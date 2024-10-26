https://ukraina.ru/20241026/1058361628.html

“Давайте позовем Украину, чтобы она решала все проблемы”: Михеев про "занозу" Молдавии — Приднестровье

“Давайте позовем Украину, чтобы она решала все проблемы”: Михеев про "занозу" Молдавии — Приднестровье - 26.10.2024 Украина.ру

“Давайте позовем Украину, чтобы она решала все проблемы”: Михеев про "занозу" Молдавии — Приднестровье

Если Украина и Молдавия затеют военную операцию по захвату Приднестровья, у России не будет другого выхода, кроме как развивать наступление на Одессу и занимать как можно больше украинских территорий

2024-10-26T05:50

2024-10-26T05:50

2024-10-26T05:50

новости

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молдавия

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вооруженные силы украины

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детали

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал российский политолог Сергей Михеев.Он начал с того, что по политическим, экономическим, географическим и военным причинам Молдавия значит для Запада меньше, чем Украина.Он предположил, что Молдавия может рассуждать так:"Без Приднестровья нас в Европу не возьмут. Отпустить Приднестровье мы не можем. Взять Приднестровье силой очень рискованно. Поэтому давайте позовем Украину, чтобы она эти проблемы за нас порешала".“Но это не решит, а только усугубит ситуацию. Если Украина и Молдавия затеют военную операцию по захвату Приднестровья, у России не будет другого выхода, кроме как развивать наступление на Одессу и занимать как можно больше украинских территорий”, — подвел итог Михеев.Ранее в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов отметил, что политические риски у затеи Украины напасть на Приднестровье очень серьезные.“Конечно, вероятность агрессии Украины в отношении Приднестровья есть, учитывая авантюрно-нацистское желание киевского режима не столько одержать военную победу, сколько принести вред России. К тому же, в этом случае Зеленский получит временные пиар-выгоды. Но я не думаю, что его погладят по голове за эти действия”, — прокомментировал Самойлов.Подробнее о альтернативных вариантов развития событий — в интервью Алексей Самойлов: Пока ВСУ сидят на чемоданах под Суджей, Молдавия колеблется по поводу ПриднестровьяПолный текст интервью — Сергей Михеев: Пока США поставили на паузу ядерную войну из-за Украины, Россия успеет сделать важную вещь

https://ukraina.ru/20241019/1058192005.html

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новости, приднестровье, молдавия, украина, вооруженные силы украины, владимир зеленский, детали