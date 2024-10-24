Путин рассказал, что в БРИКС все настроены на решение украинской проблемы - 24.10.2024 Украина.ру
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Путин рассказал, что в БРИКС все настроены на решение украинской проблемы
Путин рассказал, что в БРИКС все настроены на решение украинской проблемы - 24.10.2024 Украина.ру
Путин рассказал, что в БРИКС все настроены на решение украинской проблемы
Россия благодарна за внимание партнёров к урегулированию украинского кризиса. Об этом на пресс-конференции 24 октября заявил президент России Владимир Путин
2024-10-24T18:44
2024-10-24T18:53
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"Все настроены на то, чтобы конфликт закончился как можно быстрее и, желательно, мирным путём", - сказал президент России по итогам саммита БРИКС.Он отметил, что с инициативами по урегулированию украинской проблемы выступали на Генассамблее ООН представители Китая и Бразилии. По словам Путина, многие в БРИКС поддерживают их инициативы и Россия также благодарна партнёрам за внимание к этой проблеме.Путин также отметил, что к спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины (СВО) привёл госпереворот 2014 года Киеве, поддержанный США.Западные лидеры обманывали Россию в переговорном процессе и даже признавались в этом, отметил президент России. Он также обратил внимание на то, что Запад начал вооружать киевский режим и дело дошло до прямого участия граждан НАТО в конфликте в зоне СВО."Военнослужащих, не наёмников", - уточнил Путин.Также Запад участвует в СВО поставками и управлением сложного высокоточного западного оружия, которым ВСУ управлять не могут, сказал российский президент.По его словам, Москва готова к диалогу, если на Западе возникнет желание обсудить проблемные вопросы.Ранее на эту тему: Путин: "В БРИКС можно работать и добиваться результатов"
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новости, россия, запад, китай, владимир путин, брикс, оон, нато, сво, украина
Новости, Россия, Запад, Китай, Владимир Путин, БРИКС, ООН, НАТО, СВО, Украина

Путин рассказал, что в БРИКС все настроены на решение украинской проблемы

18:44 24.10.2024 (обновлено: 18:53 24.10.2024)
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкВЭФ-2024. Пленарное заседание
ВЭФ-2024. Пленарное заседание - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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Россия благодарна за внимание партнёров к урегулированию украинского кризиса. Об этом на пресс-конференции 24 октября заявил президент России Владимир Путин
"Все настроены на то, чтобы конфликт закончился как можно быстрее и, желательно, мирным путём", - сказал президент России по итогам саммита БРИКС.
Он отметил, что с инициативами по урегулированию украинской проблемы выступали на Генассамблее ООН представители Китая и Бразилии. По словам Путина, многие в БРИКС поддерживают их инициативы и Россия также благодарна партнёрам за внимание к этой проблеме.
Путин также отметил, что к спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины (СВО) привёл госпереворот 2014 года Киеве, поддержанный США.
Западные лидеры обманывали Россию в переговорном процессе и даже признавались в этом, отметил президент России. Он также обратил внимание на то, что Запад начал вооружать киевский режим и дело дошло до прямого участия граждан НАТО в конфликте в зоне СВО.
"Военнослужащих, не наёмников", - уточнил Путин.
Также Запад участвует в СВО поставками и управлением сложного высокоточного западного оружия, которым ВСУ управлять не могут, сказал российский президент.
По его словам, Москва готова к диалогу, если на Западе возникнет желание обсудить проблемные вопросы.
Ранее на эту тему: Путин: "В БРИКС можно работать и добиваться результатов"
 
НовостиРоссияЗападКитайВладимир ПутинБРИКСООННАТОСВОУкраина
 
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Заголовок открываемого материала
18:44Путин рассказал, что в БРИКС все настроены на решение украинской проблемы
18:40Новый план Зеленского и боязнь митингов. Итоги 24 октября на Украине
18:28Путин: В БРИКС можно работать и добиваться результатов
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