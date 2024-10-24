https://ukraina.ru/20241024/1058332952.html

Селидово фактически освобождено. Город достаётся российской армии малой кровью

Селидово фактически освобождено. Город достаётся российской армии малой кровью - 24.10.2024 Украина.ру

Селидово фактически освобождено. Город достаётся российской армии малой кровью

Донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин рассказал изданию Украина.ру о ситуации в Селидово и Курахово.

2024-10-24T17:43

2024-10-24T17:43

2024-10-24T17:43

эксклюзив

сво

курахово

селидово

донецкая народная республика

александр "варяг" матюшин

ринат ахметов

вооруженные силы украины

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В четверг практически все российские СМИ и тг-каналы сообщили, что организованного сопротивления в Селидово, городе на западе ДНР, расположенного между Покровском (к северу) и Курахово (к югу), больше нет. В настоящий момент подавляются разрозненные очаги присутствия ВСУ.Российские штурмовики уже в среду были в центре этого населенного пункта. Тогда же пришла информация, что они взяли район многоэтажек, где у украинцев был укрепрайон. На одной из них в тот же день был вывешен российский флаг. Эксперты, анализируя видео, на котором российские военные свободно перемещаются по крышам многоэтажных домов, ничего не опасаясь, сделали вывод, что никого из ВСУ в этих местах уже нет. В русских просто некому стрелять.По большому счету, украинская оборона Селидово фактически очень быстро пала. Город взят малой кровью.Селидово – это очередной пример того, что если не идти в лоб и в мясной штурм, а действовать строго по военной науке, потери при освобождении того или иного населенного пункта не просто уменьшаются в разы, а он падает достаточно быстро.Теперь возникает естественный вопрос: какой город ДНР будет освобожден следующим – Курахово или Покровск? Скорее всего, Курахово, потому что его штурм фактически начался. Сейчас его начали обрабатывать ФАБами. Так, по сообщению российских СМИ, в четверг трехтонной фугасной авиабомбой было уничтожено 50 операторов дронов из подразделения БПЛА "Птахи Мадьяра". Оно мешало российским подразделениям приближаться к городу.Курахово будет взять несколько сложнее Селидово, так как, во-первых, город вытянут с запада на восток на 9 км. Во-вторых, на западе города большая промзона, которая больше авдеевской. В-третьих, Кураховская ТЭС и один из заводов превращены в сильные укрепрайоны."Сейчас трудно предположить последовательность действий российской армии по овладению Курахово, но можно сказать, что пока идет его окружение. Скорее всего, окончательного штурма не будет, пока мы не изолируем кураховский театр боевых действий и не обработаем все, что только можно, снеся укрепы и места сосредоточения укропов. Но сомневаться не стоит – Курахово фактически на грани падения", - отмечает Матюшин.Освобождение Селидово, Курахово и Покровска ВСУ не только нанесет военное и моральное, но и экономическое поражение. Напомним, что в этом районе располагалось единственное место, где добывался коксующийся уголь (шахты принадлежали украинскому олигарху Ринату Ахметову). Переход этой территории под контроль РФ фактически затрудняет работу украинской металлургии, которая в основном сейчас завозит коксующийся уголь из-за границы. Теперь Киеву придется увеличить такие закупки из-за потери шахт, которые окажутся в распоряжении России.Читайте также текст Александра Чаленко Донбасский фронт. Когда и как будут освобождены Славянск и Краматорск?

https://ukraina.ru/20241024/1058321125.html

https://ukraina.ru/20241021/1058230171.html

курахово

селидово

донецкая народная республика

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Александр Чаленко

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Александр Чаленко

эксклюзив, сво, курахово, селидово, донецкая народная республика, александр "варяг" матюшин, ринат ахметов, вооруженные силы украины