Путин: В БРИКС можно работать и добиваться результатов - 24.10.2024 Украина.ру
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Путин: В БРИКС можно работать и добиваться результатов
Путин: В БРИКС можно работать и добиваться результатов - 24.10.2024 Украина.ру
Путин: В БРИКС можно работать и добиваться результатов
Саммит БРИКС в российской Казани удался. Об этом на пресс-конференции 24 октября заявил президент России Владимир Путин
2024-10-24T18:28
2024-10-24T18:39
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По словам российского лидера, проведено более 200 мероприятий в 13 российских городах. Состоялись конференции, семинары, деловой форум и даже спортивные игры. В них участвовали 35 делегаций и 6 международных организаций."В БРИКС можно работать и добиваться результатов", - консаттировал президент России, выражая общий настрой.По его словам, в течение трёхдневного саммита была проведена продуктивная работа. Принята Казанская декларация БРИКС.Участниками форума зафиксирована приверженность многополярному миру и традиционным ценностям, отметил российский лидер."Со своими проблемами будем справляться и справимся сами", - подчеркнул президент России.Председательство в БРИКС переходит к Бразилии. Также на эту ему: Лагман, граффити и много иностранцев: как Россия удивила гостей саммита БРИКС. Наш спецрепортаж из Казани
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новости, россия, казань, бразилия, владимир путин, брикс, многополярный мир, форум, геополитика
Новости, Россия, Казань, Бразилия, Владимир Путин, БРИКС, многополярный мир, форум, геополитика

Путин: В БРИКС можно работать и добиваться результатов

18:28 24.10.2024 (обновлено: 18:39 24.10.2024)
 
© Украина.руКоллаж: Владимир Путин, БРИКС-2024
Коллаж: Владимир Путин, БРИКС-2024 - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Украина.ру
Читать в
Саммит БРИКС в российской Казани удался. Об этом на пресс-конференции 24 октября заявил президент России Владимир Путин
По словам российского лидера, проведено более 200 мероприятий в 13 российских городах. Состоялись конференции, семинары, деловой форум и даже спортивные игры. В них участвовали 35 делегаций и 6 международных организаций.
"В БРИКС можно работать и добиваться результатов", - консаттировал президент России, выражая общий настрой.
По его словам, в течение трёхдневного саммита была проведена продуктивная работа. Принята Казанская декларация БРИКС.
Участниками форума зафиксирована приверженность многополярному миру и традиционным ценностям, отметил российский лидер.
"Со своими проблемами будем справляться и справимся сами", - подчеркнул президент России.
Председательство в БРИКС переходит к Бразилии.
Также на эту ему: Лагман, граффити и много иностранцев: как Россия удивила гостей саммита БРИКС. Наш спецрепортаж из Казани
 
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