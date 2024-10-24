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Более 130 военнослужащих Украины подозреваются в преступлениях на территории Курской области
Более 130 военнослужащих Украины подозреваются в преступлениях на территории Курской области - 24.10.2024 Украина.ру
Более 130 военнослужащих Украины подозреваются в преступлениях на территории Курской области
Более 130 военнослужащих ВСУ проходят подозреваемыми по уголовному делу в совершении террористических актов на территории Курской области. Об этом сообщает СК РФ
2024-10-24T03:02
2024-10-24T03:02
2024-10-24T03:02
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Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело, в рамках которого установлено, что более 130 боевиков ВСУ незаконно пересекли государственную границу России в период с начала августа по октябрь 2024 года. Они были вооружены автоматическим стрелковым и крупнокалиберным огнестрельным оружием, взрывными устройствами и военной техникой."Находясь на территории нашей страны, в целях устрашения населения, причинения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов государственной власти, указанные лица неоднократно открывали огонь на поражение, как по российским военнослужащим, так и по мирному населению", - сказано в официальном сообщении.Там также отмечено, что в ходе боёв с украинскими интервентами в Курской области более 130 боевиков были взяты в плен, а в последующем переданы следственным органам. СК РФ пообещал дать уголовно-правовую оценку действиям всех причастных к этому делу лиц.До этого российский Следком опубликовал ряд видеозаписей с показаниями мирных жителей, подвергшихся жестокому обращению интервентов.Как сообщалось ранее, СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Новое на эту тему: Курская "Пятёрочка" и последствия самоубийственной авантюры ВСУ: наш спецрепортаж из Коренево
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новости, россия, курская область, украина, ск рф, всу, криминал, военные преступления, кто
Новости, Россия, Курская область, Украина, СК РФ, ВСУ, криминал, Военные преступления, КТО
Более 130 военнослужащих Украины подозреваются в преступлениях на территории Курской области
Более 130 военнослужащих ВСУ проходят подозреваемыми по уголовному делу в совершении террористических актов на территории Курской области. Об этом сообщает СК РФ
Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело, в рамках которого установлено, что более 130 боевиков ВСУ незаконно пересекли государственную границу России в период с начала августа по октябрь 2024 года. Они были вооружены автоматическим стрелковым и крупнокалиберным огнестрельным оружием, взрывными устройствами и военной техникой.
"Находясь на территории нашей страны, в целях устрашения населения, причинения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов государственной власти, указанные лица неоднократно открывали огонь на поражение, как по российским военнослужащим, так и по мирному населению", - сказано в официальном сообщении.
Там также отмечено, что в ходе боёв с украинскими интервентами в Курской области более 130 боевиков были взяты в плен, а в последующем переданы следственным органам. СК РФ пообещал дать уголовно-правовую оценку действиям всех причастных к этому делу лиц.
До этого российский Следком опубликовал ряд видеозаписей с показаниями мирных жителей, подвергшихся жестокому обращению интервентов.
Как сообщалось ранее, СК
РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ
в Курскую область, начавшегося утром 6 августа. Государства-члены НАТО
одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях
объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).