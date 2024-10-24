https://ukraina.ru/20241024/1058341291.html

Абвер или гестапо для ЕС. Урсула фон дер Ляйен хочет свою разведку

Абвер или гестапо для ЕС. Урсула фон дер Ляйен хочет свою разведку - 24.10.2024 Украина.ру

Абвер или гестапо для ЕС. Урсула фон дер Ляйен хочет свою разведку

За вполне оправданными восторгами по поводу успехов саммита БРИКС в Казани как-то боком, не задев внимание лидеров основных государств мира, прошла информация о том, что Евросоюз намылился создать собственную разведку.

2024-10-24T19:03

2024-10-24T19:03

2024-10-24T19:04

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Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на проект доклада бывшего президента Финляндии Саули Ниинисте, который готовится огласить соответствующий документ. "Новая разведывательная служба будет собирать собственную разведывательную информацию об угрозах, исходящих за пределами границ ЕС и направленных на весь блок", — пишет издание о главной причине создания разведки. Дескать, у ЕС нет собственной разведки, и еврочиновники анализируют общедоступные источники и полученную от стран-участниц информацию, что ограничивает их возможности выявления потенциальных угроз и реагирования на них.Что это будет за новая структура – гестапо или абвер? Это, вопрос, вне всякого сомнения, интересный и непраздный, хотя бы потому, что инициатором идеи выступила 66-летняя Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии с 2019 года, переизбранная на должность в этом же году. А до этого она с 2013 по 2019 год была министром обороны Германии и всю свою жизнь гордится предками, которые решительно противостояли "русской угрозе".Последний раз крайне неудачно – при третьем рейхе Адольфа Гитлера в 1933 – 1945 годах, когда и существовали структуры, с которых свою разведку планирует "слизать" неистово воинственная Урсула.Как указывают справочники, гестапо (от немецкого сокращенного Geheime Staatspolizei: "тайная госполиция") — это действительно государственная тайная полиция, которая действовала как на территории Германии, так и в оккупированных странах как раз в 1933—1945 годах. Гитлеровцы использовали её для преследования всех инакомыслящих, недовольных и противников власти Гитлера. Как карательный орган, который обладал широчайшими полномочиями, гестапо было выведено из-под надзора административных судов, в которых обычно обжаловались действия госорганов, и имело право превентивного ареста. То есть заключения в тюрьму или концлагерь без судебного решения.Абвер же – это орган военной разведки и контрразведки Германской империи, Веймарской республики и нацистской Германии в 1889—1944 годах. Входил в состав Верховного командования вермахта (армии) и пострадал в том числе и от гестапо, которое расследовало покушение на Гитлера в 1944 году. В апреле 1945 года руководитель абвера адмирал Вильгельм Канарис был казнен именно за участие в покушении на "фюрера немецкого народа".Но абвер тоже был надежным и жестким оружием в руках гитлеровцев: просто этим "партайгеноссе" Гитлера не очень повезло с фюрером.Фрау фон дер Ляйен же не зря называют инициатором создания четвертого рейха – превращения Евросоюза в некое подобие русофобской и военизированной межгосударственной структуры с единой армией и всем, что к войскам прилагается.Именно Урсула выступила инициатором как форсированного и жестко подконтрольного Брюсселю и США возрождения военно-промышленных комплексов (ВПК) стран-участников ЕС, так и учреждения в составе Еврокомиссии должности еврокомиссара по обороне. На эту должность уже рекомендован к утверждению дважды экс-премьер Литвы 67-летний Андрюс Кубилюс, который даже среди зоологических и патентованных прибалтийских политиков-русофобов считается "супер-пупер". То есть ненавидит Россию до скрежета зубовного. Он уже призвал ЕС готовиться к возможной конфронтации с РФ, заявив о необходимости наращивания военного производства и пополнения запасов вооружений. Вместе с НАТО, параллельно с ним и вместо него, если понадобится.И, конечно же, и Урсула, и ее Кубилюс всячески, до припадков и дрожи в коленках, поддерживают максимальное вооружение Украины на средства отдельных евростран и всего ЕС -- лишь бы только она воевала с Россией.Что же готовится? Если верить информации Bloomberg и докладу Ниинисте, разведка должна быть создана на базе уже существующего Разведывательного и ситуационного центра Евросоюза. Для этого предлагается расширить его полномочия, включив в них сбор разведданных. Всеми доступными способами и методами, в том числе, и с помощью представительств ЕС за пределами объединения, во всех других странах мира.