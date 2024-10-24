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Около 2000 украинских военных заблокированы в Курской области, ВС РФ приступают к ликвидации - Путин

Около 2000 украинских военных заблокированы в Курской области, ВС РФ приступают к ликвидации - Путин - 24.10.2024 Украина.ру

Около 2000 украинских военных заблокированы в Курской области, ВС РФ приступают к ликвидации - Путин

Тысячи украинских военных остаются заблокированными в Курской области. Ария России их успешно уничтожает, сообщил журналистам 24 октября по итогам саммита БРИКС в Казани президент России Владимир Путин

2024-10-24T19:34

2024-10-24T19:34

2024-10-24T19:40

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ВС РФ успешно действуют не только в зоне СВО, но и в зоне контртеррористической операции в Курской области, констатировал Путин.По его словам, в Курской области российская армия приступила к ликвидации заблокированной группировки ВСУ.Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа. Государства-члены НАТОодобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Правительство России оказывает дополнительную финансовую помощь пострадавшим областям.Накануне стало известно, что Более 130 военнослужащих Украины подозреваются в преступлениях на территории Курской области

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