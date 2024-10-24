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Путин: В БРИКС можно работать и добиваться результатов

Путин: В БРИКС можно работать и добиваться результатов - 24.10.2024 Украина.ру

Путин: В БРИКС можно работать и добиваться результатов

Саммит БРИКС в российской Казани удался. Об этом на пресс-конференции 24 октября заявил президент России Владимир Путин

2024-10-24T18:28

2024-10-24T18:28

2024-10-24T18:39

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По словам российского лидера, проведено более 200 мероприятий в 13 российских городах. Состоялись конференции, семинары, деловой форум и даже спортивные игры. В них участвовали 35 делегаций и 6 международных организаций."В БРИКС можно работать и добиваться результатов", - консаттировал президент России, выражая общий настрой.По его словам, в течение трёхдневного саммита была проведена продуктивная работа. Принята Казанская декларация БРИКС.Участниками форума зафиксирована приверженность многополярному миру и традиционным ценностям, отметил российский лидер."Со своими проблемами будем справляться и справимся сами", - подчеркнул президент России.Председательство в БРИКС переходит к Бразилии. Также на эту ему: Лагман, граффити и много иностранцев: как Россия удивила гостей саммита БРИКС. Наш спецрепортаж из Казани

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новости, россия, казань, бразилия, владимир путин, брикс, многополярный мир, форум, геополитика