То есть путем официального придания представительствам ЕС чисто шпионских функций. Сегодня они делают это неофициально, а с созданием разведки будут работать открыто.Именно документ с обоснованием формирования таких органов и новаций в их работе и приказала подготовить фрау фон дер Ляйен финскому отставнику, а он со всей горячностью исполнительного финского парня и постарался.Кроме того, что разведка ЕС будет собирать данные за рубежом и осуществлять контрразведку для противостояния внешним угрозам и реагированию на шпионаж в пределах собственных границ, она еще и с помощью дипмиссий ЕС обязана помогать евроориентированным политикам в разных странах проводить европолитику и следить как за ее внедрением, так и за самими "внедрителями". Чтобы, значит, не бузили и не отлынивали, уклоняясь от курса "партии и правительства". То есть от планов самой Урсулы.А это, как мы можем сравнить, и есть функции былых гестапо и абвера. Это и есть евродемократия в исполнении еврорыцарей плаща и кинжала. Как, впрочем, и любой разведки. Как сказал мне как-то один из отставных контрразведчиков в летах, джентльмены чужих писем не читают, но джентльмены в разведке чужие письма читать обязаны…И в этой ситуации плохо одно: ЕС создавался как объединение-содружество стран для улучшения и координации мирного экономического и политического сотрудничества, а его превращают в военный союз, действительно очень похожий на "четвертый рейх", которому остается лишь провозгласить заново лозунг "Дранг нах Остен" (На Восток!) И начать войну с Россией. Потому что весь коллективный Запад, и ЕС и США, и их сателлиты по всему миру не скрывают, что Россия для них – угроза. В частности, в конце прошлого года президент США Джо Байден так и заявил, что в случае победы Москвы в конфликте на Украине атакам России подвергнутся страны НАТО. И ЕС, конечно же.В ЕС к этому прислушались, и, как видим, вооружаются, несмотря на то, что президент России Владимир Путин неоднократно заявлял об отсутствии претензий к государствам-членам НАТО и даже называл "чушью" слова Байдена. Более того, Москва назвала Европу "потенциальной жертвой" российских ракет из-за США, которые и толкают ее на конфронтацию с Россией. Но ЕС все равно не верит и продолжает ощетиниваться.При этом Bloomberg, правда, утверждает, что у создания разведки ЕС есть и препятствия. Во-первых, против могут выступить те, кто традиционно опасается разрастания и усиления евробюрократии, которая стремится руководить континентом и отдельными странами через создание новых дополнительных наднациональных структур.Во-вторых, уже сейчас заметно откровенное нежелание агентств национальной безопасности и разведсообществ отдельных стран Европы делиться секретной информацией и источниками с другими странами. Разведка и защита национальных интересов – это даже в ЕС дело тайное и, можно даже сказать, сугубо интимное.Как написал Bloomberg, в ходе предварительных обсуждений ряд членов Евросоюза уже отметили важность соблюдения обязанностей национальных властей и институтов, которые должны в первую очередь заботиться о безопасности своих стран.Однако, с другой стороны, их оппоненты, сторонники Урсулы и централизации ЕС напирали на необходимость реагирования на уровне всего блока, потому что новые кризисы и угрозы носят-де общий трансграничный характер, и справиться с ними в одиночку никому не под силу. Особенно в противостоянии с ядерной Россией. А Урсула так и вообще помнит, как огребли ее предки от России при Гитлере…Кроме того, сторонники Урсулы уверены: новый разведорган ЕС сможет заниматься сбором необходимых данных без дублирования работы нацагентств и разведок отдельных стран, которые не хотят предоставлять секретную информацию и источники для других стран.В начале ноября сего года ЕС окончательно утвердит свои новые органы управления и их действующих лиц. А Урсула фон дер Ляйен, чувствуя за своей спиной поддержку США, неоднократно демонстрировала, что умеет добиваться поставленных целей. Так что русофобски настроенных "агентов 007" в Европе может прибавиться. И значительно…О военной перспективе ЕС читайте в статье Владимира Скачко "Четвертый рейх имени фон дер Ляйен. Евросоюз будут усиленно готовить к войне против России"

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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