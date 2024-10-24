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Французский наемник Демон заочно осужден в России
Французский наемник Демон заочно осужден в России - 24.10.2024 Украина.ру
Французский наемник Демон заочно осужден в России
Французский гражданин Демон Кевин Филипп Патрик признан виновным в наемничестве, осужден, заочно взят под стражу и объявлен в международный розыск. Об этом сообщает Следственный комитет России
2024-10-24T17:37
2024-10-24T17:37
2024-10-24T17:37
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"Следствием и судом установлено, что Демон Кевин Филипп Патрик в феврале 2022 года прибыл на Украину в пункт постоянной дислокации Интернационального легиона. Добровольно он вступил в одно из его подразделений в качестве наемника, дав свое согласие за материальное вознаграждение участвовать в боевых действиях против представителей силовых структур Донецкой Народной Республики и военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации", - сообщили в СК РФТам таже отметили, что наёмника обеспечили личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением. Он прошёл военную подготовку на тренировочной базе украинского Интернационального легиона."С февраля по июль 2022 года Демон Кевин Филипп Патрик выполнял приказы командиров Интернационального легиона, заключавшиеся в непосредственном участии в боевых действиях на стороне украинских вооруженных формирований против представителей силовых структур ДНР и военнослужащих ВС РФ, систематически получая за это материальное вознаграждение", - сказано в официальном сообщении.Суд приговорил французского наёмника к 14 годам лишения свободы.Автор издания Украина.ру Евгения Кондакова рассмотрела проблему в публикации Заукраинец, от которого открестился Иностранный легион. Раут здорово помог Трампу с покушением на него
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новости, россия, донецкая народная республика, следственный комитет, ск рф, украина, сво, днр, иностранные наемники
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Следственный комитет, СК РФ, Украина, СВО, ДНР, иностранные наемники
Французский наемник Демон заочно осужден в России
Французский гражданин Демон Кевин Филипп Патрик признан виновным в наемничестве, осужден, заочно взят под стражу и объявлен в международный розыск. Об этом сообщает Следственный комитет России
"Следствием и судом установлено, что Демон Кевин Филипп Патрик в феврале 2022 года прибыл на Украину в пункт постоянной дислокации Интернационального легиона. Добровольно он вступил в одно из его подразделений в качестве наемника, дав свое согласие за материальное вознаграждение участвовать в боевых действиях против представителей силовых структур Донецкой Народной Республики и военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации", - сообщили в СК РФ
Там таже отметили, что наёмника обеспечили личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением. Он прошёл военную подготовку на тренировочной базе украинского Интернационального легиона.
"С февраля по июль 2022 года Демон Кевин Филипп Патрик выполнял приказы командиров Интернационального легиона, заключавшиеся в непосредственном участии в боевых действиях на стороне украинских вооруженных формирований против представителей силовых структур ДНР и военнослужащих ВС РФ, систематически получая за это материальное вознаграждение", - сказано в официальном сообщении.
Суд приговорил французского наёмника к 14 годам лишения свободы.