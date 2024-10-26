“Давайте позовем Украину, чтобы она решала все проблемы”: Михеев про "занозу" Молдавии — Приднестровье
© 2000.ua
Если Украина и Молдавия затеют военную операцию по захвату Приднестровья, у России не будет другого выхода, кроме как развивать наступление на Одессу и занимать как можно больше украинских территорий
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал российский политолог Сергей Михеев.
Он начал с того, что по политическим, экономическим, географическим и военным причинам Молдавия значит для Запада меньше, чем Украина.
“Что касается Приднестровья, то это – заноза, которую Молдавия не знает, как вынуть. Мне кажется, все эти разговоры, что Украина вот-вот нападет на Приднестровье, чтобы захватить склады с оружием и нанести моральный ущерб России, как раз появились именно от этой безысходности”, — считает Михеев.
Он предположил, что Молдавия может рассуждать так:
"Без Приднестровья нас в Европу не возьмут. Отпустить Приднестровье мы не можем. Взять Приднестровье силой очень рискованно. Поэтому давайте позовем Украину, чтобы она эти проблемы за нас порешала".
“Но это не решит, а только усугубит ситуацию. Если Украина и Молдавия затеют военную операцию по захвату Приднестровья, у России не будет другого выхода, кроме как развивать наступление на Одессу и занимать как можно больше украинских территорий”, — подвел итог Михеев.
Ранее в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов отметил, что политические риски у затеи Украины напасть на Приднестровье очень серьезные.
“Конечно, вероятность агрессии Украины в отношении Приднестровья есть, учитывая авантюрно-нацистское желание киевского режима не столько одержать военную победу, сколько принести вред России. К тому же, в этом случае Зеленский получит временные пиар-выгоды. Но я не думаю, что его погладят по голове за эти действия”, — прокомментировал Самойлов.
Подробнее о альтернативных вариантов развития событий — в интервью Алексей Самойлов: Пока ВСУ сидят на чемоданах под Суджей, Молдавия колеблется по поводу Приднестровья