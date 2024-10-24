Около 2000 украинских военных заблокированы в Курской области, ВС РФ приступают к ликвидации - Путин
19:34 24.10.2024 (обновлено: 19:40 24.10.2024)
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкБоевая работа наводчика орудия "Гиацинт-Б" ВС РФ в Херсонской области.
Тысячи украинских военных остаются заблокированными в Курской области. Ария России их успешно уничтожает, сообщил журналистам 24 октября по итогам саммита БРИКС в Казани президент России Владимир Путин
ВС РФ успешно действуют не только в зоне СВО, но и в зоне контртеррористической операции в Курской области, констатировал Путин.
"Часть подразделений украинской армии, вторгшейся в Курскую область, блокирована, окружена, — отметил Путин. — Это примерно около двух тысяч человек. Предпринимаются попытки разблокировать эту группировку извне, прорваться изнутри, но пока безуспешно".
По его словам, в Курской области российская армия приступила к ликвидации заблокированной группировки ВСУ.
Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа. Государства-члены НАТОодобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Правительство России оказывает дополнительную финансовую помощь пострадавшим областям.
Накануне стало известно, что Более 130 военнослужащих Украины подозреваются в преступлениях на территории Курской области