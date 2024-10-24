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Лагман, граффити и много иностранцев: как Россия удивила гостей саммита БРИКС. Наш спецрепортаж из Казани

Лагман, граффити и много иностранцев: как Россия удивила гостей саммита БРИКС. Наш спецрепортаж из Казани - 24.10.2024 Украина.ру

Лагман, граффити и много иностранцев: как Россия удивила гостей саммита БРИКС. Наш спецрепортаж из Казани

В Казани проходит масштабный и без преувеличения исторический саммит БРИКС. Объединение расширяется с каждым днём, и это вызывает недовольство Запада, предвещая Украина.ру, 24.10.2024

2024-10-24T17:58

2024-10-24T17:58

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В Казани проходит масштабный и без преувеличения исторический саммит БРИКС. Объединение расширяется с каждым днём, и это вызывает недовольство Запада, предвещая скорый конец монополярного мира. Предлагаем и вам, наши дорогие зрители, стать свидетелями уникальных событий, которые меняют расстановку сил на мировой арене фактически в прямом эфире. Журналисты Украина.ру Анна Черкасова и Евгения Кондакова подготовили репортаж с полей данного мероприятия. Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно. Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukraina_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru

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