Около 2000 украинских военных заблокированы в Курской области, ВС РФ приступают к ликвидации - Путин - 24.10.2024 Украина.ру
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Около 2000 украинских военных заблокированы в Курской области, ВС РФ приступают к ликвидации - Путин
Около 2000 украинских военных заблокированы в Курской области, ВС РФ приступают к ликвидации - Путин - 24.10.2024 Украина.ру
Около 2000 украинских военных заблокированы в Курской области, ВС РФ приступают к ликвидации - Путин
Тысячи украинских военных остаются заблокированными в Курской области. Ария России их успешно уничтожает, сообщил журналистам 24 октября по итогам саммита БРИКС в Казани президент России Владимир Путин
2024-10-24T19:34
2024-10-24T19:40
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ВС РФ успешно действуют не только в зоне СВО, но и в зоне контртеррористической операции в Курской области, констатировал Путин.По его словам, в Курской области российская армия приступила к ликвидации заблокированной группировки ВСУ.Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа. Государства-члены НАТОодобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Правительство России оказывает дополнительную финансовую помощь пострадавшим областям.Накануне стало известно, что Более 130 военнослужащих Украины подозреваются в преступлениях на территории Курской области
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новости, курская область, россия, казань, владимир путин, вооруженные силы украины, брикс, ск рф, сво, всу, потери всу, кто
Новости, Курская область, Россия, Казань, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, БРИКС, СК РФ, СВО, ВСУ, потери ВСУ, КТО

Около 2000 украинских военных заблокированы в Курской области, ВС РФ приступают к ликвидации - Путин

19:34 24.10.2024 (обновлено: 19:40 24.10.2024)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкБоевая работа наводчика орудия "Гиацинт-Б" ВС РФ в Херсонской области.
Боевая работа наводчика орудия Гиацинт-Б ВС РФ в Херсонской области. - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Тысячи украинских военных остаются заблокированными в Курской области. Ария России их успешно уничтожает, сообщил журналистам 24 октября по итогам саммита БРИКС в Казани президент России Владимир Путин
ВС РФ успешно действуют не только в зоне СВО, но и в зоне контртеррористической операции в Курской области, констатировал Путин.
"Часть подразделений украинской армии, вторгшейся в Курскую область, блокирована, окружена, — отметил Путин. — Это примерно около двух тысяч человек. Предпринимаются попытки разблокировать эту группировку извне, прорваться изнутри, но пока безуспешно".
По его словам, в Курской области российская армия приступила к ликвидации заблокированной группировки ВСУ.
Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа. Государства-члены НАТОодобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Правительство России оказывает дополнительную финансовую помощь пострадавшим областям.
Накануне стало известно, что Более 130 военнослужащих Украины подозреваются в преступлениях на территории Курской области
 
НовостиКурская областьРоссияКазаньВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныБРИКССК РФСВОВСУпотери ВСУКТО
 
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