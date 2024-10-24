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Французский наемник Демон заочно осужден в России

Французский наемник Демон заочно осужден в России - 24.10.2024 Украина.ру

Французский наемник Демон заочно осужден в России

Французский гражданин Демон Кевин Филипп Патрик признан виновным в наемничестве, осужден, заочно взят под стражу и объявлен в международный розыск. Об этом сообщает Следственный комитет России

2024-10-24T17:37

2024-10-24T17:37

2024-10-24T17:37

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"Следствием и судом установлено, что Демон Кевин Филипп Патрик в феврале 2022 года прибыл на Украину в пункт постоянной дислокации Интернационального легиона. Добровольно он вступил в одно из его подразделений в качестве наемника, дав свое согласие за материальное вознаграждение участвовать в боевых действиях против представителей силовых структур Донецкой Народной Республики и военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации", - сообщили в СК РФТам таже отметили, что наёмника обеспечили личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением. Он прошёл военную подготовку на тренировочной базе украинского Интернационального легиона."С февраля по июль 2022 года Демон Кевин Филипп Патрик выполнял приказы командиров Интернационального легиона, заключавшиеся в непосредственном участии в боевых действиях на стороне украинских вооруженных формирований против представителей силовых структур ДНР и военнослужащих ВС РФ, систематически получая за это материальное вознаграждение", - сказано в официальном сообщении.Суд приговорил французского наёмника к 14 годам лишения свободы.Автор издания Украина.ру Евгения Кондакова рассмотрела проблему в публикации Заукраинец, от которого открестился Иностранный легион. Раут здорово помог Трампу с покушением на него

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новости, россия, донецкая народная республика, следственный комитет, ск рф, украина, сво, днр, иностранные наемники