Украинская утка” или троллинг ВСУшников. Зверев про прибытие северокорейских добровольцев на СВО
08:27Михаил Павлив: Зеленский планирует выборы в 2025-м и готов бросить на фронт десятки тысяч молодых людей
08:01Народное собрание Западной Украины: как большевики легализовали результаты Освободительного похода
08:00Двойное дно от Запада: заморозка украинского конфликта — передышка ВСУ для подготовки нового витка войны
07:50Москва и Вашингтон солидарны: ядерного джина правительству Зеленского выдавать нельзя — Некрасов
07:40Эскалация украинского конфликта приведет Россию к мобилизации без особых переживаний — Норин
07:30России не нужны иностранцы, чтобы защищаться. Ким про новую "рекламную" кампанию Запада
07:20Зеленский запугивает Запад главными “страшилами”, чтобы втянуть его в Третью мировую войну — Селезнёв
07:00Украина не скрывает, что противодействовать тактике ВС РФ очень дорого — Рожин
06:50НАТО — неэффективный военный альянс, но Британия и Германия продолжают искать причину для его сохранения
06:40Пышные заявления Франции не стоят и евро, у Украины остаются прежние хозяева — эксперт
06:30Эксперт: Если оставить Афганистан без внимания, то он снова станет ареной борьбы
06:20Запад думал, что у СБУ все под контролем, но сейчас США столкнулись с новым вызовом из Киева — эксперт
06:10Ищенко обрисовал перспективы тех, кто всю жизнь прожил на Украине, а теперь — граждане России
Лента новостейМолния